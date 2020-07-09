METROBÜS DURAĞINDA ENGELLİYE ASANSÖR AYIBI - Son Dakika

METROBÜS DURAĞINDA ENGELLİYE ASANSÖR AYIBI

Saadetdere Metrobüs Durağı'nda yürüme engelli bir kişi akülü arabasıyla asansör sırası bekledi.

Saadetdere Metrobüs Durağı'nda yürüme engelli bir kişi akülü arabasıyla asansör sırası bekledi.

Olay, Esenyurt Saadetdere Metrobüs Durağı'nda dün akşam saatlerinde yaşandı. Engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla metrobüs duraklarına yapılan asansörler 'engelliler' dışında herkes tarafından kullanılıyor. Yürüme engelli bir kişi, akülü arabasıyla asansöre binmek istedi.  Asansöre yönelen engelli vatandaş  içerideki insanların asansörden inmemesi nedeniyle akülü aracıyla asansörden inmek zorunda kaldı. Asansördeki 'engelsiz' insanların yollarına hiçbir şey olmamış gibi devam etmesi görenlere pes dedirtti.

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ÖNCELİK VERMİYORLAR, BİNDİĞİMİZDE GARİP GARİP BAKIYORLARİnsanların kendilerine öncelik tanımadığını belirten Onur Kaya," İnsanlar müsaade etmiyorlar, doğru kullanmayı bilmiyorlar. Öncelikli olarak engelliler yer vermeleri gerekiyor. Ama vermiyorlar. Biz binmek istediğimizde garip garip bakıyorlar. Asansör kullanımıyla ilgili engellilere özel bir kart tahsis edilirse daha iyi olur diye düşünüyorum" diye konuştu

- İstanbul
Metrobüs Durağı, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 09:47 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel METROBÜS DURAĞINDA ENGELLİYE ASANSÖR AYIBI - Son Dakika
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