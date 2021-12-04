MHP'Lİ KARAKAYA: DEVLETİN BEKASI İÇİN CUMHUR İTTİFAKI'NIN DEVAM ETMESİ GEREKİYOR - Son Dakika

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, "Seçim zamanında olacak. Terörle mücadelenin, devletin bekasının devamı için Cumhur İttifakı'nın devam etmesi gerekiyor, 2023'te başarılı olması gerekiyor" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Ankara'da muhtarlarla bir araya geldi. 'Adım Adım 2023 İl İl Anadolu' programı kapsamında gerçekleşen programda konuşan Karakaya, daha önce 9 bölgede, Türkiye'de 81 ilde genişletilmiş istişare toplantıları yaptıklarını söyledi. Karakaya, "Onun akabinde 'Adım Adım 2023 İl İl Anadolu' programımızı başlattık. Bu programlarda muhtarlarımızla, sivil toplum örgütleriyle, onların yönetici temsilcileriyle, esnafımızla, vatandaşlarımızla bir araya gelip, istişare ediyoruz. Onların isteklerini, taleplerini, tavsiyelerini, önerilerini alıyoruz. Biz MHP olarak izlediğimiz politikalar, ülkenin genel durumu, gündemle alakalı konularda bilgilendirmelerde bulunuyoruz. Sorular olduğunda soruları cevaplıyoruz" diye konuştu.

'CUMHUR İTTİFAKI'NIN TEMELLERİ O AKŞAM ATILDI'

Cumhur İttifakı'nın temellerinin 15 Temmuz gecesi atıldığını ifade eden Karakaya, "MHP, Cumhur İttifakı'nın bir mensubu ve asli bir üyesi olarak bugünkü siyasi bölünmelerde ya da siyasi ayrışmalarda duruşunu gösteren siyasi bir harekettir. Bizim bugün burada Cumhur İttifakı içerisinde yer almamızı isteyen, Cumhur İttifakı'nın oluşmasını sağlayan Türk milletinin bizatihi kendisidir. 15 Temmuz akşamını bir hatırlayın. Sela sesleriyle bu millet sokaklara döküldü. İşte o gün o akşam Cumhur İttifakı, 'birlik ve beraberlik' dediğimiz bugünkü oluşumun temelleri atıldı. Cumhur İttifakı'nın temelleri 15 Temmuz gecesinde Türk milleti tarafından atıldı. O gece milletinin, devletinin yanında olan o işgal girişimine karşı olanlar bugün Cumhur İttifakı'nda. O akşam Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Kılıçdaroğlu neredeydi? İstanbul'da havaalanına inmişti. İstanbul'a darbecilerin tankları gelmiş ve havaalanının önündeyken müsaade isteyip onun önünden geçip gitmiş ve bir belediye başkanının evine kapanmıştı. Çıkıp bir açıklama yapmadı. Ne zamana kadar? Ortalık netleşip millet sokağa dökülüp de 'ben devletime, milletime sahip çıkıyorum, ben ülkemi, milletimi, devletimi teslim etmeyeceğim' diye döküldükten sonra cılız bir açıklama yaptı" diye konuştu.

'ATATÜRK, 'CHP'YE EMANET EDİYORUM' DEMEMİŞ'

PKK'nın ve FETÖ'nün kökünün kazınması gerektiğini ifade eden Karakaya, "Her türlü terör örgütlerinin kökünün kazınması lazım. Bunlar bizim gidişatımızı, yükselişimizi, kazanmamızı engellemeye çalışan ve sürekli bunun için uğraşan örgütlerdir. 40 yıldır biz PKK'dan bıktık. Bitsin artık. İşte o noktaya gelindiğinde birileri başka yerde ittifak yapıyorlar ve HDP ile ittifak dahilinde yürümeye kalkıyorlar. CHP'ye oy verenlere bir şey deme hakkımız yok. CHP'li olanlara bir şey deme niyetinde değiliz. Tüm söylediklerimiz bugün CHP yönetimi ile alakalıdır. Çünkü 'Atatürk'ün partisiyiz' diyorlar, Atatürk'ün partisiyle, fikriyle, zikriyle, davranışıyla zerre alakası yok. Atatürk'ün tek bir emaneti vardır; 'benim en büyük değerim Türk milletine emanetim Türkiye Cumhuriyeti Devletidir' diyor. Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'ni de güvenip bunlara emanet etmemiş, 'CHP'ye emanet ediyorum? dememiş. Demiş ki, 'Türk gençliğine emanet ediyorum.' Bunların bu hale geleceğini demek ki o günden gördü" diye konuştu.

'BU BİR MAKAS DEĞİŞİMİ'

Karakaya, Türkiye'nin ekonomi politikalarında çok ciddi bir değişime gittiğini vurgulayarak, "Tabiri caizse bu bir makas değişimi. Biz yıllarca bu salonlarda şu eleştirilerde bulunduk; yüksek reel faiz, düşük kur politikası. Bu kur politikası, faizin aşağı çekilmesi, ihracata canlılık getirdi. İthalatı pahalı hale getirdi, dışarıdan almayı pahalı içeriden satmayı teşvik etti. Son 3-4 aylık verilerimize baktığımızda ihracatta ciddi bir artış olduğunu görüyoruz. Türkiye'nin dövizi, doları olmadığından dolayı dolar fiyatları çıkmıyor. Burada manipülasyon var. Söylenenleri tersine götürmek isteyenler var. Belli bir kesim var. Onlar da 20 sene 'yüksek reel faiz, düşük kur' sisteminden kazandılar. Rahatlarının kaçmasını istemiyorlar. Bunlar piyasaları manipüle ederek vatandaşı tedirgin ediyor, sıkıntıya sokuyor" ifadelerini kullandı.

'BÖYLE BİR ŞEY YOK'

Karakaya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, randevu talebinin kabul edilmemesi üzerine gittiği Türkiye İstatistik Kurumu'nda (TÜİK) içeriye alınmaması ile ilgili şunları söyledi:

"Sen Cumhurbaşkanı olmaya niyetleniyorsun, ülkeyi yönetmeye kalkıyorsun geçen gittin Merkez Bankası'na. Senin muhatabın oradaki bürokrat mı? Senin muhatabın siyasidir. Çıkar basın açıklaması yaparsın. Grup toplantında konuşursun. Her platformda bunu söylersin, uyarırsın, bağırırsın, çağırırsın. Ama 'ben TÜİK'e gidiyorum, ben Merkez Bankası'na gidiyorum'. Böyle bir şey yok. Ondan sonra da 'beni buraya almadılar.' Niye bu duruma düşüyorsun' Alıp almama başka mesele. Sen niye böyle bir şeye kalkıyorsun? Türk siyasi tarihinde hiç böyle bir şey duyan oldu mu? Devlet yönetiminin de bir adabı var, bir usulü vardır. Onlara uymazsanız bozarsınız. İlla her şeyin yazılı kural olması gerekmiyor. Dolayısıyla 'ortalığı karıştıralım, özellikle ekonomi konusundaki sıkıntıların olduğu dönemde acaba siyasi kriz de çıkarabilir miyiz' diye yapıyorlar" dedi.

'SEÇİM ZAMANINDA OLACAK'

Karakaya, seçimin 2023 yılı Haziran ayında yapılacağını söyleyerek, "Zamanında olacak. Zaten bir şey kalmadı. 'Erken seçim' diyorlar, adayları bile yok. Ama seçim ne zaman? Seçim zamanında olacak. Ne kaldı şurada? 1 sene kaldı. Son 3-5 ayı da hazırlıklar, adaylar, çalışmalar zaten seçim havasına önümüzdeki 2023 Ocak ayında girilir. Geldik şimdi 2022 yılı Ocak ayına, şurada az bir zaman kaldı. Dolayısıyla erken olsa ne olacak, zamanında olsa ne olacak? Yapacaksanız oturun 2023'e hazırlanın. 'Erken seçim' diye diye zamanında gelen seçimden haberleri olmayacak. Aday çıkaramadılar ortaya. Terörle mücadele çok başarılı noktaya geldi. Terörle mücadelenin, devletin bekasının devamı için Cumhur İttifakı'nın devam etmesi gerekiyor. 2023'te başarılı olması gerekiyor. Bu başarı Türkiye'nin de yeni dünya düzenin de 21'inci yüzyılda kurulacak dünya düzenin de Türkiye'yi küresel seviyede söz sahibi yapacak, bölgesinde güçlü, lider bir ülke yapacak. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Bizim derdimiz bu, bizim başka bir amacımız yok. Ülke olmadan ekonomi olmuyor" ifadelerini kullandı.

ASO BAŞKANI İLE BİR ARAYA GELDİ

MHP'li Karakaya daha sonra, Ankara Sanayi Odası'nı (ASO) ziyaret etti. Ziyarette ASO Başkanı Nurettin Özdebir ile yönetim kurulu üyeleri bir araya gelen Karakaya, ekonomik gelişmeleri, döviz kuru ile Katma Değer Vergisi (KDV) oranlarını görüşerek, gündemi değerlendirdi.