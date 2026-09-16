Lazika’dan dünyada bir ilk: %34 proteinli, doğal içerikli matcha

Lazika’nın Ritüel Matcha serisi; gerçek matchayı, yüksek protein içeriğini ve doğal lezzetleri bir araya getiriyor. Doğal çilek, doğal çikolata, Hindistan cevizi ve vanilya içeren farklı seçenekler, matchayı daha kolay ve daha keyifli bir günlük alışkanlığa dönüştürüyor.

Marka, yüksek protein içeren ve doğal içeriklerle hazırlanan bu matcha kombinasyonlarının dünyada bir ilk olduğunu belirtiyor.

Lazika’nın çıkış noktası ise oldukça basit: Matcha sadece sağlıklı olduğu düşünülen bir içecek olmak zorunda değil. Lezzetli de olabilir, kolayca hazırlanabilir de.

Bu nedenle markanın yeni serisinin sloganı da ürünün yaklaşımını doğrudan anlatıyor:

Lezzetli Matcha. Kolayca.

Protein trendine çaydan cevap

Protein artık yalnızca sporcu ürünlerinin değil, günlük beslenmenin de önemli bir parçası haline geliyor. İçeceklerden atıştırmalıklara kadar pek çok kategori bu değişime yeni ürünlerle cevap veriyor.

Lazika ise bu büyük dönüşümün içine çaydan giriyor. %34 protein oranına sahip matchalarıyla, geleneksel çay kategorisini günümüzün yeni tüketim alışkanlıklarıyla buluşturuyor.

Hedef sadece yeni bir ürün değil

Lazika’nın matcha yatırımı, markanın çaya bakışındaki daha büyük değişimin de bir parçası.

Rize’de kendi çay plantasyonunda çalışmalara başlayan Lazika, önümüzdeki dönemde çayın üretiminden nihai ürüne kadar daha fazla katma değer yaratmayı hedefliyor.

Markaya göre Türkiye’nin çay konusunda asıl potansiyeli yalnızca daha fazla çay üretmekte değil, çayı daha yüksek değerli ürünlere dönüştürmekte yatıyor.

Plantasyon çalışmaları da bu hedefin önemli adımlarından biri. Lazika, önümüzdeki yıllarda bu yatırımların Türk çayının ekonomik değerinin artırılmasına katkı sağlamasını amaçlıyor.

Rize’den dünyaya

2013 yılında Rize’de kurulan Lazika, bugün geleneksel siyah çayın yanı sıra fonksiyonel çaylar ve yeni nesil içecekler geliştiriyor.

Matcha da markanın bu dönüşümünün yeni adımlarından biri. Lazika, Rize’den başlayan çay hikâyesini modern tüketici ihtiyaçlarıyla buluşturarak Türkiye’nin çaydan daha fazla değer üretmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

Bütün bu yaklaşım ise tek bir cümlede özetleniyor:

Lezzetli Matcha. Kolayca.