Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika

Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi. Merkezden yapılan açıklamada, bugün akşam saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in batı ilçeleri ve İzmir'in kuzey ilçelerinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi. Açıklamada, bölgedeki vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve Kuzey Ege kıyılarında hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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