"Marmara'nın Kent Mültecileri: Belediyelerin Süreç Yönetimi" raporu tanıtıldı - Son Dakika

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) Göç Politikaları Merkezi (GPM) tarafından Türkiye'de yerel yönetimler ve göç konusunda yapılan en geniş kapsamlı bölgesel çalışma niteliği taşıyan "Marmara'nın Kent Mültecileri: Belediyelerin Süreç Yönetimi" raporu tanıtıldı.

Çevrim içi olarak gerçekleşen toplantıda belediyelerin mültecilere sağladığı hizmetler ve kurumsal kapasiteleri, belediye başkan yardımcılarının gözünden zorunlu göç, belediye temsilcilerinin mültecilere dair gözlem ve tutumları ile göç yönetiminde müdür ve uzmanların rolü ele alındı.

Toplantıda söz alan Bağcılar Belediye Başkanı ve MMB Başkanvekili Lokman Çağırıcı, sorunların ortaya konulması ve çözümü için detaylı çalışmalar yapıldığını, bunların da yetkili mercilere iletilmek üzere raporlandığını söyledi.

Türkiye'nin 2014'ten bu yana en fazla mülteci almak zorunda kalan ülke olduğunu kaydeden Çağırıcı, şu bilgileri verdi:

"Şu anda sadece İstanbul'da 1 milyon 115 binin üzerinde kayıtlı göçmen bulunuyor. İstanbul'da kayıtlı Suriyeli sayısı 601 bin iken yaşayan Suriyeli sayısı 963 bin. Uluslararası anlamda göç ve göçmenlerle ilgili kalıcı çözüm ortaya koymak ve bunları hayata uyarlamak en önemli hedeflerimiz arasında. Yerel yönetimler de göç ve barınma süreçlerinde en önemli unsurlar arasında bulunuyor. Bu sorunun da ele alınarak çözüme kavuşturmak için, siyasi tartışmaların dışında temel sorunları saptayıp konuyu el birliğiyle çözüme kavuşturmamız gerekmektedir. Konuyu sosyal yardım anlayışından ziyade, mültecilerin kendi ayakları üzerinde durması için sosyal, ekonomik, hukuki ve kültürel açıdan temel çözümler ekseninde ele almamız gerekir. Bu konuda hem siyasi hem sivil toplum kuruluşları hem de devletimize olan güvenimiz tamdır. Problemlerin çözümü için tüm paydaşlarımızla elimizden gelen gayreti göstereceğiz."

Esenyurt'ta 170 bin göçmenden 61 bini Suriyeli

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, İstanbul'da göçün en çok yaşandığı ilçenin Esenyurt olduğunu söyledi.

Geçici yardımların kitlesel göç konusunda sürdürülebilir bir durum olmadığını ve Esenyurt'ta 170 bin göçmenden 61 bininin Suriyeli olduğuna dikkati çeken Bozkurt, "Hatta ilçemizde Miss Uganda Güzellik Yarışması bile düzenlendi. Kitlesel göçle baş etmek ve insanların uyum içinde yaşaması için bizler de yerel yönetimler olarak elimizden geleni yapıyoruz. Bazı sıkıntıları tek başımıza aşmamız bizim açımızdan çok zor. Bazı projelerle bu alanda elimizden gelen çalışmaları sürdürüyoruz" diye konuştu.

Sadece İstanbul'daki kayıtlı göçmen 1 milyon 115 binin üzerinde

Konuşmaların ardından Marmara Bölgesi'nde 94 belediyede 88 belediye başkan yardımcısı, 78 müdür ve 102 uzmanın katılımıyla toplam 268 görüşmenin gerçekleştirildiği saha çalışması sonuçları, raporun yazarları Prof. Dr. M. Murat Erdoğan, Burcuhan Şener ve Merve Ağca tarafından kamuoyu ile paylaşıldı.

MBB Göç Politikaları Merkezi (GPM) altında yayımlanan "Marmara'nın Kent Mültecileri: Belediyelerin Süreç Yönetimi" raporuna göre Marmara Bölgesi, iç göç hareketliliğinde olduğu gibi uluslararası göç hareketinin de en önemli hedef bölgesi ve Türkiye nüfusunun yüzde 31'ini oluşturuyor.

Yalnızca İstanbul'da 1 milyon 115 binin üzerinde kayıtlı uluslararası göçmen bulunuyor. İstanbul'da kayıtlı Suriyeli sayısı 601 bin iken, yaşayan Suriyeli sayısı 963 bin.

Bursa, ikamet izinli yabancı sıralamasında İstanbul, Ankara ve Antalya'nın ardından dördüncü sırada geliyor. Kocaeli'ndeki toplam mülteci nüfusunun yüzde 95'inden fazlası Suriyelilerden oluşuyor.

"Kent mültecileri" olarak kentsel alanlarda yaşayan mülteciler, başta belediyeler olmak üzere yerel hizmet kuruluşlarına önemli ölçüde ilave sorumluluklar yüklerken, insani hareketlilik hala devam ediyor.

Belediyeler, alandaki tüm kısıtlılıklara rağmen sahada karşılaşılan sorunların üstesinden gelerek yerelde hizmet sunumunda bulunmak için takdire şayan bir çaba gösteriyor.

Türkiye'de yerel yönetimler ve göç konusunda yapılan en geniş kapsamlı bölgesel çalışma niteliği taşıyan raporun, ihtiyaç analizleri ve durum raporları ortaya konularak, yerel yönetimlerin politika geliştirmesine rehber olması hedefleniyor.