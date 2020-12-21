Kuzey Makedonya'da "21 Aralık Türkçe Eğitim Günü" kutlandı - Son Dakika

Kuzey Makedonya'da yaşayan Türklerin resmi bayramı olan "21 Aralık Türkçe Eğitim Günü" başkent Üsküp'te düzenlenen programla kutlandı.

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) desteğiyle Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) tarafından düzenlenen programa TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un yanı sıra Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Talat Caferi, Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Salih Murat, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök, MATÜSİTEB Genel Başkanı Hüsrev Emin, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, milletvekilleri, parti genel başkanları, akademisyenler, öğretmenler ve diğer davetliler katıldı.

Caferi, burada yaptığı konuşmada, Kuzey Makedonya'daki Türk toplumunun Türkçe Eğitim Günü'nü tebrik ederek, "Türkiye bizim geleneksel ve samimi dostumuzdur. Dost ifadesiyle iyi günde ve kötü günde dostluğu kastediyorum. Türk halkının uzattığı el, her daim bizim yüreklerimize ulaşmaktadır. Türk halkı bu dost elini insanların küresel sağlık ve ekonomik kriziyle karşı karşıya kaldığı zorlu salgın şartlarında da uzatmaktadır." dedi.

Türkiye'ye iş birliği ve destekleri için teşekkür eden Caferi, "Ortaklığımız Güney Doğu Avrupa İşbirliği Süreci Parlamenter Asamblesinin (GDAÜPA) yanı sıra şimdi NATO ve ülkemizin Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) üyeliğiyle genişlemiş olup, hep birlikte dünyada barış ve refahın sağlanması için katkı sunacağız." diye konuştu.

Caferi konuşmasının sonunda dinleyicilere Türkçe hitap ederek, "Türkiye ile dostluğumuz ilelebet yaşasın." ifadelerini kullandı.

Başbakan Zaev: "Ülkemizdeki Türkler, mükemmel ilişkilerimizin güçlü bir halkası"

Başbakan Zaev ise hem şahsı ve hükümeti hem de tüm Kuzey Makedonya vatandaşları adına Türkçe Eğitim Günü'nü kutladığını belirterek, 21 Aralık 1944'te Kuzey Makedonya'da ilk kez Türkçe eğitimin başladığını ve bu geleneğin yıllar içinde muhafaza edildiğini anımsattı.

Kuzey Makedonya'nın tüm vatandaşları için eşit toplum inşa ettiği bu günlerde, Türk toplumuna mensup vatandaşların da eşit toplumun önemli ve yapıcı unsurlarından birini teşkil ettiğini vurgulayan Zaev, Türk toplumuna mensup vatandaşların çok kültürlü ve çok etnikli Kuzey Makedonya toplumunun gelişimine önemli katkı sunduğunu söyledi.

Ülkedeki Türk toplumuna mensup vatandaşların aynı zamanda Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki geleneksel, son derece iyi dostluğun ve mükemmel ilişkilerin güçlü bir halkasını teşkil ettiğini kaydeden Zaev, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye, ülkemizin bağımsızlığını ilan etmesinin hemen başında dostluk elini uzatan ilk ülkeydi. Türkiye, o dönemde toplumsal hayatın her alanlarında iş birliğine ve yardım sunmaya hazır olduğunu göstermişti. Kuzey Makedonya vatandaşları bunu asla unutmayacaktır. İki ülke arasındaki dostluk, bölgemiz ve daha geniş coğrafyada iş birliğinin ne şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğine dair tartışmasız bir örneği teşkil etmektedir."

Zaev, Türkiye tarafından gerçekleştirilen çok sayıda büyük yatırımın iki ülke arasındaki dostluğun en iyi örneği olduğunu kaydederek, "Esasen Türkiye, Kuzey Makedonya'da AB dışı ülkeler arasında en büyük yabancı yatırımcı konumundadır. Kuzey Makedonya'daki ana şirketlerden binin üzerinde tüzel kişi ve 48 şube mevcuttur. Bu şirketler, ülkemizde 4 bin üzerinde vatandaşımıza istihdam sağlamakta olup, aktif büyüklükleri 392 milyon avrodur." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, Kuzey Makedonya'dan üniversite öğrencilerine yönelik 2 bin 400 burs sağlanmasının da takdire şayan olduğunu belirten Zaev, Üsküp ve İstanbul'daki kültür merkezlerinin açılmasının da kültürel mirasın korunması noktasında önemli olduğunu ifade etti.

Zaev, iki ülkenin artık NATO'da da müttfeik olduğunu kaydederek, "Küresel barış ve güvenliğin sağlanması yönünde gerçekleştirilen misyonlara müşterek katılım sağlıyoruz. Ayrıca Türkiye, ülkemizin ordusuna donanım bağışında bulunmuş en büyük bağışçılardan biridir. Türkiye sürekli olarak AB üyeliği hedefimize koşulsuz ve tam destek vermeye devam etmektedir." dedi.

Büyükelçi Sekizkök: "Halklarımız arasındaki ilişkiler, gelecekte de ortak kültür mirasımızdan kuvvet almaya devam edecek"

Büyükelçisi Sekizkök de Kuzey Makedonya Türkleri için çok şey ifade eden bu önemli günde TBMM Başkanı Şentop'un burada bulunmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Tarihin seyri içinde Balkan coğrafyasına kök salan Türk kültürünü günümüzde birçok sahada yoğun biçimde yaşıyoruz. Halklarımız arasındaki ilişkiler, dün ve bugün olduğu gibi gelecekte de ortak kültür mirasımızdan kuvvet almaya devam edecektir." dedi.

Türk kurumlarının ülkede ve bölgedeki çalışmalarından da söz eden Sekizkök, "İnanıyoruz ki köklü ilişkilerimizin bulunduğu Kuzey Makedonya ile kültür zeminindeki etkileşimin güçlendirilmesi, iş birliğimizin tüm alanlarda ileriye taşınmasına hizmet edecektir." diye konuştu.

MATÜSİTEB Genel Başkanı Emin ise Kuzey Makedonya Türkleri olarak Türkçenin, bir arada olmanın, kendi öz kültürleriyle var olmanın, özgürce kendi kimliklerine bir kez daha sıkıca sarılmanın coşkusunu yaşadıklarını vurguladı.

Emin, Türkiye'den gelen üst düzey heyete de katılımları için teşekkür ederek, "Bu coşku ile birlikte Makedonya Türklerinin selamını ve muhabbetini dünya liderimiz, umudumuz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da iletmenizi istirham ederiz." dedi.

Programın devamında Avrasya Yazarlar Birliği ve Balkan Yazarlar Birliği tarafından "Balkanlar Online Yazarlık Atölyesi 2019-2020 Eserleri Hikaye-Deneme-Şiir" adı altında toplanan kitabın tanıtım ve ödül töreni düzenlendi.

Program kapsamında ayrıca, TİKA, YEE ve MATÜSİTEB iş birliğinde ülke genelinde ilkokul, lise, üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen "Türk Dünyası Türkçe ile El Ele" konulu şiir, düzyazı ve resim yarışmasında dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Katılımcılar ayrıca, TÜRKSOY tarafından düzenlenen "Türk Dünyası Kültür Başkentleri" fotoğraf sergisini de gezdi.

Program, "Kuzey Makedonya'da Türkçe Eğitimi ve Öğretimin Tarihsel Bağlamda Değerlendirilmesi: Dün, Bugün ve Yarın" konulu panelle sona erdi.