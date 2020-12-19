Kuzey Marmara Otoyolu'nun 6. kesimi hizmete açıldı - Son Dakika

Kuzey Marmara Otoyolu'nun 6. kesimi hizmete açıldı

19.12.2020 15:07
Kuzey Marmara Otoyolu'nun 6. kesimi hizmete açıldı, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nun sadece Marmara'nın değil, tüm Avrasya Bölgesi'nin ulaşımında ve ticaretinde hayati bir rol oynayacağını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nun sadece Marmara'nın değil, tüm Avrasya Bölgesi'nin ulaşımında ve ticaretinde hayati bir rol oynayacağını bildirdi.

Karaismailoğlu, Akyazı ilçesinde düzenlenen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katıldığı Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi olan İzmit-Akyazı bölümünün (6. kesim) açılış töreninde konuştu.

18 yıl önce AK Parti iktidarıyla başlayan ulaştırma ve altyapı hamlelerinin güçlenerek devam ettiğini belirten Karaismailoğlu, Türkiye'yi dünyanın en büyük ekonomileri arasında hak ettiği konuma taşımak için dünyanın en büyük projelerine imza attıklarını, halen ülkenin dört bir yanında 3 binin üzerinde şantiyede mühendis, teknik personel ve işçilerin gece gündüz çalıştığını söyledi.

Bakan Karaismailoğlu, "Sadece geçtiğimiz bir aylık dönemde Samsun-Sivas demir yolu hattı, Kahramanmaraş-Göksun-Kayseri yolu, Formula 1 Pisti, Hayrabolu-Tekirdağ yolu, Sarıkamış-Karakurt Horasan yolu ve Manisa Akhisar çevre yolu açılışlarını gerçekleştirdik." dedi.

Karaismailoğlu, çarşamba günü Ankara-Niğde Otoyolu'nun tamamını hizmete aldıklarını, Çin'e uğurladıkları ilk ihracat treninin yolculuğunu kesintisiz ve başarılı bir şekilde tamamladığını dile getirerek, aynı şekilde yakın süreçte pek çok projeyi hizmete alacaklarını ifade etti.

"Geçit vermez" denilen dağları tünellerle deldiklerini, "aşılmaz" denilen nehirleri, vadileri köprülerle geçtiklerini söyleyen Karaismailoğlu, aşkla bağlı oldukları vatana ve millete büyük bir güçle hizmete devam edeceklerini belirtti.

"Ticaretin kalbinde yer alan bölgeyi kuşatan ulaşım koridorunu tamamlamış oluyoruz"

Bakan Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nun sadece Marmara'nın değil tüm Avrasya Bölgesi'nin ulaşımında ve ticaretinde hayati bir rol oynayacağını dile getirerek şöyle devam etti:

"İki kıtayı birbirine bağlayan, Avrasya'nın lokomotifi Marmara'nın itici gücü Kuzey Marmara Otoyolu sayesinde araçların şehir içi trafiğine girmeden yüksek standartlı, kesintisiz, emniyetli ve konforlu bir yol ile transit geçişi sağlanacaktır. Kısım kısım kullanıma açılan otoyolumuzun daha önce hizmete aldığımız 320 kilometrelik kesimlerinden sonra bugün de İzmit 1 Kavşağı-Akyazı arasında yer alan 73 kilometre uzunluğu ile son ve en uzun kesimini hizmete alarak 400 kilometre uzunluğundaki Kuzey Marmara Otoyolu'muzun tamamını hizmete açıyoruz. Böylelikle ticaretin kalbinde yer alan bu bölgeyi kuşatan bir ulaşım koridorunu tamamlamış oluyoruz."

Karaismailoğlu, 6. kesimde 4 viyadük, 64 köprü, 22 üst geçit, 20 alt geçit, 179 menfez olmak üzere toplam 289 yapının bulunduğunu, otoyolla yüksek standartlara sahip, dünyaya örnek ve tasarrufun önünü açan bir projenin hayata geçirildiğini bildirdi.

"Zamanın ve konforun değeri Kuzey Marmara Otoyolu ile yeniden belirlenmiştir"

Projelerin her birinde depreme dayanıklılığı sağlayan en modern mühendislik yaklaşımlarının kullanıldığına dikkati çeken Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Kuzey Marmara Otoyolu, olası bir depremde Marmara Bölgesi ve İstanbul'a hizmet verecektir. Kuzey Marmara Otoyolu ülkemizin önemli gücü olan sanayi ve ticaret şehirlerine yeni bir soluk kazandıracaktır. İstanbul'dan Anadolu illerine doğru gidişte ve dönüşte mevcut TEM otoyolu ve D-100 kara yolunda oluşan uzun araç kuyruklarının da önüne geçilmiştir. Kuzey Marmara Otoyolumuzun bir başka özelliği de kamu-özel sektör iş birliğiyle yapılmış başarılı projelerimize güzel bir örnek teşkil etmesidir. Yeni bütçe imkanları projelerimizi en nitelikli ve en hızlı şekilde vatandaşlarımızın hizmetine açabilmeyi sağlamaktadır. Zamanın ve konforun değeri Kuzey Marmara Otoyolu ile yeniden belirlenmiştir."

Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nun her bir vatandaş için gurur vesilesi olduğunu, gençlere, çocuklara Türkiye'nin aydınlık yarınlarının bir nişanesi olarak gösterebilecekleri dünya çapında bir eser olduğunu ifade etti. Bakan Karaismailoğlu şöyle dedi:

"Ülkemizi ve milletimizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşımak için hiçbir engel tanımayacağımızın ve Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada lider ülkelerden biri olacağı günlerinin ne kadar yakın olduğunun ispatı niteliğindedir. Bu hayırlı günde, projemizde emeği geçen her kademeden çalışma arkadaşlarıma ve yüklenici firmalara teşekkür ediyorum."

TBMM Başkanı Şentop otoyolda incelemelerde bulundu

Açılışın ardından Bakan Karaismailoğlu, otoyolda bir süre makam aracını kullandı.

Programa, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sakarya milletvekilleri Recep Uncuoğlu, Kenan Sofuoğlu, Çiğdem Erdoğan Atabek, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ile diğer ilgililer katıldı.

Öte yandan, açılıştan önce otoyolda incelemelerde bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop da Vali Kaldırım'dan bilgi aldı.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kuzey Marmara Otoyolu'nun 6. kesimi hizmete açıldı - Son Dakika Ekonomi


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