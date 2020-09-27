Mesleki ve teknik anadolu lisesi öğrencilerinden TEKNOFEST'te dört dalda birincilik - Son Dakika

Mesleki ve teknik anadolu lisesi öğrencilerinden TEKNOFEST'te dört dalda birincilik

Milli Eğitim Bakanlığı, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) yarışmalarına Sivas, Rize, Malatya ve İstanbul'dan katılan mesleki ve teknik anadolu lisesi öğrencilerinin farklı kategorilerde dereceye girdiğini bildirdi.

Mesleki ve teknik anadolu lisesi öğrencilerinden TEKNOFEST'te dört dalda birincilik, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığı, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) yarışmalarına Sivas, Rize, Malatya ve İstanbul'dan katılan mesleki ve teknik anadolu lisesi öğrencilerinin farklı kategorilerde dereceye girdiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gaziantep'te düzenlenen TEKNOFEST yarışmalarına bir çok ilden mesleki ve teknik anadolu lisesi öğrencisi katıldı.

Yarışmada, Sivas'tan Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Liseler Arası İnsansız Hava Aracı "Döner Kanat" kategorisinde 291 takım arasından birinci oldu.

Malatya'dan Hasan Akbudak İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise Liseler Arası İnsansız Hava Aracı "Sabit Kanat" kategorisinde 291 takım arasından birinciliği yakaladı.

"İnsansız Sualtı Sistemleri" yarışmasında Rize Hasan Kemal Yardımcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Goshawk Side (Atmaca Tarafı) takımı 370 takım arasından birinciliğe ulaştı.

Özel Kartal Yesevi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de Akıllı Ulaşım Lise Seviyesinde birinciliği yakaladı.

"TEKNOFEST'in bilim yolcularını kutluyorum"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından, yarışmaya katılan iki küçük çocukla olan fotoğrafını paylaştı.

Bakan Selçuk, paylaşımında, "Bu gördüğünüz çocuklar 'Size projemizi anlatabilir miyiz?' derken o kadar heyecanlıydı ki anlatamam. Ben sosyal mesafeyi korumaya çalıştıkça yakınlaştılar. Neyse ki boy avantajımı kullanıp dikeyde sosyal mesafeyi korudum. TEKNOFEST'in en küçük bilim yolcularını kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Yarışmaya ilişkin Instagram'dan yaptığı paylaşımda ise Selçuk, şunları kaydetti:

"Bu konuda bin tane araştırma ve makale sıralayabilirim ama özeti şudur: Bir çocuğa sürekli yapamayacağını söylersek yapamayacağına inanır ve denemeyi bile bırakır. Yapabileceği konusunda yüreklendirirseniz de buna inanır, dener ve çoğunlukla da başarılı olur. Örnekle açıklayalım: Biz lise öğrencilerimize yapabileceklerini söylüyor ve yollarını açıyoruz. Dün Gaziantep'te Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali vardı. Yüzlerce genç, müthiş projelerle katıldılar ve birbirleriyle yarıştılar. Bir fikre inanmak, kendine inanmak ve projeni savunmak. Bunlar o kadar kıymetli şeyler ki 'kazanmak, kaybetmek' kelimeleri çok uzakta kalıyor. Orada olan, umut veren, şaşırtan, hayran bırakan tüm öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum."

Anadolu Lisesi, Malatya, Sivas, Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 16:11 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mesleki ve teknik anadolu lisesi öğrencilerinden TEKNOFEST'te dört dalda birincilik - Son Dakika

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