Mülteci krizi İngiliz basınında: Times, Erdoğan'ın AB'yle yaptığı görüşmeyi terk ettiğini yazdı - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Mülteci krizi İngiliz basınında: Times, Erdoğan'ın AB'yle yaptığı görüşmeyi terk ettiğini yazdı - Son Dakika Dünya

Mülteci krizi İngiliz basınında: Times, Erdoğan'ın AB'yle yaptığı görüşmeyi terk ettiğini yazdı

1 saat önce

İngiliz gazeteleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü Brüksel gezisine sayfalarında geniş yer ayırdı.

Mülteci krizi İngiliz basınında: Times, Erdoğan'ın AB'yle yaptığı görüşmeyi terk ettiğini yazdı, System.String[]

İngiliz gazeteleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü Brüksel gezisine sayfalarında geniş yer ayırdı. Times gazetesi, Erdoğan ve Avrupa Birliği (AB) yetkilileri arasındaki görüşmede anlaşma sağlanamadığını, Erdoğan'ın da Yunanistan'a göçmen ve mülteci akışını durdurma konusunda herhangi bir söz vermediğini vurguladı. Gazete, AB'den göçmenler için daha fazla maddi yardım isteyen Erdoğan'ın görüşmeyi terk ettiğini yazdı.

Times'ın Brüksel muhabiri Bruno Waterfield'ın haberine göre, Erdoğan'ın Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel'le 1 saat 45 dakika süren görüşmesi gergin geçti. Erdoğan AB'yi; yeterli sayıda mülteci almamakla, Türkiye'ye mültecilere barındırması için yeterli maddi yardımda bulunmamakla ve Ankara ile Brüksel arasında 2016'da varılan anlaşmaya uymamakla suçladı ve görüşmeyi aniden terk etti.

Gazetedeki haberde Erdoğan'ın AB'den, Türkiye'ye 6 milyar euro yardım da öngören anlaşmanı yenilenmesi ve Ankara'ya daha fazla maddi yardımda bulunulmasını istediği belirtiliyor.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de görüşme sonrası yaptığı açıklamada, 2016'da imzaladıkları anlaşmanın tam olarak ne anlama geldiği ve hangi maddelerinin uygulanmadığı konusunda Türkiye'yle aralarında görüş ayrılıkları olduğunu söylemişti.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel de, iki tarafın yetkililerinin önümüzdeki günlerde "anlaşmanın uygulanmasını netleştirmek ve bir noktada buluşup buluşmadıklarını görmek için" bir araya geleceklerini açıklamıştı.





Diğer gazeteler ne diyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Brüksel gezisiyle ilgili olarak diğer İngiliz gazetelerinde de çeşitli haberler var.

Guardian gazetesi, AB liderlerinin Erdoğan'la "açık sözlü" bir diyaloğa girdiklerini kabul ettiklerini yazıyor.

Financial Times gazetesi AB'nin Türkiye'yle, "gelecekte olabilecek değişikliklerden etkilenmeyen" bir anlaşma yapmak istediğini vurguluyor.

Daily Telegraph gazetesine göre ise AB, göçmenleri birlik sınırları dışında tuması koşuluyla Türkiye'ye daha fazla maddi yardım yapabilir.

Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği, Brüksel, Times, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 06:15 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel uçağına binmeden önce koronavirüse karşı heyettekilerle tokalaşmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Brüksel'de koronavirüs uyarısı: Tedbir alacağız Merkel'den Türkiye hamlesi: AB-Türkiye anlaşmasını yeni bir düzeye getirmek için her türlü çabayı göstereceğim Hafter ile görüşen Macron duyurdu: Libyalı general ateşkes anlaşmasını imzalamayı kabul etti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 07:46:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mülteci krizi İngiliz basınında: Times, Erdoğan'ın AB'yle yaptığı görüşmeyi terk ettiğini yazdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]