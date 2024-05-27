3 kişinin öldüğü kazada acı detay! En mutlu akşamları olacaktı - Son Dakika
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3 kişinin öldüğü kazada acı detay! En mutlu akşamları olacaktı

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Burdur-Fethiye karayolunda meydana gelen trafik kazasında otomobilin refüjü aşarak karşı şeride geçip kamyonetle çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin akşam yapılacak nişan töreni için alışverişten dönen gelin ve damat adayı ile gelinin erkek kardeşi olduğu öğrenildi.

27.05.2024 22:36  Güncelleme: 23:50
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Burdur- Fethiye karayolunda otomobilin refüjü aşarak karşı şeride geçip kamyonetle çarpışması sonucu 3 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kazada hayatını kaybedenlerin akşam yapılacak nişan töreni için alışverişten dönen gelin ve damat adayı ile gelinin erkek kardeşi olduğu öğrenildi.

3 kişinin öldüğü kazada acı detay! Nişanlarının olduğu akşam can verdiler

KARŞI ŞERİDE GEÇEREK KAMYONETLE ÇARPIŞTI

Saat 18.30 sıralarında Burdur-Fethiye karayolunun 12'inci kilometresi kuş gözlem evi mevkiinde Burdur'dan Fethiye istikametine seyir halinde olan Metehan Aydın (22) idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarpıp taklalar atarak karşı şeritten gelen Ali Ç. (40) idaresindeki hayvan yüklü kamyonetle kafa kafaya çarpıştı.

3 kişinin öldüğü kazada acı detay! Nişanlarının olduğu akşam can verdiler

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobilde bulunan Metehan Aydın, Esra Kartal (20) ve Mert Kartal'ın (15) hayatını kaybettiğini belirledi. Kamyonette sıkışarak yaralanan Ali Ç. ve Adem İ. (28) ise itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak, ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

3 kişinin öldüğü kazada acı detay! Nişanlarının olduğu akşam can verdiler
Zehra Kartal

AKŞAM NİŞAN TÖRENLERİ YAPILACAKTI

Kazada hayatını kaybeden Metehan Aydın ve Esra Kartal'ın akşam Burdur merkeze bağlı İğdeli köyünde kız isteme ve nişan merasiminin olduğu öğrenildi. Genç çift ve gelin adayının erkek kardeşinin Burdur merkezde nişan alışverişi yaptıktan sonra köye döndükleri öğrenildi. Akşamki nişan ve isteme törenine hazırlık yaparken kaza haberi üzerine olay yerine gelen yakınları, genç çiftin ve Mert Kartal'ın hayatlarını kaybettiğini öğrenince sinir krizi geçirdi.

3 kişinin öldüğü kazada acı detay! Nişanlarının olduğu akşam can verdiler
Metehan Aydın

VALİ: ÜZÜCÜ BİR KAZAYLA KARŞI KARŞIYAYIZ

Burdur Valisi Türker Öksüz, kaza sonrası İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ve İl Jandarma Komutan Yardımcı Albay Engin Hatipoğlu ile birlikte olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Vali Öksüz yaptığı açıklamada, "Üzücü bir trafik kazası ile karşı karşıyayız. Maalesef hayatını kaybeden vatandaşlarımız var. Burdur istikametinden gelen bir otomobilin refüjü aşarak karşı şeride geçerek kamyonetle çarpışması sonucu 3 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini, 2 vatandaşımızın da yaralandığını üzülerek ifade etmek istiyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımız şu anda Burdur Devlet Hastanesi'nde, onlara da acil şifalar diliyorum. Üzücü bir durum. Hastanede yaralılarımıza gerekli müdahale yapılıyor. Bu tür kazaların bir daha olmamasını temenni ediyorum. Hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi.

3 kişinin öldüğü kazada acı detay! Nişanlarının olduğu akşam can verdiler
Ömer Kartal
3 kişinin öldüğü kazada acı detay! En mutlu akşamları olacaktı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 3 kişinin öldüğü kazada acı detay! En mutlu akşamları olacaktı - Son Dakika

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