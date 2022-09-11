KKTC'de UBP'nin yeni Genel Başkanı Ünal Üstel oldu - Son Dakika
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KKTC'de UBP'nin yeni Genel Başkanı Ünal Üstel oldu

11.09.2022 16:26
KKTC'de UBP'nin yeni Genel Başkanı Ünal Üstel oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Ulusal Birlik Partisinin (UBP) 13. Olağanüstü Kurultayı'nda tek aday olan Başbakan ve UBP Girne Milletvekili Ünal Üstel, partisinin yeni genel başkanı ilan edildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Ulusal Birlik Partisinin (UBP) 13. Olağanüstü Kurultayı'nda tek aday olan Başbakan ve UBP Girne Milletvekili Ünal Üstel, partisinin yeni genel başkanı ilan edildi.

Başkent Lefkoşa'da gerçekleştirilen kurultaya, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Demokrat Parti Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları ve partililer katıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, burada yaptığı konuşmada, UBP'liler ile birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, yıllarca birlikte yürüdüklerini ve birlikte mücadele ettiklerini söyledi.

Büyük bir zafer kazandıklarını ve kendisinin ülkenin 5. Cumhurbaşkanı olarak seçildiğini ifade eden Tatar, "Sizlere her zaman minnettarım. Her zaman sizler benim yüreğimdesiniz." dedi.

Tatar, UBP'nin, Türk Mukavemet Teşkilatının devamı olan, her zaman Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda varlığı ve selameti için yürekli insanların mücadele ettiği bir parti olduğuna değindi.

Çocukluğundan bu yana her zaman KKTC'ye, Anadolu'ya, Türkiye'ye ve Kıbrıs milli davasına yürekten inanan birisi olduğunu vurgulayan Tatar, "Bizi bir arada tutan Türkiye sevgisidir, Anadolu sevgisidir ve KKTC'ye olan inancımızdır." şeklinde konuştu.

Divan Başkanı İlker Edip söz alarak, başkanlık için tek müracaat bulunduğunu ve bunun da Üstel'e ait olduğunu belirterek, "Evrakları inceledik. Ünal Üstel'i genel başkan olarak ilan ediyoruz." dedi.

"Sizlere layık olmak için elimden gelen çabayı göstereceğim"

Genel Başkan olarak ilan edilmesinin ardından tebrikleri kabul eden ve eşiyle birlikte partilileri selamlayan Üstel, burada yaptığı konuşmada, partililere teşekkür etti.

Üstel, "Sizlere layık olmak için ekip arkadaşlarımla, yol arkadaşımla, siz değerli üyelerimizle bu yolu yürüyeceğiz. Sizlere layık olmak için elimden gelen çabayı göstereceğim." dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar ile uyumlu şekilde hareket edeceğini belirten Üstel, Kıbrıs meselesi konusunda da Tatar'a tam destek vereceklerini söyledi.

Üstel, zor bir dönemden geçildiğini ancak UBP'nin zorluktan kaçmadığını da kaydetti.

UBP'de eski Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu'nun 7 Ağustos'ta görevinden istifa etmesinin ardından olağanüstü genel kurul kararı alınmıştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel KKTC'de UBP'nin yeni Genel Başkanı Ünal Üstel oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: KKTC'de UBP'nin yeni Genel Başkanı Ünal Üstel oldu - Son Dakika
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