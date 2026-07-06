Moskova Turizm Komitesi, resmi portal "Discover Moscow"u Türkçe Dil Seçeneğiyle Yayına Aldı

‘Discover Moscow’ Türkçe Dil Seçeneğiyle Yayında: Moskova’yı Türkçe keşfet!

Moskova’ya seyahat etmek isteyen Türk turistler, tüm işlemleri online yürütülen ve sadece dört günde sonuçlanan e-vize sisteminden de faydalanabiliyor.

Moskova Turizm Komitesi verilerine göre; 2025 yılında 75 binden fazla Türk turisti ağırlayan Moskova, 2026’nın ilk çeyreğinde ise Türkiye’den gelen ziyaretçi sayısını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artırarak 18 bin 500 kişiye ulaştırdı. Türkiye'den yükselen bu talep doğrultusunda harekete geçen Moskova Turizm Komitesi, şehrin resmi turizm portalı ‘Discover Moscow’un Türkçe dil seçeneğini yayına aldı. Platform, Türkçe konuşan misafirlerin seyahat planlamasını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Türk Turistler İçin Kapsamlı Dijital Rehber

Discover Moscow platformu, turistlerin Moskova deneyimlerini zenginleştirmeye yardımcı olacak bir rehber olarak tasarlandı. https://discover.moscow/tr adresinden erişilebilen Türkçe sürüm; Moskova seyahati planlayan ziyaretçiler için güvenilir seyahat bilgilerini, özel olarak hazırlanmış önerileri, sezona ait fikirleri, pratik planlama araçlarını ve faydalı ipuçlarını bir araya getiriyor. Platform; gezginlerin şehrin önemli turistik mekanlarını, kültürel rotalarını, parklarını, etkinliklerini, restoranlarını, alışveriş bölgelerini ve aile dostu deneyimleri keşfetmelerini sağlayarak, şehre varmadan önce planlama yapmayı kolaylaştırıyor. Bu girişim, Moskova'nın Türkiye'den gelen misafirler için konforlu, erişilebilir ve kişiselleştirilmiş bir seyahat deneyimi sunma konusundaki kararlılığını da yansıtıyor. Şehir; kültürel mirası, modern kentsel altyapıyı, konukseverliği, halka açık yeşil alanları, seçkin gastronomiyi ve zengin eğlence yelpazesini bir arada sunuyor. Türkçe platform, ziyaretçilerin şehri hem gelmeden önce hem de konaklamaları boyunca daha kolay keşfetmelerine katkı sağlıyor.

Artan ziyaretçi sayıları, genişleyen ziyaretçi hizmetleri ve dinamik yaz programları ile birleşen bu yenilik, Moskova'nın Türk turistler için önde gelen bir kent destinasyonu olma konumunu güçlendirmesi için atılmış yeni bir adımı simgeliyor.

Vize Süreci Dört Günde Tamamlanıyor

Rusya'nın başkentine yönelik ilginin sürdürülebilir olmasını sağlayan bir diğer önemli etken ise rahat ve anlaşılır vize süreci. Türk vatandaşları, seyahatleri için hızlı, kolay ve konforlu bir seçenek olan e-vizeye başvuru yapabiliyorlar. Bu sistemle herhangi bir davetiye veya onay belgesine ihtiyaç duyulmadan sadece dört gün içinde vize işlemleri tamamlanıyor. Kurulan e-vize sistemi, tüm başvuru sürecinin online yürütülmesi sayesinde başvuru sahiplerinin vakitten tasarruf etmesini de sağlıyor.

Gelişmiş Uçuş Ağı ile Yüksek Erişilebilirlik

Moskova ile Türkiye arasında son derece gelişmiş olan havacılık ağı, turizmdeki bu büyüme trendinin arkasındaki bir diğer kritik itici güç olarak öne çıkıyor. Çeşitli hava yolu şirketleri tarafından işletilen haftalık 200'den fazla düzenli direkt uçuş, Türkiye'nin büyük şehirlerini kolayca Moskova'ya bağlayarak Rus başkentini Türk ziyaretçiler için erişilebilir kılıyor.

Yaz Mevsiminde Moskova Keyfi

Moskova tarihi, gastronomiyi, alışverişi, festivalleri ve modern deneyimleri bir arada sunan küresel bir cazibe merkezi olarak öne çıkıyor. Yaz sezonu, Rusya'nın başkentini keşfetmek için en konforlu zamanlardan biri olarak kabul ediliyor. Moskova'nın genellikle ılık geçen yaz havası ile uzun gün ışığı saatleri ve geniş yeşil alanlar; gün boyu uzun yürüyüşler yapmak, açık havada yemek yemek ve şehri keşfetmek için oldukça elverişli koşullar sunuyor. Ziyaretçiler Kızıl Meydan, Kremlin ve VDNH gibi ikonik mekanları keşfederken, aynı zamanda modern Moskova'nın çağdaş kültürel alanlarını da deneyimliyor. Şehrin 7/24 hizmet kültürü, hareketli rıhtımları, açık hava kafeleri ve sezonluk veranda konseptleri, yaz seyahati deneyiminin önemli bir parçası haline gelen dinamik bir atmosfer yaratıyor.

"Moskova’da Yaz" Projesi Sürüyor

Yaz mevsimi aynı zamanda Moskova'yı devasa bir açık hava kültür mekanına dönüştürüyor. “Moskova’da Yaz” projesi; konserleri, performansları, atölye çalışmalarını, gastronomi alanlarını, çiçek enstalasyonlarını ve aile aktivitelerini başkentin dört bir yanındaki caddelere, parklara ve halka açık alanlara taşıyor. Şehir genelinde 500'den fazla mekânı bir araya getiren proje, yaz sezonu boyunca kültürel, eğitsel, sportif ve lifestyle etkinliklere ev sahipliği yaparak ziyaretçilerin Moskova'yı geleneksel gezi rotalarının çok ötesinde deneyimlemelerine imkân tanıyor.