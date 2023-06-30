Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz, Fethiye'de Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz, Fethiye'de Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti

Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz, Fethiye'de Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti

30.06.2023 22:13

Muğla'nın Fethiye ilçesinde tatil yapan Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz, Ölüdeniz Mahallesi Faralya Koyu'nda denizde yüzerken kalp krizi geçirdikten sonra hastanede hayatını kaybetti. Büyükelçi, denizde yüzerken kalp krizi geçirdiği sırada arkadaşları tarafından kıyıya çıkarıldı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde tatil yapan Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz, tekne ile geldiği Ölüdeniz Mahallesi Faralya Koyu yakınlarında denize girdi.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Bir süre denizde yüzen Büyükelçi Karagöz, iddiaya göre kalp krizi geçirdi. Bir anda deniz yüzeyinde hareketsiz kalan büyükelçiyi gören arkadaşları 112 Acil Sağlık ekiplerine haber vererek, büyükelçiyi kıyıya çıkardı.

KURTARILAMADI

Motorize sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapılan Büyükelçi Karagöz, ambulansla Fethiye'de özel bir hastaneye kaldırıldı. Karagöz'ün hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Lizbon Büyükelçisi Fethiye'de Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti
Kaynak: İHA
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Muğla, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz, Fethiye'de Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz, Fethiye'de Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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