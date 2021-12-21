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"Milli Mücadelede Gaziantep 100. yıl Ulusal Sergisi" Beyoğlu'nda açıldı - Son Dakika

"Milli Mücadelede Gaziantep 100. yıl Ulusal Sergisi" Beyoğlu'nda açıldı

21.12.2021 17:23

Gaziantep'in Milli Mücadele sürecindeki savaş koşullarını ve gündelik hayatını anlatan "Milli Mücadelede Gaziantep 100. yıl Ulusal Sergisi", Beyoğlu'ndaki Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde açıldı.

Gaziantep'in Milli Mücadele sürecindeki savaş koşullarını ve gündelik hayatını anlatan "Milli Mücadelede Gaziantep 100. yıl Ulusal Sergisi", Beyoğlu'ndaki Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde açıldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gaziantep Valiliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde hazırlanan serginin açılışına AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ile Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Alper Özkan'ın yanı sıra birçok davetli katıldı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, serginin İstanbul'da tarihi bir mekanda açılmasından mutluluk duyduğunu belirterek, "Emek verdiğim iki şehirde Milli Mücadeleyi anmak ve yaşatmak benim için ayrıca önemli. Gazi şehrimizin Fransız işgalinden kurtuluşunun 100. yılını kutlamak da öyle. Gaziantep Milli Mücadelede adeta bir dalgakıran şehir gibi. Gaziantep'in direnişi Anadolu'daki direnişlere de ilham olmuştur. Bu mücadelede hayatını kaybeden 6 bin 317 şehidimizi ve gazilerimizi rahmetle anıyorum." diye konuştu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da gazilik unvanını taşıyan Gaziantep'te 2015 ile 2018 yılları arasında vali olarak görev yaptığını, bundan dolayı gurur duyduğunu söyledi.

Serginin İstanbul'da açılmasından dolayı memnuniyetini dile getiren Yerlikaya, "Gazi şehrimizin Milli Mücadeledeki günlerini anlatan bu serginin şehrimizde açılması bizim için çok önemli. Ben de 4 sene bu mübarek şehirde bulundum. Gaziantep'in kurtuluş mücadelesindeki direnişi, o dönemin en büyük 3 ordusuna karşı verdiği mücadele, hem de bir kasaba olarak, bize 'iman varsa imkan var' inancını göstermektedir." dedi.

Gaziantep'in düşmanla mücadelede sembol bir şehir olduğunu belirten Yerlikaya, "Gazilik unvanını sonuna kadar hak eden bir şehir. Aynı zamanda gerçekten marka bir şehir." ifadelerini kullandı.

Gaziantep Valisi Davut Gül de serginin İstanbul'da düzenlenmesinden mutluluk duyduğunu söyledi.

Gaziantep'in Milli Mücadeleden 100 yıl sonra tüm diğer şehirlere örnek olacak potansiyele sahip olduğunu kaydeden Gül, "Gaziantep 100 yılda adeta tarih yazdı. Verdiği mücadele, şehitleri ve gazileriyle örnek bir şehir. Toplu iğne bile üretemeyen bir şehir şimdi 10 milyar dolarlık ihracat yapan bir şehre dönüştü. İnşallah daha iyi yerlere geleceğiz." diye konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de Gaziantep'i marka şehir haline getirmek için aralıksız çalıştıklarını söyledi. Şahin, Gaziantep'in Milli Mücadele'deki rolünün ve öneminin yanı sıra şimdi de eğitim, bilim, yeşil alan ve kültürel çalışmalarla örnek olduğunu belirtti.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da "Bu serginin Beyoğlu'nda olması bu açıdan bizi ayrıca gururlandırdı ve mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından davetliler sergiyi gezdi.

Sergi, 31 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

Milli Mücadelede Gaziantep 100. yıl Ulusal Sergisi Beyoğlu'nda açıldı
Milli Mücadelede Gaziantep 100. yıl Ulusal Sergisi Beyoğlu'nda açıldı
Milli Mücadelede Gaziantep 100. yıl Ulusal Sergisi Beyoğlu'nda açıldı
Milli Mücadelede Gaziantep 100. yıl Ulusal Sergisi Beyoğlu'nda açıldı
Milli Mücadelede Gaziantep 100. yıl Ulusal Sergisi Beyoğlu'nda açıldı

Gaziantep, İstanbul, Beyoğlu, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Milli Mücadelede Gaziantep 100. yıl Ulusal Sergisi' Beyoğlu'nda açıldı - Son Dakika


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