Cenazede Milletvekilleri Arasında Gerginlik - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Cenazede Milletvekilleri Arasında Gerginlik

Haberin Videosunu İzleyin
Cenazede Milletvekilleri Arasında Gerginlik
14.11.2025 22:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Cenazede Milletvekilleri Arasında Gerginlik
Haber Videosu

Gürcistan'da düşen uçakta şehit olan Hava Uzman Çavuş Emre Sayın'ın cenazesinde İYİ Parti'li milletvekili Turhan Çömez'in en ön safa girmek için AK Parti Milletvekili Ali Taylan Öztaylan ile tartıştığı ortaya çıktı.

Gürcistan'da düşen uçakta şehit olan Hava Uzman Çavuş Emre Sayın'ın cenazesinde İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez ile AK Parti Milletvekili Ali Taylan Öztaylan'ın, cenaze namazını en ön safta kılmak için tartıştığı ortaya çıktı.

BALIKESİR'DE ŞEHİDİMİZE SON GÖREV

Gürcistan'da düşen uçakta şehit olan Hava Uzman Çavuş Emre Sayın için Balıkesir'de cenaze töreni düzenlendi. Şehidimizi son yolculuğuna binlerce kişi uğurladı.

VEKİLLERİN YER TARTIŞMASI KAMERADA

Balıkesir Zağnospaşa Camii'nde ebediyete uğurlayan Hava Uzman Çavuş Emre Sayın'ın cenazesinde ilginç anlar yaşandı. Objektiflere takılan görüntülerde İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez ve AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan arasında tartışma çıktı.

İki milletvekilinin de namazı en ön safta kılmak için kısa süreli tartıştığı anlar kameraya yansıdı. Duanın ardından Milletvekili Çömez, müsaade isteyerek ikinci sıradaki safa katılıp cenaze namazını kıldı.

Kaynak: İHA

Milletvekili, Ali Taylan, Emre Sayın, İYİ Parti, Gürcistan, AK Parti, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Cenazede Milletvekilleri Arasında Gerginlik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş davulları çalıyor Venezuela’ya saldırı planı Trump’a sunuldu Savaş davulları çalıyor! Venezuela'ya saldırı planı Trump'a sunuldu
2 çocuğun üzerinden 53 kesici alet çıktı 2 çocuğun üzerinden 53 kesici alet çıktı
Otomobil tıra çarpıp şarampole yuvarlandı 6 ve 8 yaşındaki iki kardeş hayatını kaybetti Otomobil tıra çarpıp şarampole yuvarlandı! 6 ve 8 yaşındaki iki kardeş hayatını kaybetti
Orhangazi Belediye Başkanı kardeşinin evinde fenalaşıp hastaneye kaldırıldı Orhangazi Belediye Başkanı kardeşinin evinde fenalaşıp hastaneye kaldırıldı
Konutta talep ikinci el ve bitmiş projelere kaydı Konutta talep ikinci el ve bitmiş projelere kaydı
Yolda yürüyen kadına saldıran şahıs yakalandı Yolda yürüyen kadına saldıran şahıs yakalandı
Beyaz Saray’daki kritik toplantıdan “savaş“ çıktı Bakan operasyonun başladığını duyurdu Beyaz Saray'daki kritik toplantıdan "savaş" çıktı! Bakan operasyonun başladığını duyurdu
Bu gece benzine 1 lira 30 kuruş zam geliyor Bu gece benzine 1 lira 30 kuruş zam geliyor
20 vatan evladına son görev Şehitlerimiz memleketlerine uğurlanıyor 20 vatan evladına son görev! Şehitlerimiz memleketlerine uğurlanıyor
Yunanistan’ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye harekete geçti Nota verildi Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye harekete geçti! Nota verildi

22:10
Suriye’nin başkenti Şam’da şiddetli patlamalar
Suriye'nin başkenti Şam'da şiddetli patlamalar
21:19
Galatasaray Mauro İcardi için kararını verdi
Galatasaray Mauro İcardi için kararını verdi
20:58
Türkiye bu midyeciyi konuşuyor Ünlü şarkıcılar da yemek yemiş
Türkiye bu midyeciyi konuşuyor! Ünlü şarkıcılar da yemek yemiş
20:53
Şanlıurfa’da toz taşınımı Şehir resmen kızıla boyandı
Şanlıurfa'da toz taşınımı! Şehir resmen kızıla boyandı
20:12
Sedat Peker’in, Rojin Kabaiş olayında avukatını görevlendirmesi an meselesi
Sedat Peker'in, Rojin Kabaiş olayında avukatını görevlendirmesi an meselesi
19:42
Gazze’de savaş yetmedi, şimdi de sular altında kaldılar Dünyaya hayati bir çağrıları var
Gazze'de savaş yetmedi, şimdi de sular altında kaldılar! Dünyaya hayati bir çağrıları var
19:19
23 yaşındaki işçinin feci ölümü Beton parçaları üzerine düştü
23 yaşındaki işçinin feci ölümü! Beton parçaları üzerine düştü
18:02
Annesiyle gönül ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi 22 bıçak darbesiyle öldürdü
Annesiyle gönül ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi 22 bıçak darbesiyle öldürdü
17:41
Midye ve kumpirden zehirlenerek yaşamını yitiren anne ve 2 çocuğun ön otopsi raporu çıktı
Midye ve kumpirden zehirlenerek yaşamını yitiren anne ve 2 çocuğun ön otopsi raporu çıktı
17:23
Kenan Yıldız’ın Juventus’tan istediği maaş ortaya çıktı
Kenan Yıldız'ın Juventus'tan istediği maaş ortaya çıktı
17:21
Türkiye şehitlerini uğurladı
Türkiye şehitlerini uğurladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2025 22:54:55. #.0.5#
SON DAKİKA: Cenazede Milletvekilleri Arasında Gerginlik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.