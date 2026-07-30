Meet Global MICE Kongresi, Türk MICE Sektörü İçin Yeni Stratejik Fırsatların Kapısını Aralıyor

MGMC, genişleyen ticaret hacmi ve sağlam uluslararası iş birliği arayışına zamanında atılmış stratejik bir adım niteliği taşıyor.

Moskova Turizm Komitesi tarafından organize edilen ve küresel iş turizmi ile MICE sektörünün en prestijli etkinliklerinden biri kabul edilen Meet Global MICE Congress, Rusya’nın önde gelen iş merkezlerinden Moskova Dünya Ticaret Merkezi’nde gerçekleşecek.

MGMC; stratejik iş ortaklıklarını teşvik etmek, bilgi alışverişini kolaylaştırmak ve anlamlı iş birliklerine yön vermek amacıyla BRICS ülkeleri ve Küresel Güney’den kurumsal ve dernek alıcılarını, MICE ve etkinlik planlayıcılarını, MICE tedarikçilerini, resmi turizm otoritelerini ve sektörün önde gelen uzmanlarını bir araya getiriyor. Kongre, Türkiye’deki MICE profesyonelleri için yüksek etkili ticari ağlar kurmak ve hızla büyüyen uluslararası pazarlarda iş fırsatları yakalamak adına güçlü bir platform işlevi görüyor.

Moskova Turizm ve Otelcilik Geliştirme Proje Ofisi Sanayi ve Uluslararası İş Birliğinden Sorumlu Birinci Genel Müdür Yardımcısı Anastasia Popova, kongre öncesinde Türkiye’nin stratejik önemine dikkat çekerek Türkiye’deki profesyonelleri Moskova’ya davet etti: "MGMC, her yıl katılımcıların yeni pazarları keşfedebileceği, gelişmekte olan küresel trendleri tartışabileceği ve gelecekteki girişimleri için güçlü ortaklıklar kurabileceği uluslararası bir platform olarak her yıl konumunu daha da pekiştiriyor. Önde gelen MICE destinasyonlarından biri olan Türkiye’den gelecek değerli meslektaşlarımızın ve sektör uzmanlarının katılımına büyük önem veriyoruz. Geçen yılki MGMC’nin, MICE pazarının kilit oyuncularını ve güvenilir hizmet sağlayıcılarını bir araya getirmesinden gurur duyuyoruz. Kongre, Türk uzmanların potansiyellerini küresel arenada sergilemeleri, etkinlik alanında iş ağlarını genişletmeleri için eşsiz bir fırsat sunuyor."

Küresel Alıcılar ve Üst Düzey Yöneticilerle B2B Görüşmeleri

Kongre, BRICS ve Küresel Güney ülkelerinden 150’yi aşkın katılımcının, uluslararası ve yerel alıcılarla hedef odaklı B2B görüşmeleri gerçekleştireceği geniş bir sergi alanına ev sahipliği yapıyor. Prestijli “Davetli Alım Heyeti” programı; Çin, Hindistan, Güneydoğu Asya, Körfez İş Birliği Konseyi (GCC) ülkeleri, Latin Amerika, Afrika ve BDT bölgesinden büyük kurumsal bütçeleri yöneten 200’den fazla üst düzey karar vericiyi bir araya getirecek. Etkinlik katılımcılarının yaklaşık yüzde 70’inin üst düzey yöneticilerden oluşması, görüşmelerin doğrudan iş anlaşmalarına dönüşmesi için son derece verimli bir zemin sunuyor. MGMC, Türk destinasyon şirketleri, konaklama markaları, hava yolu şirketleri ve diğer MICE tedarikçileri için hizmetlerini sergileme ve yüksek değerli kurumsal sözleşmeler imzalama konusunda doğrudan ve etkili bir yol sağlıyor.

Vizyondan Etkiye: MICE Sektöründe "Başarının Anatomisi"

Kongrenin bu yılki ana teması "MICE’ta Başarının Anatomisi: Fikirler ve Araçlardan Somut Sonuçlara" olarak belirlendi. Oturumlar kapsamında katılımcılar, bir iş etkinliğinin fikir aşamasından uygulanmasına ve nihai değerlendirmesine kadar tüm yaşam döngüsüne tanıklık edecek. Vurgu yalnızca ilham verici kavramlara değil, katılımcıların doğrudan etkinlik sırasında uygulayabilecekleri kullanıma hazır pratik araçlara ve mekanizmalara yapılacak. Küresel MICE sektörünün liderleri; projelerin finansal sürdürülebilirliği ve dijital teknolojilerden yeni pazarlara açılmaya ve kriz yönetimine kadar temel alanlarda en güncel örnek saha çalışmalarını ve trendleri sunacak.

Güçlü Sinerji ve Derinleşen Ortaklık

Türkiye ile Rusya arasında turizm, ticaret ve iş seyahatlerindeki güçlü ve yukarı yönlü ivme, kongrenin de en büyük itici gücünü oluşturuyor. Son yıllarda iki ülke arasında karşılıklı olarak rekor seviyelere ulaşan ziyaretçi sayıları ve her geçen gün derinleşen ticari iş birlikleri, iş turizmi alanındaki stratejik ortaklığı da doğrudan besliyor. Türkiye'nin Moskova için en önemli ve dinamik pazarlardan biri konumunu pekiştirmesi, bu yılki kongrede de iki ülke arasındaki kurumsal ve ticari bağların çok daha güçlü bir boyuta taşınacağının en net göstergesi olarak öne çıkıyor.

Türkiye’den katılan delegeler katkı sağlıyor

2025 yılında Türkiye’den katılan delegeler, kongrenin iş programına sağladıkları katkılarla dikkat çekti. Konuşmacı ve panelist olarak Türkiye’nin MICE uzmanlığını küresel diyaloğun ön saflarına taşıdılar. Türkiye’den sektör liderleri, geçen yılki etkinliğe katılımlarından elde ettikleri stratejik öngörüleri ve olumlu geri bildirimleri paylaşıyor:

Divi & Corporate Travel DMC Satış Direktörü Muhammed Raim: "MGMC’ye ilk kez katılmak, bize diğer tüm fuar başlangıçlarından daha zengin ortaklıklar ve daha iyi iş imkanları sağladı. Bunun da ötesinde, MGMC için Moskova’da bulunmak, ana etkinlik çevresinde mevcut ortaklarımızla buluşmak için mükemmel bir fırsat sunarak, tüm iş seyahatinin verimliliğini ve değerini en üst düzeye çıkarıyor."

Elite Luxury DMC Operasyon Direktörü Takay Savaeri: "Bizim için MGMC, bir iş ağı geliştirme etkinliğinden çok daha fazlası; uzun vadeli iş ilişkileri inşa etmek ve yeni pazar fırsatlarını keşfetmek için değerli bir platform. Temel hedefimiz; uluslararası ortaklıklarımızı güçlendirmek hem gelen hem de giden iş hacmimizi genişletmek ve güvenilir ortaklarla yeni MICE ve teşvik gezisi fırsatları geliştirmek. Ayrıca MGMC’de düzenli olarak yer almanın, sektör trendleriyle bağımızı korumamıza yardımcı olduğuna ve işimizin sürdürülebilir büyümesini desteklediğine inanıyoruz.”

MGMC 2026 hakkında detaylı bilgi almak isteyen MICE profesyonelleri, https://business.russpass.ru/en/projects-events/meet-global-mice-congress/mgmc-2026 adresinde yer alan resmî web sitesini ziyaret edebilir.