 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Motorine indirim! Litre fiyatı 38 lira seviyesine geriledi - Son Dakika

Motorine indirim! Litre fiyatı 38 lira seviyesine geriledi

Son Güncelleme: 31.10.2023 09:55

Brent petrolün varil fiyatında yaşanan düşüş, akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Bugün itibarıyla motorinin litresi 1 lira 57 kuruş ucuzladı. İndirimin ardından motorinin litresi 38 lira seviyesine geriledi.

İsrail-Hamas arasındaki çatışmanın şiddetlenmesiyle 96 dolara kadar yükselen brent petrolün varil fiyatı, 86 dolar seviyesine geriledi. Petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıta indirim olarak yansıdı. Bugün itibarıyla motorinin litresi 1 lira 57 kuruş ucuzladı.

MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

İndirimin ardından motorinin litresi İstanbul'da 38 lira 4 kuruşa, Ankara'da 38 lira 63 kuruşa, İzmir'de ise 38 lira 80 kuruşa indi.

İSRAİL-HAMAS ÇATIŞMALARIYLA RÜZGAR TERSİNE DÖNDÜ

6 Ekim'de benzinin litresi 2 lira 10 kuruş, 7 Ekim'de ise 1 lira 17 kuruş ucuzlamıştı. 8 Ekim'de ise motorine 2 lira 92 kuruş indirim gelmişti. Peş peşe gelen indirimlerin ardından benzinin litresi 33-34 liralara, motorinin litresi ise 37-38 liralara gerilemişti. Ancak İsrail-Hamas çatışmalarıyla petrol fiyatlarında yaşanan yükselişle akaryakıtta rüzgar tersine döndü. 17 Ekim Salı günü motorine gelen 2 lira 23 kuruş, 20 Ekim Cuma günü de benzine 1 lira 48 kuruş zam geldi.

SEÇİM SONRASI FİYAT 2 KATTAN FAZLA ARTTI

Mayıs ayında gerçekleştirilen seçimler öncesi benzinin litresi 19 lira seviyelerinde, motorin litre fiyatı ise 18 lira seviyelerindeydi. Seçim sonrası akaryakıt fiyatları 2 kattan fazla arttı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

İsrail, Enerji, Finans, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Enerji Motorine indirim! Litre fiyatı 38 lira seviyesine geriledi - Son Dakika


Son Dakika
10:13 Mehmet Ali Erbil, 40 yaş küçük aşkı Gülseren Ceylan ile ayrıldı
10:08 Jude Bellingham, Ballon d'Or törenine pantolonuyla damga vurdu
09:53 İsrail, Gazze'deki 2.3 milyon kişiyi Sina Çölü'ne sürmeyi planlıyor
09:52 Motorine indirim! Litre fiyatı 38 lira seviyesine geriledi
09:50 İnternetten araba satın almaya çalışan kişi 739 bin 600 TL dolandırıldı
09:45 Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamadığı iddiasıyla protesto edilen Özcan Deniz'den videolu cevap geldi
09:47 "Uyuma" kavgasının sonu kötü bitti! 5 aylık hamile eşini boğarak öldürdü
09:35 Türk futbol tarihine geçti! Dzeko, 61 yıldır yapılamayanı yaptı
09:11 3 aylık bebeğin karnında uyuşturucu saklayan 4 kişi tutuklandı
08:57 İsrail, Hamas yöneticisinin evini bombaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2023 10:37:12. #1.12#
SON DAKİKA: Motorine indirim! Litre fiyatı 38 lira seviyesine geriledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement