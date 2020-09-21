Meteoroloji, 17 ilimiz için sağanak yağış uyarısında bulundu - Son Dakika

Meteoroloji, 17 ilimiz için sağanak yağış uyarısında bulundu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Hakkari, Van, Bitlis, Ağrı, Muş, Iğdır, Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Artvin, Rize, Bayburt, Trabzon, Gümüşhane, Giresun ve Ordu'da yarın saat 12.00-18.00 saatlerinde sağanak yağışın etkili olacağını açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, batı ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Ordu ve Tokat'ın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

17 İLDE SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji; Hakkari, Van, Bitlis, Ağrı, Muş, Iğdır, Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Artvin, Rize, Bayburt, Trabzon, Gümüşhane, Giresun ve Ordu'nun sağanak yağıştan etkileneceğini duyurdu. Yağışın 22 Eylül Salı günü 12.00-18.00 saatleri arasında etkili olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞINDA ÖNEMLİ BİR DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK

Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın da genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji, 17 ilimiz için sağanak yağış uyarısında bulundu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Meteoroloji, Hakkari, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 22:50

Son Dakika Güncel Meteoroloji, 17 ilimiz için sağanak yağış uyarısında bulundu - Son Dakika

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