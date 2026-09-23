Olumsuz hava deniz ulaşımını vurdu! BUDO seferlerinde 8 iptal, İstanbul dahil 14 ile sarı kodlu uyarı

Marmara Bölgesi'nde etkili olan olumsuz hava koşulları hem kara hem deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bugün İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Balıkesir'in de aralarında bulunduğu 14 il için gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle sarı kodlu uyarı yayımladı.

MGM, özellikle Marmara'nın doğu kesimlerinde (Bursa, Yalova ve İstanbul hattında) yağışların yerel kuvvetli olacağını, sağanağın sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve yer yer dolu yağışıyla birlikte görülebileceğini bildirdi. Bursa için bugünkü sıcaklık 18 derece olarak ölçülürken, havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yağışların yerel kuvvetli olacağı kaydedildi.

AKOM'DAN SAĞANAK UYARISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) verilerine göre de bugün bölgede kuvvetli sağanak ve yer yer çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak; metrekareye 30 ila 60 kilogram arasında yağış düşmesi bekleniyor.

Rüzgarın kuzeybatı yönünden saatte 15-45 kilometre hızla kuvvetli estiği bildirilirken, hem MGM hem AKOM bu olumsuz hava koşullarının ulaşımda aksamalara yol açabileceği uyarısında bulundu.

BUDO'NUN 8 SEFERİ İPTAL EDİLDİ

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'nde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle bugün gerçekleştirilmesi planlanan 8 seferini iptal etti. BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, kuvvetli rüzgar ve dalga koşulları gerekçesiyle iptal edilen seferlerin şu şekilde olduğu duyuruldu:

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş)

11.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

11.30 İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas)

13.00 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

Yetkililer, olumsuz hava şartlarının seyrine göre ilerleyen saatlerdeki seferlerde de değişiklik yaşanabileceğini, yolcuların sefer öncesinde BUDO'nun resmi internet sitesi veya çağrı merkezinden güncel bilgi almasını tavsiye etti. MGM'nin yaptığı açıklamaya göre yağışlı ve rüzgarlı sistemin bugün akşam saatlerinden sonra bölgeyi terk etmesi bekleniyor; buna göre seferlerin akşam saatlerinden itibaren normale dönmesi öngörülüyor.