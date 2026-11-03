Levent Uysal: Gençlerimizin geleceğine ve Türkiye’nin bilim gücüne yatırım yapıyoruz

Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili ve Nişantaşı Eğitim Vakfı Kurucusu Levent Uysal, İstanbul Nişantaşı Üniversitesinin eğitim ve araştırma alanındaki gelişmelerini değerlendirdi. Üniversitenin 50 bine yakın aktif öğrencisi, 1.000'in üzerinde öğretim elemanı ve 300 idari personeliyle yükseköğretim faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Uysal, kuruluşundan bugüne eğitime yapılan yatırımların akademik başarıya, bilimsel üretime ve gençlerin gelişimine dönüşmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

“GENÇLERİMİZİN GELECEĞİNİ ESAS ALIYORUZ”

“Bir üniversitenin en büyük sorumluluğu, öğrencilerine iyi bir mesleki eğitim sunarken onların düşünme, sorgulama ve üretme becerilerini de geliştirmektir” diyen Uysal, şunları söyledi:

“Biz de attığımız her adımda gençlerimizin geleceğini esas alıyoruz. Öğrencilerimizin hangi alanda eğitim alırsa alsın dünyadaki gelişmeleri takip edebilmesini, kendi yeteneklerini keşfetmesini ve mezun olduğunda sorumluluk üstlenebilecek donanıma sahip olmasını istiyoruz. Eğitim ortamımızı bu anlayışla geliştirmeye devam ediyoruz.”

ULUSLARARASI SIRALAMALARDA İLK 1.000 BAŞARISI

İstanbul Nişantaşı Üniversitesinin Times Higher Education tarafından yapılan uluslararası sıralamalarda ilk 1.000 içerisinde yer almasına değinen Uysal, bu başarının arkasında akademik kadronun emeği ve uzun vadeli çalışmalar bulunduğunu vurguladı.

Uysal, “Uluslararası sıralamalar, üniversitelerin çalışmalarının dünya ölçeğinde görünür olmasını sağlıyor. Üniversitemizin bu sıralamalarda yer edinmesini, öğrencilerimiz ve akademisyenlerimiz adına kıymetli buluyoruz. Ancak her başarı bize yeni bir sorumluluk da yüklüyor. Önümüzdeki dönemde eğitim kalitemizi geliştirmek, araştırmalarımızın etkisini artırmak ve uluslararası akademik ilişkilerimizi derinleştirmek için çalışmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

CERN’DEKİ CMS DENEYİNE KATILIM İÇİN ONAY

Üniversitenin CERN’deki CMS (Kompakt Müon Solenoid) deneyine tam üye statüsünde katılım için onay almasının önemine dikkat çeken Uysal, bu gelişmenin bilimsel iş birlikleri bakımından yeni bir dönemin kapısını açtığını söyledi.

“ Bilim, farklı ülkelerden araştırmacıların ortak sorular etrafında buluşmasıyla ilerliyor” diyen Uysal, şöyle devam etti:

“Akademisyenlerimizin böylesine önemli bir araştırma ortamına katkı sunacak olmasını değerli buluyoruz. Bu sürecin üniversitemizdeki bilimsel birikimi geliştirmesini ve genç araştırmacılarımıza yeni çalışma alanları açmasını bekliyoruz. Türkiye’den yetişen bilim insanlarının uluslararası araştırmalarda daha fazla sorumluluk almasını desteklemeyi sürdüreceğiz.”

77 PROJEYE TOPLAM 142 MİLYON LİRALIK KAYNAK

Üniversitenin 2026-2027 akademik yılındaki araştırma faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Uysal, 45 milyon lirası dış kaynaklı, 97 milyon lirası iç kaynaklı olmak üzere toplam 142 milyon lira bütçeli 77 projeyle çalışmaların yürütüldüğünü açıkladı. Uysal, uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan yıllık makale sayısının da 500'ün üzerine çıktığını belirtti.

Uysal, “Araştırma yapmak; zaman, emek, altyapı ve süreklilik gerektiriyor. Vakıf olarak akademisyenlerimizin çalışmalarını geliştirebilecekleri imkânları güçlendirmeye önem veriyoruz. Projelere ayrılan kaynakları, yeni bilgilerin üretilmesine ve karşılaşılan sorunlara çözüm bulunmasına yapılan bir yatırım olarak görüyoruz. Yayınlarımızın uluslararası indekslerde giderek daha fazla karşılık bulması da bu çalışmaların akademik dünyaya ulaşması açısından önem taşıyor” değerlendirmesinde bulundu.

ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMAYA KATAN YENİ MODEL

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi, Harvard Medical School ve Mass General Brigham iş birliğinde şekillenen Öğrenci Araştırma Ekosistemi’nin üniversitenin öncelikli adımlarından biri olduğunu ifade eden Uysal, bilimsel araştırmayla erken yaşta tanışmanın öğrencilerin eğitim hayatını zenginleştireceğini söyledi.

Uysal, “İstanbul Nişantaşı Üniversitesi, Harvard Medical School ve Mass General Brigham’da çalışmalarını sürdüren bilim insanlarıyla birlikte, öğrencileri daha üniversite yıllarında gerçek araştırma süreçlerinin içine alan yeni bir akademik ekosistem oluşturuyor. Kampüste başlayan araştırma; bilimsel mentorluk, uluslararası araştırma deneyimi, yayın, kongre ve yeni projelerle gelişen sürdürülebilir bir modele dönüşecek” dedi.

TEKNOFEST 2026'DA 10'UN ÜZERİNDE PROJE

Üniversitenin TEKNOFEST 2026'da 10'un üzerinde projeyle yer aldığını da hatırlatan Uysal, öğrencilerin fikirlerini uygulamaya taşıyabildikleri ortamların önemini vurguladı. Uysal, “Bir proje üzerinde çalışmak, gençlerimize ekip olmayı, görev paylaşmayı, karşılaştıkları güçlükleri aşmayı ve başladıkları işi sonuçlandırmayı öğretiyor. Öğrencilerimizin projelerini sergilemesi, çalışmalarını anlatması ve farklı ekiplerle deneyim paylaşması da gelişimlerine katkı sağlıyor” diye konuştu.

“EĞİTİME VE ARAŞTIRMAYA DESTEĞİMİZ SÜRECEK”

Rektör Prof. Dr. Ayşegül Komsuoğlu Çıtıpıtıoğlu’nun uluslararası akademik faaliyetlere verdiği önemin ve bu alandaki çalışmalarının üniversitenin gelişimine değerli katkılar sunduğunu belirten Uysal, elde edilen sonuçların ortak bir emeğin ürünü olduğunu ifade etti.

Uysal, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Rektörümüze, akademik ve idari kadromuza, araştırmacılarımıza ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Nişantaşı Eğitim Vakfı olarak üniversitemizin gelişimine destek vermeye devam edeceğiz. Gençlerimize duyduğumuz güveni, onların eğitimine sunduğumuz imkânlarla göstermek istiyoruz. En büyük arzumuz; mezunlarımızın başarıyla görev üstlenmesi, araştırmacılarımızın yeni buluşlara imza atması ve burada üretilen bilginin ülkemizin geleceğine katkı sağlamasıdır.”