Mazlum Abdi'den Barrack ve Barzani'ye ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Mazlum Abdi'den Barrack ve Barzani'ye ziyaret

Mazlum Abdi\'den Barrack ve Barzani\'ye ziyaret
22.01.2026 22:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin ortaklığı bitirmesinin ardından PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG elebaşı Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin, Erbil'de ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ve IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü. Barrack görüşmeye ilişkin, "ABD entegrasyon anlaşmasına olan güçlü desteğini ve bu sürecin güçlendirilmesine yönelik bağlılığını teyit etmiştir" açıklamasını yaptı.

Terör örgütü PKK/ YPG'nin Suriye uzantısı SDG elebaşı Mazlum Abdi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'de önce ABD Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ardından IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü.

ABDİ, BARRACK İLE GÖRÜŞTÜ

Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG elebaşı Mazlum Abdi, Suriye hükümeti ile SDG arasında yürürlükte olan mutabakat süreci kapsamında ilk önce ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile görüştü.

BARRACK: ENTEGRASYON ANLAŞMASINA GÜÇLÜ DESTEĞİMİZ VAR

Barrack, görüşmenin ardından sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda Washington'un bölgedeki yeni stratejisine dair önemli mesajlar vererek, "ABD, SDG ile Suriye hükümeti arasında 18 Ocak'ta taslağı açıkça belirlenen entegrasyon anlaşmasına olan güçlü desteğini ve bu sürecin güçlendirilmesine yönelik bağlılığını teyit etmiştir" dedi.

Barrack, kalıcı istikrarın sağlanması için tüm tarafların mevcut ateşkese tam olarak uyması ve karşılıklı güven inşa edecek adımların atılması konusunda mutabık kalındığını vurguladı.

ABDİ, DAHA SONRA BARZANİ İLE GÖRÜŞTÜ

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'nin Mazlum Abdi ile yaptığı görüşmenin ardından IKBY Başkanlığı Basın Ofisi tarafından açıklama yapıldı. Görüşmede Barzani'nin, Suriye'de gerilimin düşürülmesi için SDG ile Şam yönetimi arasındaki diyaloğun vakit kaybetmeden yeniden başlaması gerektiğini ifade ettiği bildirildi. Açıklamada, Barzani'nin, ateşkesin sürdürülmesi, gerginliğin kontrol altına alınması ve SDG ile Şam arasındaki diyaloğun derhal yeniden başlaması için ilgili tüm taraflarla çaba ve temaslarını sürdüreceğini vurguladığı belirtildi.

Mazlum Abdi'den Barrack ve Barzani'ye ziyaret

Barzani ayrıca, birleşik bir Suriye çatısı altında Kürtlerin ve tüm bileşenlerin haklarının güvence altına alınması ve korunmasının önemini bir kez daha teyit etti.

ABD, SURİYE'DE YPG İLE ORTAKLIĞINI BİTİRMİŞTİ

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack salı günü tarihi bir açıklama yapmıştı. Suriye'de artık bir devletin olduğunu belirten Barrack, YPG'nin DEAŞ'a karşı mücadeledeki özelliğini yitirdiğini söylemişti. Barrack, "YPG artık birinci ortağımız değil, Şam'a entegre olmalılar. YPG'nin sahadaki birincil anti-DEAŞ gücü olma yönündeki asıl amacı büyük ölçüde sona erdi." demişti.

Kaynak: İHA

Ferhat Abdi Şahin, Neçirvan Barzani, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Suriye, Terör, Erbil, YPG, PKK, Son Dakika

Son Dakika Politika Mazlum Abdi'den Barrack ve Barzani'ye ziyaret - Son Dakika

ABD, İran’a saldıracak iddiası İsrail ordusu yüksek alarma geçti ABD, İran'a saldıracak iddiası! İsrail ordusu yüksek alarma geçti
Trump “Grönland konusunda anlaştık“ dedi, Putin adaya fiyat biçti Trump "Grönland konusunda anlaştık" dedi, Putin adaya fiyat biçti
Yıldız Tilbe’den Gazze’ye dev yardım: İki çadır kent için 300 bin dolar Yıldız Tilbe'den Gazze'ye dev yardım: İki çadır kent için 300 bin dolar
İzlemeyenler çok şey kaçırdı İşte Devler Ligi’nde gecenin sonuçları İzlemeyenler çok şey kaçırdı! İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları
En düşük emekli aylığını 20 bin liraya yükselten teklif Meclis’ten geçti En düşük emekli aylığını 20 bin liraya yükselten teklif Meclis'ten geçti
YPG’nin 2 numarası Sipan Hemo öldürüldü iddiası YPG'nin 2 numarası Sipan Hemo öldürüldü iddiası
Sındırgı’da deprem fırtınası 100’e yakın sarsıntı kaydedildi Sındırgı'da deprem fırtınası! 100'e yakın sarsıntı kaydedildi
Sakarya’da zincirleme kaza: 1 ölü, 27 yaralı Sakarya'da zincirleme kaza: 1 ölü, 27 yaralı
Özgür Özel inkar etti, Enver Aysever doğruladı Meğer neler demiş neler Özgür Özel inkar etti, Enver Aysever doğruladı! Meğer neler demiş neler

22:40
Fenerbahçe, Aston Villa’ya tek golle kaybederek ilk 8 umutlarını mucizelere bıraktı
Fenerbahçe, Aston Villa'ya tek golle kaybederek ilk 8 umutlarını mucizelere bıraktı
22:01
MHP’li başkan, görüntülerin ardından görevden alındı
MHP'li başkan, görüntülerin ardından görevden alındı
21:59
Esad’dan sonra ilk kez Rus uçağı Kamışlı Havalimanı’nda
Esad'dan sonra ilk kez Rus uçağı Kamışlı Havalimanı'nda
21:26
Sebastian Szymanski Fenerbahçe’ye veda etti
Sebastian Szymanski Fenerbahçe'ye veda etti
20:49
Özel’den Bahçeli’ye “emekli maaşı“ çağrısı: Büyüklük yapsın, raconu kessin
Özel'den Bahçeli'ye "emekli maaşı" çağrısı: Büyüklük yapsın, raconu kessin
20:29
Sözleriyle yürekleri dağlayan tarım işçisine Sedat Peker’den yardım
Sözleriyle yürekleri dağlayan tarım işçisine Sedat Peker'den yardım
19:33
Bilal Erdoğan’dan dikkat çeken çıkış: Tayyip Erdoğan da muhalif
Bilal Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Tayyip Erdoğan da muhalif
18:39
Kiralamak için gitti, 17. kattan düşerek hayatını kaybetti
Kiralamak için gitti, 17. kattan düşerek hayatını kaybetti
18:06
Otobüste tartıştığı genci darbeden şüpheli yakalandı
Otobüste tartıştığı genci darbeden şüpheli yakalandı
17:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran’da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 22:48:30. #7.11#
SON DAKİKA: Mazlum Abdi'den Barrack ve Barzani'ye ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.