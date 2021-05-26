Lokman Çağırıcı yeniden MBB encümen üyeliğine seçildi - Son Dakika

Lokman Çağırıcı yeniden MBB encümen üyeliğine seçildi

26.05.2021 15:22
Lokman Çağırıcı yeniden MBB encümen üyeliğine seçildi, System.String[]

Marmara Belediyeler Birliği, 2021 Yılı I. Olağan Meclis Toplantısı'nda başkan, encümen üyeleri ve komisyonların seçimi yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın yeniden MBB Başkanlığı'na, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da yeniden encümen üyeliğine seçildi.

Marmara Belediyeler Birliği, 2021 Yılı I. Olağan Meclis Toplantısı Beyoğlu'ndaki CVK Park Bosphorus Hotel'de düzenlendi. Meclis Toplantısının açılış konuşmasını yapan MBB Başkanı Tahir Büyükakın, "Son günlerde Marmara Denizi'nin öncelikli gündem maddelerinden biri de müsilaj, diğer adıyla deniz salyası. Deniz ekosistemini tehdit eden ve deniz yüzeyinde meydana getirdiği görüntü ile de rahatsızlık oluşturan müsilaj ile mücadele etmemiz gerekiyor. Geçen hafta çevrimiçi bir seminer ile konuyu ele almaya başladık. Müsilaj sorunu ancak bölgesel düzeyde tüm paydaşların ve yerel yönetimlerin katılımıyla bir eylem planı kapsamında çözülebilir. MBB olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile durumu görüşüyoruz. Çok yakın bir tarihte belediye başkanlarımızı ve konunun uzmanlarını davet ederek bir toplantı yapacağız" dedi.

Encümen üyeleri ve komisyon seçimleri yapıldı

Başkan Büyükakın'ın konuşmasını tamamlamasının ardından Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan meclis toplantısını yönetmek için divandaki yerini aldı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın yeniden MBB Başkanlığı'na seçildi. MBB başkanlık seçiminin yanı sıra encümen üyeleri de seçimle belirlendi. Buna göre; Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Gelibolu Belediye Başkanı M. Mustafa Özacar MBB encümen üyeliğine seçildi. Meclis Toplantısı'nın ardından yeniden seçilen Encümen Üyeleri ile MBB Encümen Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda ayrıca Meclis 1. ve 2. Başkan Vekilleri ile Plan ve Bütçe Komisyonu ve Denetim Komisyonu'nun seçimi yapıldı.

MBB Genel Sekreteri M. Cemil Arslan, seçimlerin ardından 2020 Yılı MBB Faaliyet Raporunu meclise sundu.

Lokman Çağırıcı, Tahir Büyükakın, Kocaeli, Marmara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Lokman Çağırıcı yeniden MBB encümen üyeliğine seçildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısında kullandığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısında kullandığı "Bay Meral" ifadesi sosyal medyada gündem oldu İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller! 150 bin liranın altında araç kalmadı İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller! 150 bin liranın altında araç kalmadı Kayıp Fatma ile ilişkisi olduğu iddia edilen şahıs, hastane önünde intihara kalkıştı Kayıp Fatma ile ilişkisi olduğu iddia edilen şahıs, hastane önünde intihara kalkıştı Sosyal medya yayınlamak için deney yapan adamın yüzünü kimyasal madde yaktı Sosyal medya yayınlamak için deney yapan adamın yüzünü kimyasal madde yaktı Rus savaş pilotunun elinde tuttuğu haritada Türkiye detayı Rus savaş pilotunun elinde tuttuğu haritada Türkiye detayı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Soylu'ya destek oldu: Yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Soylu'ya destek oldu: Yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz Yönetim, çifte kupalı Sergen Yalçın'ın taleplerini veto etti Yönetim, çifte kupalı Sergen Yalçın'ın taleplerini veto etti Kocasının ilgisini çekmek isteyen kadın, gasp mağduru olduğunu iddia etti! Gerçeği kamera görüntüleri ortaya çıkardı Kocasının ilgisini çekmek isteyen kadın, gasp mağduru olduğunu iddia etti! Gerçeği kamera görüntüleri ortaya çıkardı

Son Dakika Haberleri
14:58 İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller! 150 bin liranın altında araç kalmadı
14:53 Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, amuda kalktığı pozu paylaştı, takipçilerinden övgü yağdı
14:37 Çapa makinesine vücudunu kaptıran çiftçi, feci şekilde hayatını kaybetti
14:33 Akşener'le ilgili "Daha neler olacak neler" diyen Erdoğan'a, Kılıçdaroğlu'ndan tepki: Sandığı getir sandığı!
14:30 Rus savaş pilotunun elinde tuttuğu haritada Türkiye detayı
14:27 İran, kripto para madenciliğini 4 ay yasakladı
14:26 Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! Boupendza'yı Atalanta kaptı
14:01 Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren haber! Yapılandırma ile MTV ve trafik cezalarında büyük indirim yapılacak
13:59 Fenerbahçe'den 18'lik golcü Enes Destan için transfer telefonu: Alo, ben Başkan Ali Koç
13:52 Erdoğan, Akşener'in Rize ziyaretiyle ilgili konuştu: Gelin hanıma çok ileriye gitmeden bir ders verdiler
En fazla altın rezervine sahip ülkeler sıralandı! Türkiye listeye 12. sıradan girdi En fazla altın rezervine sahip ülkeler sıralandı! Türkiye listeye 12. sıradan girdi         
15:19
Son Dakika! Süleyman Soylu kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti: Emrindeyiz Son Dakika! Süleyman Soylu kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti: Emrindeyiz         
15:00
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, amuda kalktığı pozu paylaştı, takipçilerinden övgü yağdı Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, amuda kalktığı pozu paylaştı, takipçilerinden övgü yağdı         
14:54
Çapa makinesine vücudunu kaptıran çiftçi, feci şekilde hayatını kaybetti Çapa makinesine vücudunu kaptıran çiftçi, feci şekilde hayatını kaybetti         
14:38
Akşener'le ilgili Akşener'le ilgili "Daha neler olacak neler" diyen Erdoğan'a, Kılıçdaroğlu'ndan tepki: Sandığı getir sandığı!         
14:34
Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! Boupendza'yı Atalanta kaptı Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! Boupendza'yı Atalanta kaptı         
14:26
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren haber! Yapılandırma ile MTV ve trafik cezalarında büyük indirim yapılacak Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren haber! Yapılandırma ile MTV ve trafik cezalarında büyük indirim yapılacak         
14:01
Erdoğan, Akşener'in Rize ziyaretiyle ilgili konuştu: Gelin hanıma çok ileriye gitmeden bir ders verdiler Erdoğan, Akşener'in Rize ziyaretiyle ilgili konuştu: Gelin hanıma çok ileriye gitmeden bir ders verdiler         
13:52
Myanmar ordusu korku salmaya devam ediyor! Öldürdükleri gençlerin cesetlerini ailelerinin kapısına bırakıyorlar Myanmar ordusu korku salmaya devam ediyor! Öldürdükleri gençlerin cesetlerini ailelerinin kapısına bırakıyorlar         
12:01
Yardım miktarı hayrete düşürdü! Gündelikçi olarak çalışan iki çocuk babasının hesabına 1 liralık yardım yatırıldı Yardım miktarı hayrete düşürdü! Gündelikçi olarak çalışan iki çocuk babasının hesabına 1 liralık yardım yatırıldı         
11:45
Apartman girişinde küçük kıza taciz! Çığlıklarına komşuları yetişti Apartman girişinde küçük kıza taciz! Çığlıklarına komşuları yetişti         
11:16
Koronavirüs aşısının ardından Koronavirüs aşısının ardından "Kendimi korkunç hissediyorum" diyen model, yaşamını yitirdi         
10:57
Aylardır hastane odasından çıkmayan hastasını bahçeye çıkardı! Yürekleri ısıtan kare Türkiye'den Aylardır hastane odasından çıkmayan hastasını bahçeye çıkardı! Yürekleri ısıtan kare Türkiye'den         
10:35
Bahar Candan, Bahar Candan, "Babam çok kızmaz umarım" diyerek paylaştı, Instagram'da yorum yağdı         
10:29
Annesinin kafasını kesip tencereye koydu! Kan donduran cinayetin nedeni ev tapusu çıktı Annesinin kafasını kesip tencereye koydu! Kan donduran cinayetin nedeni ev tapusu çıktı         
10:02
Adese, market faaliyetlerine son verdi! 18 mağaza tasfiye edildi Adese, market faaliyetlerine son verdi! 18 mağaza tasfiye edildi         
09:11
Tatile giden Aygün Aydın, duş aldığı sırada çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı Tatile giden Aygün Aydın, duş aldığı sırada çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı         
19:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2021 15:34:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Lokman Çağırıcı yeniden MBB encümen üyeliğine seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement