AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Ziya Polat, 104 Projesini Anlattı

Politika

AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Ziya Polat, düzenlenen programda 104 adet projesini anlattı.

Adıyaman Türkiye Petrolleri Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen 'Yeni yüzyılda Adıyaman Vizyonu' proje tanıtım toplantısına AK Parti Adıyaman milletvekilleri Mustafa Alkayış, İshak Şan, Resul Kurt, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Emrah Bulucu, Belediye Başkan Adayı Ziya Polat, partinin yönetim kurulu üyeleri, partililer, meclis adayları ve çok sayıda kişi katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan AK Parti Adıyaman İl Başkanı Emrah Bulucu, "Bizim siyasetimiz eser siyaseti, bizler siyaseti mevki makam için değil halk için yaparız. Bunun en güzel göstergesi Ziya Polat başkan. 5. sıra milletvekili adayıyken emin olun ki birinci sıra milletvekili adayı gibi çalıştı ve gayret gösterdi. Şimdi bu memleket için çalışıp gayret gösterecek. İnşallah bu depremin izlerini en hızlı şekilde sileceğine eminiz. Allah'ın izniyle Belediye Başkan Adayımız Ziya Polat'ın açıklayacağı vizyonel projelerle bu değişim ve dönüşümün öncüsü olarak Türkiye yüzyılı belediyeciliğinin Adıyaman'ın yeniden inşasında ve ihyasında büyük katkı sağlayacağına, tüm projelerle bütün değişimi 1 Nisan'dan sonra sahaya yansıtacağına eminiz" dedi.

AK Parti Milletvekili Mustafa Alkayış ise, "6 Şubat'ta yıkılan, büyük yara alan, 8 bin 561 kardeşimizi toprağa verdiğimiz, yaklaşık 17 bin kardeşimizin de yaralandığı ve birçoğunun hala tedavi gördüğü, bağımsız bölümlerin, yani konutların yüzde 28'inin yıkıldığı, yüzde 30'unun darbe aldığı bir şehri inşallah omuzlayacak olan, ayağa kaldıracak olan, gözü yaşlı kardeşlerimize derman olacak olan bu programımızın Adıyaman'ımıza, davamıza, milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bugün sıradan bir toplantı yapmıyoruz. 31 Mart'ta seçim var. Halk bir karar verecek. Sandığın başına gidip Adıyaman'ın geleceğini oylayacak. Bu nedenle de 31 Mart seçimleri yaşadığımız mahallenin, yaşadığımız köyün ve yaşadığımız ülkenin geleceği açısından, gidişat açısından gerçekten bir karar anı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta ve 28 Mayıs'ta birçok kumpası, tuzağı ile beklentiyi, içeride ve dışarıda yapılan kirli pazarlıkları boşa çıkarttı. Çünkü milletimiz ona inandı. Milletimiz samimiyeti gördü ve bu samimiyet özellikle deprem bölgesinden verildi. Milletimizin desteğiyle, dualarıyla o oyunları boşa çıkarttı. Bizler Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşlarıyız, biz dönen dolapları biliyoruz. Onların heveslerinin kursağında kaldığını ama onların da boş durmadığını biliyoruz. Bizler nasıl gayret edip çabalıyorsak, bir araya gelip mücadele ediyorsak, bilin ki birçoğu dışarıdan beslenenler, dışarıdan burada bir şeyler yapmak isteyenler de çalışıyor. Bunu parlamentoda çok net görüyoruz. Bu memlekete, bu millete, bu topraklara ve bu halk için ne faydalıysa mutlaka onların oyu hayırdır. Bütün aldıkları Amerika'dandır, İsrail'dendir. Bütün ödevleri ellerine tutuşturulmuş olan raporlardır. Ama burada sizin hakkınızı ve hukukunuzu, sizin inanıcınızı ve sizin geleceğinizi korumak, kollamak için gece gündüz demeden çalışan bir lider var, bir parti var, bir dava var. 31 Mart sabahı inşallah bayrağımız daha da yukarıya çıksın diye onun yol arkadaşı olan sizler varsınız. O yüzden bugünkü toplantımızı ben çok büyük bir şevkle takip edeceğim" şeklinde konuştu.

AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan da konuşmasında, "Ziya Polat, Adıyaman'ın bir evladıdır. Kendisinin şehrimizin sorunlarını yakından bilen, Adıyaman'ın daha yaşanabilir, daha modern ve daha kalkınmış bir şehir haline getirebileceğine inancımız tamdır. Bizler AK Parti ailesi olarak şehrimizi modernliğe taşıyacak, projeleri adayımızın da öncülüğünde inşallah harekete geçireceğiz" dedi.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, "İnşallah Ziya Polat başkanla birlikte Adıyaman'ımızın sarılmaya başlanan yaralarını hızlıca toparlayacağız. 6 Şubat'ta asrın felaketini değil bin yılın felaketini yaşadık. Bu yaraları sarmak kolay değil ama bunların hepsi yapılacak ve onarılacak. Birlik ve beraberlik içerisinde olursak inşallah her şey daha da güzel olacak. Evler, iş yerleri, fabrikalar yapılıyor ve onarılıyor. Cumhurbaşkanımız geldiğinde 2 bin 800 konutu ailelere teslim etmiştik. Bu ay sonuna kadar konut teslimini 5 bin adet olarak hedefliyoruz. Yıl sonuna kadar da inşallah hep birlikte 35 bin Adıyamanlı hemşehrimiz evlerinde aileleriyle birlikte huzur içerisinde oturmayı hedefliyoruz. Hep birlikte Adıyaman'ı yeniden ihya edeceğiz. Ben katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

104 projesini tek tek anlatan AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Ziya Polat, "Adıyaman'dan Adıyamanlılardan gurur duyuyorum, Adıyaman'a hizmetkar olmaya geliyoruz. Hep birlikte bu şehri yeniden ayağa kaldırmaya geliyoruz. Adıyaman'dan başka ne işimiz var ne sevdamız var ne de beklentimiz var. İnşallah bu heyecanımız ve enerjimiz 31 Mart'ta rekor kıracak" diyerek projelerini tek tek anlattı.

Polat, metrobüs, sosyal konut projesi, ulaşım projesi, alt yapı sisteminin yenilenmesi, imar düzenlemeleri, Atatürk Bulvarı yol ve kavşak iyileştirmeleri, 6 Şubat Bulvar projesi, kentsel ve yerinde dönüşüm faaliyetleri, beton santrali ve kalite kontrol laboratuvarlarının kurulması, kuzey çevre yolu, Deprem Anıtı ve Müzesi, Adıyaman kurtarma ekibinin kurulması, muhtar evleri- afet deposu, temiz Adıyaman projesi, 6 Şubat hatıra ormanı, konaklamalı baraj sahil projesi, uluslararası kültür ve sanat festivali, su paketleme tesisi, halk ekmek, hastane konukevi ve büyük hastane otoparkı, aşevi, sosyal market, üniversite ve hastane önlerinde belediye çorba dağıtım noktaları, kimsesiz evler projesi, yeni evlenen çiftlere destek, emeklilere doğalgaz yardımı, fizik tedavi merkezi, yazlık sinema, eğitim destekleri, kaykay merkezi gibi projeleri anlattı. Projelerin anlatılması sonrası il genel meclisi ve belediye meclis adaylarının tanıtımı yapıldı. - ADIYAMAN