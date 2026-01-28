TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Tacikistan'ın Ankara Büyükelçisi Sodiq Ashurboyzoda İmomi'yi kabul etti.
TBMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, Tacikistan'ın Ankara Büyükelçisi Sodiq Ashurboyzoda İmomi'yi kabul etti" denildi.
Son Dakika › Politika › Kurtulmuş, Tacik Büyükelçiyi Kabul Etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?