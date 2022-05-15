Kuzey Makedonya İçişleri Bakanı Spasovski, Manisa'da temaslarda bulundu - Son Dakika

Kuzey Makedonya İçişleri Bakanı Oliver Spasovski, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü ziyaret etti.

Spasovski ile beraberindeki heyeti kabul eden Vali Karadeniz, sanayi ve tarım alanında iki bölgenin önemli potansiyele sahip olduğuna işaret ederek, bu alanlarda yeni iş birliklerinin oluşturulması gerektiğini söyledi.

Spasovski de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Makedonya'ya her alanda destek sağladığını dile getirerek, "Aramızdaki birlik ve beraberlik daha da gelişecektir." diye konuştu.

Ziyaretin ardından Vali Karadeniz ve konuk bakan ile MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, Makedonya Göçmenleri Derneği tarafından düzenlenen 14. Bahar Etkinliğine katıldı.

Etkinlikte konuşan Spasovski, iki ülkenin kardeşlik ve dostluk ilişkilerine dikkat çekerek gösterilen misafirperverlikten dolayı teşekkür etti.

14. Bahar Etkinliğinde Makedonya Halk Oyunları ekipleri tarafından çeşitli gösteriler gerçekleştirildi.

Daha sonra Manisa Büyükşehir Belediyesine geçen Spasovski, başkan Cengiz Ergün ile görüştü.

Ergün, heyeti Manisa'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, şehirde aileleri Makedonya'dan göç etmiş çok vatandaşın bulunduğunu belirtti.

Spasovski ise Türkiye ve Kuzey Makedonya'nın her zaman yakın ilişki içinde olduğunu dile getirerek, "Türkiye Cumhuriyeti bizim için kardeş ülkedir. Bizleri birleştiren birçok ortak noktamız var. Geçmişimiz, tarihimiz ve insanlarımızla olan bağımız bizim temel bağımızdır. Kardeşliğimizin en temel noktası İzmir ve Manisa'daki vatandaşlarımızın Makedonya ile oluşturduğu köprüdür." diye konuştu.