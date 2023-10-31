Motorine indirim! Litre fiyatı 38 lira seviyesine geriledi

İsrail-Hamas arasındaki çatışmanın şiddetlenmesiyle 96 dolara kadar yükselen brent petrolün varil fiyatı, 86 dolar seviyesine geriledi. Petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıta indirim olarak yansıdı. Bugün itibarıyla motorinin litresi 1 lira 57 kuruş ucuzladı.

MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

İndirimin ardından motorinin litresi İstanbul'da 38 lira 4 kuruşa, Ankara'da 38 lira 63 kuruşa, İzmir'de ise 38 lira 80 kuruşa indi.

İSRAİL-HAMAS ÇATIŞMALARIYLA RÜZGAR TERSİNE DÖNDÜ

6 Ekim'de benzinin litresi 2 lira 10 kuruş, 7 Ekim'de ise 1 lira 17 kuruş ucuzlamıştı. 8 Ekim'de ise motorine 2 lira 92 kuruş indirim gelmişti. Peş peşe gelen indirimlerin ardından benzinin litresi 33-34 liralara, motorinin litresi ise 37-38 liralara gerilemişti. Ancak İsrail-Hamas çatışmalarıyla petrol fiyatlarında yaşanan yükselişle akaryakıtta rüzgar tersine döndü. 17 Ekim Salı günü motorine gelen 2 lira 23 kuruş, 20 Ekim Cuma günü de benzine 1 lira 48 kuruş zam geldi.

SEÇİM SONRASI FİYAT 2 KATTAN FAZLA ARTTI

Mayıs ayında gerçekleştirilen seçimler öncesi benzinin litresi 19 lira seviyelerinde, motorin litre fiyatı ise 18 lira seviyelerindeydi. Seçim sonrası akaryakıt fiyatları 2 kattan fazla arttı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.