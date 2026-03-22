Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mersin-Antalya yolundaki heyelan araç kamerasında
22.03.2026 10:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin-Antalya Karayolu Aydıncık ilçesi sınırlarında meydana gelen heyelan, seyir halindeki bir otomobilin toprak ve kaya parçalarının altında kalmasına yol açtı. Olay, araç kamerasına yansıdı. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları, 33 BBS 625 plakalı otomobile isabet etti. Sürücü Okan K. hafif yaralandı. Heyelan nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, karayolları ekiplerinin çalışması sonrası yeniden ulaşıma açıldı.

Mersin- Antalya Karayolunun Aydıncık ilçesi sınırları içerisinde meydana gelen heyelan, toprak altında kalan aracın araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde, seyir halindeki aracın bir anda dağdan yuvarlanan toprak ve kaya parçalarının altında kaldığı anlar yer aldı.

Edinilen bilgilere göre, Aydıncık ilçesi Yenikaş Mahallesi Sarıyar mevkiinde yağışların ardından toprak kayması meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları, seyir halindeki 33 BBS 625 plakalı otomobile isabet etti. Çarpmanın etkisiyle araçta hasar oluşurken, sürücü Okan K. hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralıya olay yerinde ilk müdahale yapılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Heyelan nedeniyle çift yönlü olarak bir süre trafiğe kapatılan yol, karayolları ekiplerinin iş makineleriyle yaptığı çalışma sonrası yeniden ulaşıma açıldı.

Heyelan anı araç kamerasında

Öte yandan heyelan anı, olay sırasında toprak ve kaya parçalarının altında kalan aracın araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin bir anda yuvarlanan toprak ve kaya parçalarının altında kaldığı, bu sırada

hava yastıklarının açıldığı ve ön camının kırıldığı görüldü.

Kaynak: İHA

Doğal Afetler, Aydıncık, Antalya, Mersin, Trafik, Yaşam, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2026 10:27:36. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.