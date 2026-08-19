Moda dünyası şokta! Fransız moda devinin ünlü ismi kazada yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Moda dünyası şokta! Fransız moda devinin ünlü ismi kazada yaşamını yitirdi

Moda dünyası şokta! Fransız moda devinin ünlü ismi kazada yaşamını yitirdi
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Dior’un uzun yıllar halkla ilişkiler direktörlüğünü yapan Mathilde Favier, Fransa’da geçirdiği trafik kazasında 57 yaşında hayatını kaybetti. 13 yıldız Dior'un yüzü olan Favier’in ölümü, moda dünyasında büyük üzüntü yarattı.

Fransız moda devi Christian Dior Couture’un uzun yıllardır halkla ilişkiler direktörlüğünü yapan Mathilde Favier, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. 57 yaşındaki Favier ile film yapımcısı partneri Nicolas Altmayer’in bulunduğu otomobil, 17 Ağustos’ta Deux-Sèvres bölgesindeki Airvault yakınlarında karşı yönden gelen bir kamyonla çarpıştı. Çift, kazada yaşamını yitirdi.

<a class='keyword-sd' href='/moda/' title='Moda'>Moda</a> dünyası şokta! Fransız moda devinin ünlü ismi kazada yaşamını yitirdi

KAMYONLA KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

Kaza, D938 karayolunda meydana geldi. Fransız savcılığından yapılan açıklamaya göre Favier ve Altmayer’in bulunduğu otomobil, başka bir aracı solladığı sırada karşı yönden gelen ağır vasıtayla çarpıştı.

Kamyon sürücüsünün kazada yaralanmadığı, ilk kontrollerde ise alkol veya uyuşturucu kullanımına rastlanmadığı bildirildi. Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı.

ÖLÜMÜ DİOR'U YASA BOĞDU

Favier’in ölüm haberi, uzun yıllardır görev yaptığı Dior’da büyük üzüntü yarattı. Dior Couture CEO'su Delphine Arnault, Favier’i hayatı tutkuyla seven, son derece yetenekli ve iyimser bir isim olarak nitelendirirken, onun ölümünün Dior için büyük bir kayıp olduğunu belirtti.

Dior’un kreatif direktörü Jonathan Anderson da Favier’in ölümünün ardından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, onun modaevine kattığı enerji ve sıcaklığın unutulmayacağını ifade etti. LVMH Başkanı Bernard Arnault da Favier’in yıllar boyunca Dior’a tutku, enerji ve yeteneğiyle katkı sunduğunu belirterek ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Moda dünyası şokta! Fransız moda devinin ünlü ismi kazada yaşamını yitirdi

13 YILDIR DIOR'UN YÜZÜYDÜ

Mathilde Favier, 2011 yılında Dior'a katıldı ve yaklaşık 13 yıl boyunca modaevinin ünlülerle ve kamuoyuyla ilişkilerini yönetti. Dior öncesinde Glamour dergisinde ve Prada’da çalışan Favier, moda dünyasının en önemli isimleriyle kurduğu bağlantılarla Paris moda çevresinin öne çıkan figürlerinden biri haline geldi.

Favier aynı zamanda Dior mücevherlerinin kreatif direktörü Victoire de Castellane’ın üvey kız kardeşiydi. Moda dünyasına girişinde aile bağlantılarının da etkisi bulunan Favier, amcası Gilles Dufour aracılığıyla Chanel çevresinde kariyerine başladı.

PARİS'İ ANLATTIĞI KİTABIYLA DA TANINIYORDU

Moda dünyasındaki kariyerinin yanı sıra Paris yaşamını anlattığı kitaplarıyla da bilinen Favier, “Mathilde à Paris” ve “Living Beautifully in Paris” adlı çalışmalara imza attı. Paris'in moda, sanat ve kültür çevreleriyle olan ilişkisini kitaplarına da yansıttı.

PARTNERİ DE ÜNLÜ BİR YAPIMCIYDI

Kazadan Favier’le birlikte hayatını kaybeden 61 yaşındaki Nicolas Altmayer, Fransız sinemasının tanınan yapımcıları arasında yer alıyordu. Kardeşi Eric Altmayer ile birlikte kurduğu Mandarin Films/Mandarin & Compagnie aracılığıyla “Brice de Nice” ve “OSS 117” serileri başta olmak üzere çok sayıda filmin yapımcılığını üstlendi.

Altmayer ayrıca François Ozon, Bertrand Bonello ve Julia Ducournau gibi yönetmenlerle çalıştı. Jean Dujardin'in başrolünde yer aldığı Brice de Nice ve OSS 117 filmleri, yapımcının kariyerindeki en bilinen çalışmalar arasında gösteriliyor.

Moda dünyası şokta! Fransız moda devinin ünlü ismi kazada yaşamını yitirdi

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Niort Savcılığı, kazanın ardından “sürücünün neden olduğu taksirle ölüme sebebiyet verme” kapsamında adli soruşturma başlatıldığını açıkladı. Soruşturmanın kazanın nasıl meydana geldiğini ve sorumluluğun kimde olduğunu belirlemek amacıyla sürdürüldüğü bildirildi.

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Son Dakika Christian Dior Moda dünyası şokta! Fransız moda devinin ünlü ismi kazada yaşamını yitirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Moda dünyası şokta! Fransız moda devinin ünlü ismi kazada yaşamını yitirdi - Son Dakika
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