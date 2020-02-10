Maltepe'de "İran Kültür Haftası" Mevlana heykeliyle taçlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Maltepe'de 'İran Kültür Haftası' Mevlana heykeliyle taçlandı - Son Dakika

Maltepe'de "İran Kültür Haftası" Mevlana heykeliyle taçlandı

6 saat önce

Maltepe Belediyesi ve İran İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu'nun Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde düzenlediği "İran Kültür Haftası" sona erdi.

Maltepe'de

Maltepe Belediyesi ve İran İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu'nun Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde düzenlediği "İran Kültür Haftası" sona erdi. İran'ın zengin tarihini yansıtan geleneksel el sanatlarından örneklerin sunulduğu Kültür Haftası'nda ziyaretçiler İran kültürünü yakından tanıma fırsatı buldu.


Kapanış programında Tahran'dan gelen Azeri kökenli ressam ve heykeltraş Şehram Emiri, Mevlana Celaleddin-i Rümi'nin yüzünü ağaca işlediği heykeli takdim etti. İran ve Türkiye'nin ortak değerleri bulunan iki komşu ülke olduğuna vurgu yapan Emiri, "Bu eserimle iki ülke arasında barış, dostluk ve birlik mesajı vermek istedim. Mevlana insanlığın ortak değeridir. İki ülkenin sanatçıları, sanatımız ve bu topraklar birmiş. Sonra kopma olmuş. Sınır bizi ayırmış ama kalpler birbirine bağlı" dedi. Ağaç gövde üzerine heykelini oyma sanatının incelikleriyle birleştiren sanatçı çalışmasını, Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde sergilenmek üzere dostluk hatırası olarak takdim etti.


İran filmleri izleyicilerle buluştu


Kültür Haftası, son dönemde yükselişiyle dikkat çeken İran sinemasından iki filmin gösterimiyle sona erdi. Yönetmenliğini ve senaryosunu Behruz Afkhami'nin üstlendiği "Azerşahduht, Perviz ve Diğerleri" isimli 2014 yapımı komedi ve drama film ile "Koruma" isimli yapım, sinemaseverlerin beğenisini topladı. - İSTANBUL

Mevlana Celaleddin Rumi, Türkan Saylan, İstanbul, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 05:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İBB'nin ulaşım zammına ilginç tepki
AK Parti, İstanbul'daki zammı Meclis gündemine taşıyor 'Robin Hood' olarak bilinen yardımsever bu kez 30 bin liralık borcu kapattı Elazığ'ı bilen Naci Görür'den büyük İstanbul depremi uyarısı: Son dilimlere girdik

Son Dakika Haberleri
23:11 Tamer Karadağlı ile yakalanan Iraz Yıldız, sosyal medyadaki fotoğraflarıyla dikkat çekiyor
21:43 Gökçen Paprika, cesur kıyafetiyle Merve Özbey'in düğününe damga vurdu
21:14 Engin Altan Düzyatan, farkındalık için çektiği belgeselde çöp topladı
20:48 Dilan Deniz Çiçek'ten çok konuşulan sosyal medya eleştrisi: Akıl sağlığına zarar verir
20:30 Usta yönetmen Martin Scorsesse Oscar Ödülleri'nde uyuyakaldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 23:32:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Maltepe'de "İran Kültür Haftası" Mevlana heykeliyle taçlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]