Üye Girişi
Manavgat'ta büyük felaket! Yangın bir türlü kontrol altına alınamıyor - Son Dakika

Manavgat'ta büyük felaket! Yangın bir türlü kontrol altına alınamıyor

29.07.2021 00:29
Manavgat'ta büyük felaket! Yangın bir türlü kontrol altına alınamıyor, System.String[]

Türkiye dün öğle saatlerinde turizm cenneti Antalya Manavgat'tan gelen yangın haberiyle sarsıldı. Bölgeye giden Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Manavgat yangını kontrol altına alınmamakla beraber, fazla sayıda odakla mücadele ediliyor olması işimizi zorlaştırıyor" dedi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün saat 12.05'te başlayan ve yerleşim yerlerine sıçrayan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışıyor. Türkiye'yi dehşete düşüren felaket nedeniyle Yeniköy, Evrenseki, Bahçelievler ve Sarılar mahalleleri boşaltılırken, yangın yerleşim bölgelerine de sirayet etti.

BAKANLAR BÖLGEYE GİTTİ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın Manavgat ilçede 4 noktada başlayan ve geniş bir alana yayılan yangın alanında incelemelerde bulundu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manavgat'taki orman yangınıyla ilgili açıklama yaptı.

Manavgat'ta büyük felaket! Yangın bir türlü kontrol altına alınamıyor

"YANGIN HENÜZ KONTROL ALTINA ALINAMADI"

Bakan Pakdemirli, "Manavgat yangını kontrol altına alınmamakla beraber, fazla sayıda odakla mücadele ediliyor olması işimizi zorlaştırıyor. Birinci önceliğimiz can kaybının olmaması. Can kaybının olmaması teselli edici. Hasar tespit çalışmalarımız yangın kontrol altına alınır alınmaz başlayacak. Bölgede şu an için herhangi bir ihtiyaç yok. Vatandaşlar akrabalarına dağılmış durumda" dedi.

Manavgat'ta büyük felaket! Yangın bir türlü kontrol altına alınamıyor

"YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ NETLİK KAZANMADI"

Pakdemirli, "Akşam saatlerinde 600 hektar demiştik. Bunun en az üç dört misline çıkacağını görüyoruz şimdiden. Yangının çıkış nedeniyle ilgili kolluk kuvvetleri soruşturmalarını sürdürüyor, henüz netlik kazanan bir durum yok. Emniyet ekiplerimiz soruşturuyor. Vatandaşlar genelde akrabalarına dağılmış durumdalar. Yani bir yerde kümelenmiş, Kızılay'ın AFAD'ın yardımını bekleyen bir vatandaş yok" şeklinde konuştu.

Manavgat'ta büyük felaket! Yangın bir türlü kontrol altına alınamıyor

ADANA, MERSİN VE ANTALYA'DAKİ YANGINLAR

Diğer kentlerde çıkan yangınlarla ilgili de konuşan Bakan Pakdemirli, "Adana, Mersin ve Antalya'daki yangınlarda 476 arazöz, 1904 personel halihazırda mücadele ediyor" ifadelerini kullandı.

Manavgat'ta büyük felaket! Yangın bir türlü kontrol altına alınamıyor
Manavgat'ta büyük felaket! Yangın bir türlü kontrol altına alınamıyor
Manavgat'ta büyük felaket! Yangın bir türlü kontrol altına alınamıyor
Manavgat'ta büyük felaket! Yangın bir türlü kontrol altına alınamıyor
Manavgat'ta büyük felaket! Yangın bir türlü kontrol altına alınamıyor
Manavgat'ta orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı, 62 kişi hastanelik oldu
Manavgat'ta büyük felaket! Yangın bir türlü kontrol altına alınamıyor

Tarım ve Orman Bakanı, Manavgat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manavgat'ta büyük felaket! Yangın bir türlü kontrol altına alınamıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesi sonrası Beşiktaş'ı dev bir gelir bekliyor! En az 26 milyon euro 00:08 Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesi sonrası Beşiktaş'ı dev bir gelir bekliyor! En az 26 milyon euro Manavgat'taki orman yangını tekrar yerleşim yerlerine sıçradı! Bölge halkı nöbet tutuyor 23:43 Manavgat'taki orman yangını tekrar yerleşim yerlerine sıçradı! Bölge halkı nöbet tutuyor Jandarmadan kaçarken yola fırlayan göçmen otomobilin altında kaldı 23:06 Jandarmadan kaçarken yola fırlayan göçmen otomobilin altında kaldı
Sevgilisiyle barışan Şeyma Subaşı'dan uzun bir aradan sonra ilk poz geldi! Mesajı da bir hayli dikkat çekici 22:43 Sevgilisiyle barışan Şeyma Subaşı'dan uzun bir aradan sonra ilk poz geldi! Mesajı da bir hayli dikkat çekici Ankara'da Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı'na sabotaj girişimi! PKK yandaşı kışlayı yakmaya çalıştı 22:36 Ankara'da Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı'na sabotaj girişimi! PKK yandaşı kışlayı yakmaya çalıştı Kaza sonucu hastaneye kaldırılan adamı eli ve ayağından yatağa bağladılar 21:13 Kaza sonucu hastaneye kaldırılan adamı eli ve ayağından yatağa bağladılar
PSV'ye 2-1 mağlup olan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi defterini kapattı! İşte Avrupa Ligi'ndeki yeni rakibimiz 20:57 PSV'ye 2-1 mağlup olan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi defterini kapattı! İşte Avrupa Ligi'ndeki yeni rakibimiz Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca'dan 19:46 Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca'dan "Kısıtlamalar geri gelecek mi?" sorusuna yanıt: Şu an öyle bir seyir yok

Son Dakika Haberleri
17:55 Manavgat'ta yangın nedeniyle tahliye edilen Kalemler Mahallesi küle döndü
17:40 Cengiz Ünder adeta şov yaptı! Muhteşem çalımıyla izleyenleri mest etti
17:37 E-5'te yavaşlayan araç zincirleme kazaya sebep oldu! 5 araç birbirlerine girdi: 1'i ağır, 4 yaralı
17:34 "Bana itaat sözü verdiniz" diyen Oğuzhan Asiltürk'e Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu cevap verdi
17:21 Müşteri kılığına giren polis, fuhuş operasyonu düzenledi
17:18 Sarı-kırmızılı kulüp Berkan Kutlu'yu aldı! 23 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandı
17:15 Manavgat'ta yaşanan can telaşı fotoğraf karelerini yansıdı
16:49 Adana cehennemi yaşıyor! Termometreler bugün 47 dereceyi gösterdi
16:47 Başarılı tenisçi Medvede aşırı sıcaklardan patladı: Ölseydim kim hesap verecekti?
16:21 Ahmet Nur Çebi müjdeyi verdi! Beşiktaş, Ghezzal ve Rosier'i kadrosuna kattı
PSV maçı sonrası büyük tepki! PSV maçı sonrası büyük tepki! "Fatih Terim istifa" etiketi zirveye oturdu         
00:34
Galatasaray maçı sonrası PSV'den olay paylaşım: Küçük kulüp? Büyük sonuç Galatasaray maçı sonrası PSV'den olay paylaşım: Küçük kulüp? Büyük sonuç         
23:43
Eşiyle tartışan genç kadın kafasına sıktı, ölüm haberini alan yakınları damada saldırdı Eşiyle tartışan genç kadın kafasına sıktı, ölüm haberini alan yakınları damada saldırdı         
23:37
10 yıl önce ayrıldığı sevgilisi, güzellik uzmanı kadının kabusu oldu: Eşimle cinsel içerikli videomuzu bile istedi 10 yıl önce ayrıldığı sevgilisi, güzellik uzmanı kadının kabusu oldu: Eşimle cinsel içerikli videomuzu bile istedi         
23:06
Hakan Çalhanoğlu, Inter'de şov yapıyor! Hazırlık maçına performansıyla damga vurdu Hakan Çalhanoğlu, Inter'de şov yapıyor! Hazırlık maçına performansıyla damga vurdu         
22:38
Osmaniye'de çıkan orman yangını sürüyor! Tedbir amacıyla evler boşaltıldı Osmaniye'de çıkan orman yangını sürüyor! Tedbir amacıyla evler boşaltıldı         
22:21
Manavgat'ta orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı, 62 kişi hastanelik oldu Manavgat'ta orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı, 62 kişi hastanelik oldu         
21:01
Eski Güzellik Kraliçesi Regina Turner'ın evliliği boyunca eskortluk yaptığı ortaya çıktı Eski Güzellik Kraliçesi Regina Turner'ın evliliği boyunca eskortluk yaptığı ortaya çıktı         
19:55
Kene belası yine hortladı! Genç kadın, hastanede hayatını kaybetti Kene belası yine hortladı! Genç kadın, hastanede hayatını kaybetti         
17:37
Bakan Soylu'dan düzensiz göçmen eleştirilerine anlamlı yanıt: Memleket zor dönemdeyken bileziklerini gönderdiler Bakan Soylu'dan düzensiz göçmen eleştirilerine anlamlı yanıt: Memleket zor dönemdeyken bileziklerini gönderdiler         
17:35
"Bana itaat sözü verdiniz" diyen Oğuzhan Asiltürk'e Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu cevap verdi         
17:34
Alevi ve Bektaşi derneklerinden İBB'ye festival ismi tepkisi: Eğlence programına bu isim koyulmaz Alevi ve Bektaşi derneklerinden İBB'ye festival ismi tepkisi: Eğlence programına bu isim koyulmaz         
17:12
Motosiklette iç çamaşırı görünen kadını kameraya alıp hakaret etti! Çığ gibi tepki topladı Motosiklette iç çamaşırı görünen kadını kameraya alıp hakaret etti! Çığ gibi tepki topladı         
16:33
İstanbul'da tepki toplayan olay! Yabancı uyruklu kişiler askeri üniformalarla görüntülendi İstanbul'da tepki toplayan olay! Yabancı uyruklu kişiler askeri üniformalarla görüntülendi         
13:28
Nokia 6310 efsanesi modern versiyonu ile geri geldi Nokia 6310 efsanesi modern versiyonu ile geri geldi         
09:53
Taliban, Afganistan'lı komedyen Nazar Mohammad'i boğazını keserek öldürdü Taliban, Afganistan'lı komedyen Nazar Mohammad'i boğazını keserek öldürdü         
09:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2021 00:40:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Manavgat'ta büyük felaket! Yangın bir türlü kontrol altına alınamıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement