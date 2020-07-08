MHP'li Yıldız'dan 'Avukatlık Kanunu' açıklaması - Son Dakika

MHP'li Yıldız'dan 'Avukatlık Kanunu' açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, baroların ve baro seçimlerinin siyasallaştığının açık olarak görüldüğünü belirterek, "Adalet Komisyonundan geçen kanun teklifi görüldüğü kadarıyla bugün Genel Kurula getirilecek ve bu engellemeler burada da tekrarlanacaktır.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, baroların ve baro seçimlerinin siyasallaştığının açık olarak görüldüğünü belirterek, "Adalet Komisyonundan geçen kanun teklifi görüldüğü kadarıyla bugün Genel Kurula getirilecek ve bu engellemeler burada da tekrarlanacaktır. Türk milletinin, yani milli iradenin temsilcisi olan milletvekilleri bu oyunları bozacak ve teklifin kanunlaşmasını sağlayacaktır" dedi.

Gaziantep'te koronavirüs vakalarındaki artış tehlikeli boyuta ulaştı
Listeye iki il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 21'e yükseldi
ABD'li senatörlerden küstah Türkiye mektubu! Yaptırım çağrısında bulundular

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, çoklu baro sistemini içeren Avukatlık Kanunu ile ilgili düzenlemeyi değerlendirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonunda 4 gün süren tartışmalarda 296 milletvekilinin söz hakkı alarak konuştuğunu ve bin 255 sayfa tutanak tutulduğunu hatırlatan Yıldız, kanun teklifinin komisyonda kabul edildiğini aktardı. Yıldız, "Adalet Komisyonundan geçen kanun teklifi görüldüğü kadarıyla bugün Genel Kurula getirilecek ve bu engellemeler burada da tekrarlanacaktır. Türk milletinin, yani milli iradenin temsilcisi olan milletvekilleri bu oyunları bozacak ve teklifin kanunlaşmasını sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

İstanbul Barosu'nda 48 bin 750 avukatın yer aldığını aktaran Yıldız, bu avukatların yarısından fazlasının baro seçimlerinde oy kullanmadıklarını belirtti. Yıldız, "48 bin 750 üyesi bulunan İstanbul Barosu'nda 8 bin oy alan aday başkan seçildiği gibi, üst kurul delegelerinin de tamamını almaktadır. Bu, tam bir Vegas mantığıdır. Yani bir fazla alan masanın tamamını alır. Bunun demokratik temsille uzaktan yakından alakası yoktur. Bu avukatların çok büyük kısmının ise baroyla herhangi bir ilgi ve irtibatı da bulunmamaktadır. Sorsan baronun yerini bile söyleyemezler" dedi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı ve İstanbul Barosu Başkanı başta olmak üzere birçok baro başkanının barolarda demokratik temsilin olmadığı fikrini kabul ettiğini iddia eden Yıldız, "Baroya hakim olmuş küçük bir grup, meslek dayanışmasından ziyade belli bir partinin yan kuruluşu gibi siyaset yapmaktadır. Barolar siyasi parti gibi faaliyet göstermekte, baro başkanları da siyasi partinin il başkanı gibi açıklamalar ve siyaset yapmaktadır. Büyükşehirlerdeki barolarda avukatların temsil noktasından uzak olduğunu, baroların dar bir kadronun elinde keyfi yönetildiğini, demokratik ve çoğulcu bir yapıya dönüştürülmesinin zorunlu olduğunu ve temsilde adaletin bulunmadığını yıllardır söylemekteyiz" diye konuştu.

Ankara Barosu tarafından yapılan bir basın açıklamasına dikkat çeken Yıldız, "Avukatlık Kanunu 76'ncı maddesinde baroların avukatlık mesleğini geliştirmek, avukatın müvekkili ile ilişkilerini düzenlemek, mesleğin saygınlığını, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmak ve korumak gibi görevleri sayılmıştır. Barolar, kamu kurumu niteliğinde meslek teşekkülleri olup, yasal dayanağını Anayasa'nın 135'inci maddesinden alır. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşlarının belli bir mesleğe mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetleri kolaylaştırmak, meslek mensuplarının birbiriyle ilişkilerini düzenlemek gibi görevleri vardır" ifadelerini kullandı.

Baroların kamu kurumu olmadığına dikkat çeken Yıldız, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Her ilde ancak bir baro bulunabilir, birden fazla vali olamayacağı gibi birden fazla baro olamaz, bu durum üniter yapıya aykırıdır" iddiasını da değerlendirdi. Yıldız konu hakkında, "Elma ile armudun karıştırılmasıdır, en hafif tabiriyle bilgisizliktir. Örneğin Japonya üniter bir devlettir. Tokyo'da da bir vali vardır ancak birbirine eşit üç baro bulunmaktadır. CHP ve muhalefet partilerinin kanun teklifine itirazlarının hukuki dayanağı olmadığı gibi, iddiaları uygulamayla da örtüşmemektedir. Gelişmiş demokrasilerde zorunlu üyeliğin bulunduğu meslek teşekküllerinde siyaset yapmak kanunla yasaklanmıştır. Bizde de gerek Anayasa'nın 135'inci maddesi, gerek Avukatlık Kanunu 76'ncı maddesi, baroların kuruluş amacının dışında faaliyet gösteremeyeceğini açık olarak düzenlemiştir. Meslek kuruluşlarının amaçları dışında faaliyet gösterememesi sadece anayasal bir sonuç değil, aynı zamanda 'ihtisas prensibinin' de bir gereğidir. Adil yargılanma, bağımsız ve tarafsız yargı ile mümkündür. Anayasamızın 9'uncu maddesine göre yargı yetkisi, Türk milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce yerine getirilir. Yargının üç kurucu unsurundan olan savunmanın da tarafsız ve bağımsızlığından söz edilemez" diye konuştu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, ayrıca şu ifadelere yer verdi:

"Bazı barolar, Türk devletinin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51'inci maddesinden aldığı yetkiyle meşru müdafaa hakkını kullanarak sınır ötesi operasyonları yapmasını savaş ilanı saymakla kalmamış, Suriye, Libya ve Akdeniz'deki gelişmelerle ilgili milli politikalarımıza karşı olmayı da görev haline getirmişlerdir. Biliyoruz ki, baroların bu açıklamalarına meslektaşlarımızın büyük çoğunluğu karşıdır. Yine bazı barolar, Avukatlık Kanunu'ndaki hukukun üstünlüğü ile insan haklarını savunma ve koruma yetkisini maalesef belli bir ideolojik pencereden değerlendirmekte, hak ihlalleriyle ilgili davalarda mazlum ve mağdurun kimliğinden çok kendilerine siyasi görüşü yakın olan insanların yanında yer almaktadırlar. Özellikle üç büyük ilde bulunan barolar maalesef siyasi bir araç olarak kullanılmakta olup, barolar siyasi partilerin arka bahçesi olmamalıdır. Çoklu baroya ilişkin kaygılarını belirtenler önce baroların seçimlerinin nasıl yapıldığına bakmalıdır. Baro seçimleri, siyasi görüşleri birbirine yakın olan avukatların oluşturduğu gruplar arasındaki mücadele olarak cereyan etmektedir. Bu grupların adına baktığımızda, baroların ve baro seçimlerinin siyasallaştığı açık olarak görülür. Birleşmiş Milletler yargı bağımsızlığı temel prensipleri, Avrupa Konseyi 9 numaralı tavsiye kararı, Uluslararası Avukatlar Birliği Morelia şartı, Turin İlkeleri, Havana Kuralları, Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi incelendiğinde önceliğin avukatların örgütlenme özgürlüğüne verildiği görülür."

Çoklu baro sisteminin Amerika Birleşik Devletleri (ABD), İngiltere, Belçika, Japonya gibi ülkelerde de uygulandığını söyleyen Yıldız, "Hatta uzmanlık alanına göre çeşitli baroların bulunduğu bilinen bir gerçektir. Avukatlık Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin görüşüldüğü Adalet Komisyonunda muhalefet milletvekilleri, saatlerce aynı şeyi tekrarlamış, toplantıları uzatmak için yanlarında getirdikleri ansiklopediden bazı bölümleri saatlerce okumuşlardır. CHP, her zaman yaptığı gibi konunun Anayasa'ya aykırılığını ileri sürerek Anayasa Mahkemesine gidecektir. Bize göre kanun, Anayasa'ya aykırı hiçbir düzenlemeyi bünyesinde barındırmamaktadır. Teklifin Anayasa'nın 9, 10, 11 ve 135'inci maddelerine aykırı olduğu iddiası hukuki temelden yoksundur ve beyhude bir zorlamadır. Yine delege sayısı bakımından Anayasa'nın 13 ve 67'nci maddelerine aykırılık iddiası temelsizdir" dedi.

Komisyondan geçen kanun teklifinin kanunlaştırılmasını istediğini belirten Yıldız, "Adalet Komisyonundan geçen kanun teklifi görüldüğü kadarıyla bugün Genel Kurula getirilecek ve bu engellemeler burada da tekrarlanacaktır. Türk milletinin, yani milli iradenin temsilcisi olan milletvekilleri bu oyunları bozacak ve teklifin kanunlaşmasını sağlayacaktır" şeklinde konuştu. - ANKARA

Feti Yıldız, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 15:35 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MHP'li Yıldız'dan 'Avukatlık Kanunu' açıklaması - Son Dakika

Son Dakika

15:45 Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı 15:23 Altın 2011'den bu yana ilk kez 1,800 doları aştı 15:21 "Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı" diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap 14:52 Tepki çeken görüntülerin ardı arkası kesilmiyor! Şimdi de 3 yaşındaki kıza sigara içirdiler 13:46 Otomobil satışında geçtiğimiz yıl pazarın %56'sını oluşturan dizel araçların oranı bu sene %42'ye geriledi 13:16 Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü 13:14 Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü 12:15 Emniyet kemeri hayat kurtardı! Trafik kazası geçiren sunucu Zeynep Tandoğan ölümden döndü 12:05 PTTBank'tan emekli maaşı müşterilerine özel 60 ay vadeli kredi fırsatı 12:00 Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim 11:16 Lucca'da tuvalette tacize uğrayan çalışan mahkemede olay anını anlattı 10:45 Yüzlerce tatilciye "helal otel" şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler 10:16 Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı 09:54 Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için teknik direktör isyanı: Mart ayında bir hocayla anlaşmaması skandal 09:03 Hapis cezasının bitmesinin ardından 5 yıl daha cezaevinde kaldı: Kimse bana haber vermedi ki
Gaziantep'te koronavirüs vakalarındaki artış tehlikeli boyuta ulaştı
21:49
Listeye iki il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 21'e yükseldi
21:46
Bakan müjdeyi verdi! Türkiye, koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacını üretecek
21:28
Fatih Terim, Falcao'yu gelecek sezon kadroda istemiyor
20:08
Son Dakika: Bakan Koca, "Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?" sorusuna yanıt verdi
20:03
G.Saray, beraberlik için yükleniyor! 6 dakikada 2 pozisyon kaçtı
19:47
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
19:29
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
18:41
Bakan Albayrak, BDDK'nın vatandaşların kredi borcu için bankalara verdiği talimatı değerlendirdi
16:53
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı
16:30
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2020 22:25:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MHP'li Yıldız'dan 'Avukatlık Kanunu' açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]