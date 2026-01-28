Kurtulmuş, Tacik Büyükelçiyi Kabul Etti - Son Dakika
Politika

28.01.2026 16:59
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Tacikistan Büyükelçisi Sodiq Ashurboyzoda İmomi'yi kabul etti.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Tacikistan'ın Ankara Büyükelçisi Sodiq Ashurboyzoda İmomi'yi kabul etti.

TBMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, Tacikistan'ın Ankara Büyükelçisi Sodiq Ashurboyzoda İmomi'yi kabul etti" denildi.

Kaynak: DHA

Numan Kurtulmuş, Tacikistan, Diplomasi, Politika, Son Dakika

16:56
