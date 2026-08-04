Motorinde dev indirim beklentisi boşa çıktı! Sürücülere sadece 1 lira kaldı

ABD ile İran’ın yeniden müzakere masasına oturabileceği beklentisi ve Hürmüz Boğazı'ndaki petrol sevkiyatlarına yönelik endişelerin hafiflemesi, uluslararası piyasalarda fiyatları hızla aşağı çekti. Akdeniz piyasasındaki ürün fiyatlarındaki bu gerileme, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlandırmalarında da büyük bir indirim marjı doğurdu.

ÖTV DÜZENLEMESİ İNDİRİMİ ERİTTİ

Küresel piyasalardaki bu olumlu gelişmelerin ardından motorinde son ayların en yüksek tutarlı indirimlerinden birinin gerçekleşmesi öngörülüyordu. Ancak ÖTV devreye girince, beklenen dev indirim pompada eridi.

POMPAYA 1 LİRA İNDİRİM YANSIYACAK

Yapılan hesaplamalara göre 6 lira 37 kuruş olarak hesaplanan indirimin büyük bir bölümü ÖTV'ye aktarılacak. 5 lira 32 kuruş ÖTV'ye aktarılırken pompaya yansıyacak net indirim 1,5 TL olacak.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:

İSTANBUL (AVRUPA)

Motorin: 81.02 TL

Benzin: 67.24 TL

İSTANBUL (ANADOLU)

Motorin: 80.87 TL

Benzin: 67.08 TL

ANKARA

Motorin: 82.14 TL

Benzin: 68.20 TL

İZMİR

Motorin: 82.42 TL

Benzin: 68.50 TL