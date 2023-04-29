Dolu ve sağanak yağışın etkili olduğu Mersin'de, hemen dibine yıldırım düşen vatandaşın korku dolu anları kameralara yansıdı - Son Dakika
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Dolu ve sağanak yağışın etkili olduğu Mersin'de, hemen dibine yıldırım düşen vatandaşın korku dolu anları kameralara yansıdı

29.04.2023 09:14

Mersin'in Erdemli ilçesinde sağanak yağış ve dolu, adeta hayatı durma noktasına getirdi. Yağışın ardından yollar göle dönerken, bazı binaların zemin katlarını su bastı. Yakınlarındaki bir yere yıldırım düşen vatandaşın ise panik yaşadığı anlar kameralar tarafından anbean kaydedildi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde sağanak ve dolu nedeniyle oluşan su birikintileri hayatı olumsuz etkiledi. Akşam saatlerinde etkisini artıran dolu ve sağanak nedeniyle bazı binaların zemininde ve bahçelerde su baskınları oluştu, sürücüler su birikintileri nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

DEPOLARI DA SU BASTI

Erdemli Belediyesi ekipleri, olumsuzluk yaşanan noktalarda duruma müdahale etti. Oturduğu binanın zemin katını su basan Ali Dölek, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Aşırı yağan şiddetli yağmurdan dolayı, zeytin bahçelerini üst tarafından gelen su, bizim sitenin A bloğunun zemininde bulunan otopark ve depo kısmında 70-80 santimetre kadar su dolumu yaptı. Erdemli Belediyesine biz müracaatta bulunduk. Sağ olsunlar kepçe gönderdiler. Üst taraftan bir kanal yarıldı. Suyun daha fazla siteye gitmesini önledik" dedi.

Mersin'i dolu ve sağanak yağış vurdu! Yakınlarına yıldırım düşen vatandaşın panik anları kamerada

YILDIRIM DÜŞTÜ

Öte yandan ilçelerde yağmur etkisini devam ettirirken, belediye ekipleri ise teyakkuzda bekletiliyor. Çekim yaparken yakınlarına yıldırım düşen vatandaşın panik anları kameralara yansıdı.

Mersin'i dolu ve sağanak yağış vurdu! Yakınlarına yıldırım düşen vatandaşın panik anları kamerada
Mersin'i dolu ve sağanak yağış vurdu! Yakınlarına yıldırım düşen vatandaşın panik anları kamerada
Kaynak: İHA
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Hisarcık, Erdemli, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dolu ve sağanak yağışın etkili olduğu Mersin'de, hemen dibine yıldırım düşen vatandaşın korku dolu anları kameralara yansıdı - Son Dakika


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