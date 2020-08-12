Milletvekili Aydın'dan AK Parti'nin 19. Kuruluş Yıl Dönümü mesajı - Son Dakika

Milletvekili Aydın'dan AK Parti'nin 19. Kuruluş Yıl Dönümü mesajı

AK Parti Genel merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, AK Parti'nin kuruluşunun 19. Kuruluş yıldönümü ile ilgili mesaj yayımladı.

Milletvekili Aydın'dan AK Parti'nin 19. Kuruluş Yıl Dönümü mesajı, System.String[]

AK Parti Genel merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, AK Parti'nin kuruluşunun 19. Kuruluş yıldönümü ile ilgili mesaj yayımladı.

Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, 14 Ağustos 2001 tarihinde Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın; "Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" diyerek başlattığı siyasi mücadelede 18 yılı iktidar olmak üzere 19 yılı geride bıraktıklarını söyledi.

Türkiye siyasetinde ezberleri bozduklarını dile getiren Aydın, "Kaybolan siyasi imajı tekrar inşa edip, millet egemenliği üzerindeki her türlü vesayeti ortadan kaldırdık. 367 garabeti, e - muhtıra, kapatma davası, gezi kalkışması, 17/25 Aralık yargı darbe girişimi, 15 Temmuz hain darbe teşebbüsü, kur saldırıları ve bütün dünyayı saran salgın hastalığa karşı, Liderimiz ve Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde Aziz Milletimiz adına yürüttüğümüz mücadele kararlılıkla sürdürülürken, geldiğimiz noktada Türkiye, aydınlık yarınlarımız ve 2023,2053, 2071 hedeflerimiz istikametinde kararlı ve güçlü bir şekilde hamdolsun koşar adım yol almaktadır.

Geldiğimiz noktada bütün engellemelere, ihanet girişimlerine rağmen milletimize ve ülkemize olan sevdamızla birlikte Türkiye'yi yeniden inşa etme noktasındaki azim ve inancımız güçlenerek ve katlanarak sürmektedir.

AK Parti iktidarı, 18 yılda ülkemizin çehresini tamamen değiştirmiş, hızlı trenler, tüneller, köprüler, bölünmüş yollar, toplu konut faaliyetleri, sağlıktaki dönüşüm, enerji yatırımlarıyla enerji koridoru ve üssü haline gelmemiz, tarımsal faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve desteklenmesi, pandemi döneminde bile dünya ülkeleri eksi büyüme rakamları açıklarken ilk çeyrekte gerçekleştirdiğimiz yüzde 4.5'lik büyüme, 29 milyon kişiye ulaşan istihdamımız, 754 milyar dolarlık milli gelirimiz, 180,5 milyar dolara ulaşan ihracatımız ve artan turizm gelirlerimizle Türkiye her alanda çağ atlamış ve ancak 100 yılda yapılabilecek işler 18 yıla sığdırılmıştır.

Yerli ve milli sanayi hamleleriyle hem ekonomik alandaki kırılganlığa son verilmiş hem de savunma sanayii üretiminde dışa bağımlılık minimize edilerek, uluslararası alanda egemenlik haklarımızın güvence altına alınması sağlanmıştır.

Türkiye'nin gelişimini ve uluslararası alanda boy göstermesini istemeyen çevrelerin, ayağımızdan yapışarak bizleri aşağı çekme gayretlerinin artık nafile bir çabadan ibaret olduğunu herkes bilmekte ve görmektedir.

Topraklarımız üzerinde, sınırlarımızda ve mavi vatanımızda tarafımıza yönelen abluka girişimlerini; 18 yılda inşa ettiği güçlü duruşuyla bertaraf eden Türkiye, inanıyoruz ki çok yakın gelecekte dünya insanlığının barış ve huzur içerisinde yaşamasına da büyük katkılar sunacaktır.

Özellikle son 18 yılda bölgesinde ve dünyada daha çok görünür hale gelen ve söz söyleme hakkına sahip olan Türkiye, her fırsatta dünyadaki haksız statükoyu da eleştirmiş, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği gibi örgütlenmelerin haksız tasarruflarını ve kurumsal işleyişlerini her defasında yüzlerine vurmaktan çekinmemiştir.

Türkiye'nin son 18 yılda attığı adımlar ve yaptığı hamleler; Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Pençe ve Barış Pınarı Harekatlarıyla desteklenmiş ve ülkemize yönelik terör tehditleri bertaraf edilmiştir.

Nihayet; içimizde kanayan bir yara olan Ayasofya'nın prangaları şükürler olsun ki, 86 yıl aradan sonra kırılmış ve Ayasofya Cami-i Kebiri tekrar vakıf senedine uygun olarak aziz milletimizin ibadetine açılmıştır.

Ayasofya'nın özgürlüğü inşallah, dünya genelinde bütün mazlumların ve mağdurların özgürlüğünün bir işaret fişeği olur da dünyadaki gözyaşı ve zulüm bir daha yaşanmayacak şekilde sona erer.

Bu duygularla; Liderimiz ve Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde; 18 yıla uzanan iktidarımız sürecinde Türkiye'yi yeniden inşa ve ihya eden bir partinin mensubu olmaktan ve ülkemle birlikte milletvekili olarak, memleketim olan güzel Anadolu'muzun güzel ve kadim şehri, barış ve huzurun diyarı Adıyaman'ımıza hizmet etmekten her daim onur duyduğumu bir kez daha yinelerken, Partimizin 19. kuruluş yıl dönümünün hayırlara vesile olmasını diliyorum" açıklamasında bulundu. - ADIYAMAN

Milletvekili, Ahmet Aydın, Adıyaman, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 15:24

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Milletvekili Aydın'dan AK Parti'nin 19. Kuruluş Yıl Dönümü mesajı - Son Dakika

Son Dakika

Yerli otomobilin fiyatı belli oldu mu? TOGG'dan resmi açıklama geldi Hakkari'de hava destekli operasyon: 3 terörist etkisiz hale getirildi Son Dakika: Türkiye'de 12 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 1212 yeni vaka tespit edildi Bakan Albayrak'tan dövizdeki artışla ilgili ilk değerlendirme: Eskiden kur çok daha fazla etkiliyordu Sağlık Bakanı Koca'dan artan vakalarla ilgili kritik uyarı: Ağır tedbirlere dönebiliriz Türkiye'den, Yunanistan'a destek veren İsrail'e sert tepki: Bozacının şahidi şıracı Son Dakika: Okullarda yüz yüze eğitim 21 Eylül'e kadar ertelendi Yangında iki çocuğunu yitiren anneden yürek yakan haykırış İngiltere'de 30 yıllık turizm firması iflas etti Şeyda Coşkun tatilde spora ara vermedi! İskelede sık sık egzersiz yaptı Miçotakis, Türkiye gerginliğiyle ilgili "acil koduyla" ulusa sesleniş konuşması yaptı Son Dakika: Beşiktaş, Fabrice N'Sakala ile sözleşme imzaladı 3 aydır kayıp olan iş insanının, foseptikte elleri ve ayakları bağlı cesedi bulundu Ali Koç'tan Galatasaray'a Mert Hakan göndermesi: Vedat Muriqi'den sonra sıkıntı yarattı Alanyasporlu Siopis ve eşi, gittikleri düğünde koronavirüse yakalandı
Alman Hükümeti ülkede artan koronavirüs vakalarından endişe duyuyor Alman Hükümeti ülkede artan koronavirüs vakalarından endişe duyuyor         
18:21
Bodrum'da kadınların Bodrum'da kadınların "Niye bakıyorsunuz" kavgası kanlı bitti: 2 yaralı         
17:52
Oğlunu kaybeden usta sanatçı Hümeyra, cenaze töreninde ayakta durmakta zorlandı Oğlunu kaybeden usta sanatçı Hümeyra, cenaze töreninde ayakta durmakta zorlandı         
17:34
Kütahya'da bir kişi, tartıştığı arkadaşını kalbinden bıçaklayarak öldürdü Kütahya'da bir kişi, tartıştığı arkadaşını kalbinden bıçaklayarak öldürdü         
17:02
Optimar'ın son anketinde ezber bozan sonuçlar! Optimar'ın son anketinde ezber bozan sonuçlar! "CHP Genel Başkanı kim olmalı?" sorusunda İnce sürprizi         
16:54
Lüks cipte can pazarı! Sürücü sıkıştığı yerden 1 saatte kurtarıldı Lüks cipte can pazarı! Sürücü sıkıştığı yerden 1 saatte kurtarıldı         
16:48
Türkiye ile Yunanistan arasındaki krize İsrail de dahil oldu! Yunanistan'dan yana tavır aldılar Türkiye ile Yunanistan arasındaki krize İsrail de dahil oldu! Yunanistan'dan yana tavır aldılar         
16:38
Erdoğan'ın Erdoğan'ın "IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi" sözleri canlı yayında Ali Babacan'a soruldu         
15:54
Şeyma Subaşı tatil yaptığı tekneden bikinili pozlarını paylaştı Şeyma Subaşı tatil yaptığı tekneden bikinili pozlarını paylaştı         
15:27
Serinlemek için girdikleri denizden cansız bedenleri çıktı! Üç kardeşten ikisi boğuldu Serinlemek için girdikleri denizden cansız bedenleri çıktı! Üç kardeşten ikisi boğuldu         
15:18
Ünlü Youtuber Bilge Su Işık'a kepçe şoku! Lüks aracı perte çıktı Ünlü Youtuber Bilge Su Işık'a kepçe şoku! Lüks aracı perte çıktı         
14:50
Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi         
14:39
Evrim Keklik ve Mert Öcal aşk mı yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi Evrim Keklik ve Mert Öcal aşk mı yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi         
14:00
Vali yardımcısının annesini ve kardeşini öldürmesinin altından 20 milyon liralık miras çıktı Vali yardımcısının annesini ve kardeşini öldürmesinin altından 20 milyon liralık miras çıktı         
13:18
Konya'da vaka sayısı artışına rağmen maske takmayanlar var Konya'da vaka sayısı artışına rağmen maske takmayanlar var         
13:00
Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı         
12:26
Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarını görücüye çıkarmasıyla birlikte satış sitesi çöktü Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarını görücüye çıkarmasıyla birlikte satış sitesi çöktü         
12:08
Genç Parti, seçimlerde 3 farklı ittifakta da yer almayı düşünüyor Genç Parti, seçimlerde 3 farklı ittifakta da yer almayı düşünüyor         
11:45
Bergüzar Korel, spor kulüplerine yardım yapılıp hasta çocuklara bağış yapılmamasına öfke kustu Bergüzar Korel, spor kulüplerine yardım yapılıp hasta çocuklara bağış yapılmamasına öfke kustu         
11:34
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti         
10:58
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "PKK elebaşılarından Cemil Bayık öldürüldü" iddiası hakkında konuştu         
10:57
İki genç, yolda yürürken yeşil alanda 20 bin TL değerinde döviz buldu İki genç, yolda yürürken yeşil alanda 20 bin TL değerinde döviz buldu         
10:54
Muharrem İnce'nin ne söyleyeceği merak edilen basın toplantısının programı belli oldu Muharrem İnce'nin ne söyleyeceği merak edilen basın toplantısının programı belli oldu         
10:21
Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi         
10:08
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında şoförün korkunç ihmali soruşturmada ortaya çıktı İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında şoförün korkunç ihmali soruşturmada ortaya çıktı         
09:40
Van Gölü'nde gördükleri cisim, gezintiye çıkan gençleri panikletti: Canavar olduğuna inandık Van Gölü'nde gördükleri cisim, gezintiye çıkan gençleri panikletti: Canavar olduğuna inandık         
09:36
Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş         
09:35
Son Dakika: Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren Oruç Reis gemisinin içinden çekilen görüntüler yayınlandı Son Dakika: Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren Oruç Reis gemisinin içinden çekilen görüntüler yayınlandı         
09:32
Son Dakika: Bakanlık harekete geçti! Vale ve değnekçi sorunu ortadan kalkacak Son Dakika: Bakanlık harekete geçti! Vale ve değnekçi sorunu ortadan kalkacak         
09:11
Güvenli limandan büyük kaçış! Altın fiyatları düşmeye devam ediyor Güvenli limandan büyük kaçış! Altın fiyatları düşmeye devam ediyor         
08:20
Kaza sonrası alev topuna dönen otomobilde sürücü feci şekilde can verdi Kaza sonrası alev topuna dönen otomobilde sürücü feci şekilde can verdi         
04:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2020 22:18:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Milletvekili Aydın'dan AK Parti'nin 19. Kuruluş Yıl Dönümü mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei