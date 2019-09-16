Mobil trafik eğitim tır'ı, 6 milyon öğrenciye ulaşacak

81 ilde yaklaşık 6 milyon öğrenciye trafik eğitimi sağlayacak 'MOBİL Trafik Eğitim TIR'ı Türkiye Yollarında' programı tanıtım toplantısı yapıldı. Bakan Soylu, Mobil Eğitim TIR'ının 25 Eylül'de Bolu'dan hareket edeceğini, 40 bin okulda öğrencilerle buluşacağını söyledi.İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında hazırlanan, 'Mobil Trafik Eğitim TIR'ı Türkiye Yollarında' programının tanıtımı ve mobil trafik eğitim TIR'ı ile yürütülecek eğitim faaliyetlerine ilişkin işbirliği protokolü Mamak ilçesindeki Şehit Cihan Yıldız İlkokulu'nda düzenlenen programla tanıtıldı. Programa, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Ankara Valisi Vasip Şahin, Bakan Yardımcıları, daire başkanları ve öğrenciler katıldı.6 MİLYON ÖĞRENCİYE ULAŞACAKBakan Soylu, Mobil Eğitim TIR'ının 25 Eylül'de Bolu'dan hareket edeceğini, 40 bin okulda öğrencilerle buluşacağını söyledi. Soylu, "Bu TIR'ı aynı anda 20 öğrencimize eğitim verebileceğimiz bir mobil trafik sınıfı gibi düşündük. İçinde LED ekranlardan akülü arabalara kadar pek çok eğitim materyali var. TIR'ımız önce İstanbul'daki Teknofest'te vatandaşlarımızla buluşacak, sonrasında da yollara düşecek. Milli Eğitim Bakanlığımızla birlikte belirlediğimiz bir program dahilinde, her gittiği ilde 2 gün kalacak şekilde, Türkiye'yi dolaşacak. İnşallah 81 ilimizde eğitim gören yaklaşık 6 milyon öğrenciye ulaşmış olacağız. Şimdiden yolları açık olsun diyorum" dedi.'TRAFİK KONULU OYUN PROJESİ'Bakan Soylu, bilgisayar ve cep telefonları için trafik konulu bir oyun projesinin de hazır olduğunu söyleyerek, şunları söyledi: "Tabi burada iki projeden bahsetmiştik. Birinci projemiz TIR projesiydi. İkinci projemiz de trafik konulu bir oyun projesidir. Bu projeyi de Vakıf emeklilik sponsorluğunda gerçekleştiriyoruz, kendilerine buradan teşekkür etmek isterim. 'Kırmızı düdük' adlı bu oyunumuz, içinde bir trafik ekosistemi barındırıyor. Birkaç faz olarak tasarladığımız oyunumuzun ilk fazı tamamlandı. İlk fazında da 100 level bulunuyor. Oyunumuz şu anda mobil cihazlara indirilmeye hazır, bilgisayarlar için de arkadaşlarımız çalışmalarını bitirmek üzereler. Tahmin ediyorum bir, iki hafta içinde bilgisayarlara da indirmeye hazır olacak. Oyunumuzda dereceye giren, yıl içinde başarı gösteren çocuklarımıza da okul dönemi sonunda bakanlık olarak sürprizlerimiz olacak. Onun da müjdesini vermiş olayım."'ERKEN YAŞLARDA ÇOCUKLARIMIZ TRAFİK KONUSUNDA EĞİTİLECEK'Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise, iki bakanlık arasında imzalanan protokolün önemine değindi. Protokol ile okul öncesi eğitim ve ilkokul öğrencilerine yönelik bir çalışma gerçekleştirdiklerini kaydeden Bakan Selçuk, şöyle konuştu: "Bu projenin özellikle TIR boyutu çocuklarımız açısından somut bir sonuç ortaya koyuyor ve bütün illerimizi dolaşacak. Bütün okullarımızı dolaşacak bu TIR'ların çocuklarımız tarafından fiilen kullanılacak olması ve onları heyecanlandırıyor olması, aslında eğitimin sadece sınıflarda teorik olarak trafik dersi vermek değil bu tür çalışmalarla çok daha uygun bir faaliyet olacağı ortaya konulacak. Erken yaşlardan itibaren de çocuklarımızın trafik konusunda ki farkındalığının gelişmesine yardımcı olacağız. Ayrıca bugün ki çağın dijital çocukları için dijital bir oyunun da hazırlanmış olması, sadece mobil trafik TIR'ı değil ama bunun yanında cep telefonlarında ve bilgisayarlardaki oyunla çocuklarımızın aşina olduğu, çok hoşlandıkları ve farklı öğrenme yollarıyla içiçe oldukları çağda yaşıyoruz ve bu dijital oyunları çocuklarımızın bilgisayarları olumlu anlamda nasıl kullanabileceği konusunda bir seçeneği olacak."Konuşmaların ardından iki bakan işbirliği protokolünü imzalayarak Mobil Trafik Eğitim TIR'ını inceledi.