Mustafa Denizli: Tüylerimi diken diken eden başarılarımdan hangisini söyleyeyim! - Son Dakika
Son Dakika Spor Mustafa Denizli: Tüylerimi diken diken eden başarılarımdan hangisini söyleyeyim! - Son Dakika Spor

Mustafa Denizli: Tüylerimi diken diken eden başarılarımdan hangisini söyleyeyim!

6 saat önce

"3 büyüklerde şampiyonluk yaşayan benim, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşayan ilk Türk teknik direktör de benim""Bazı gençler geliyor 'Bizi şampiyon yaptın' diyorlar.

Mustafa Denizli: Tüylerimi diken diken eden başarılarımdan hangisini söyleyeyim!, System.String[]

"3 büyüklerde şampiyonluk yaşayan benim, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşayan ilk Türk teknik direktör de benim"

"Bazı gençler geliyor 'Bizi şampiyon yaptın' diyorlar. Ben de kendi kendime soruyorum 'hangisini acaba' diye"

" Tebriz'e geldiğimde beni yoğun ilgi nedeniyle tarladan kaçırdılar"

İSTANBUL, - TRT Spor'da yayınlanan Sporcu Vizesi programına konuk olan Mustafa Denizli, "Bazı gençler geliyor, yolumu kesip, beni öpüyor, fotoğraf çektiriyor ve 'Bizi şampiyon yaptın' diyorlar. Ben de kendi kendime soruyorum 'Hangisini acaba' diye" açıklamasıyla büyük başarılarının çokluğundan bahsetti.

Türk futbol tarihine adını ilklerin adamı olarak altın harfler ile kazıyan usta teknik adam Mustafa Denizli, Sporcu Vizesi programının yapımcısı ve sunucusu Siyamend Kaçmaz'a birbirinden ilginç açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, "Biz hayatı çalışmakla ve çalıştığımız yerde de başarıya odaklı olarak geçen bir yaşam tarzına sahibiz. Bizim hangi camiada olduğumuz çok önemli değil, onlar için ne yapacağımız önemli. Biz de onları yaptık. Dolayısıyla bu üç büyük camianın taraftarının ilgisini mesela İstanbul'da veya Türkiye'nin herhangi bir şehrinde çok net bir şekilde yaşıyorum. Zaman zaman da zorlanıyorum. Ayrıca işte bazı gençler geliyor, yolumu kesip fotoğraf çektiriyor, beni öpüyor ve "bizi şampiyon yaptın diyorlar. Ben de kendi kendime soruyorum "hangisini acaba diye" ifadelerini kullandı.

İLKLERİN TEKNİK ADAMI

"Geriye dönüp baktığınızda, o görüntüyü tekrar izlediğinizde, tüylerinizin diken diken olduğu anlar hangisi?" sorusu üzerine deneyimli teknik adam şöyle konuştu:

"Ya öyle bir seçme hakkın yok. Şimdi hangisini seçeyim? Mesela Avrupa'da ilk çeyrek final oynayan milli takımın başında ben vardım, ilk defa Şampiyonlar Ligi'nde ilk yarı final oynayan takım ile birlikte teknik adam olarak bendim. Türkiye'de 3 büyüklerle şampiyonluk yaşayan bendim; bundan sonra olur mu bilmiyorum. Zor gibi gözüküyor... Bütün bunları bir araya koyup da bunun içerisinden bir tane seçme şansına olmuyor... Mesela Köln'de oynadığımız bir Monaco maçı vardı. Galatasaray yarı finale çıkarken o maçın bitişi ve stadyumun hali onu mu seçeyim? Yoksa Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşayan ilk Türk'üm onu mu? Fenerbahçe'nin 100 yıllık tarihinde başka bir Türk'le şampiyon olmamış... Beşiktaş'ı bilmiyordum. Beşiktaş da ilk Türk teknik direktör olarak şampiyonluğu benle yaşadı. Şimdi bunların hangisini seçeyim? Bir sıralama yapsan, hangisini ön plana çıkarırsın? Bunların hepsi bizim için anlatılması hakikatten imkan dahilinde olan şeyler değil. Yaşanmışlıklar değil."

"İLGİDEN DOLAYI, HAVALİMANINDAN BENİ TARLALARDAN ÇIKARDILAR"

Programı sunan Siyamend Kaçmaz, "Sizi Tebriz'de çok seviyorlar. Size karşı öyle bir sevgi var ki..." demesi üzerine Mustafa Denizli, "Seninle beraber herhangi bir mekana veya yürüyüşe çıkma imkanımız hakikaten çok zor. Tarihi kapalı çarşıya gitsek yürüyemeyiz. Bu sevgi benim buraya geldiğim günden beri böyle. Ben şehire ayak bastığım gün havalimanında 10 binin üzerinde insan vardı karşılamaya gelen. Zaten onlarla buluşamadık. Güvenlik önlemleri tam manası ile alınamayınca biz uçaktan inip aprondan tarlaların içerisinden merkeze gitme fırsatı bulduk. Ben de onları çok seviyorum, onların mutlu olması için de gece gündüz çalışıyorum. Futbol hem şehrin çok önemli bir parçası...Traktör, Tebriz için çok farklı bir yapı" şeklinde konuştu.

FUTBOL BURADA FUTBOLDAN ÖTE BİR OLGU

"Futbol burada farklı boyutlarda yaşanıyor. Daha doğrusu sosyal yaşamın farklı boyutlarında futbolun içerisinde yaşamaya çalışan bir toplum var burada. Zaman zaman sevgilerini çok farklı şekilde ifade ediyorlar. hem kendi ülkeleri İran'ı da çok seviyorlar. Hem bizi de çok seviyorlar. Dolayısıyla geldiğim günden itibaren burada insanların çocuğundan yaşlısına kadar ilgisi beni inanılmaz mutlu ediyor. Traktör sadece bir şehrin değil bir bölgenin takımı. Biz İran'da nereye gidersek gidelim mutlaka. Orada büyük bir taraftar kitlesi bizi takip ediyor ve destekliyor onların bu kadar aşırı sevgi ve ilgisi zaman zaman bizim program değiştirmenize neden oluyor. Gidip oturduğumuz restoran olsun kafe olsun... Mesela Tebriz'e gelen insanın ilk gittiği yer buranın kapalı çarşısıdır. Düşünün Tebriz'de yaşayıp da burayı görmemek var mı? Bir defa denedik, giremedik kapısından. Bunlar yaşanmışlık olarak çok hoş şeyler. Neticede ilelebet burada kalacak halimiz yok, günün birinde buradan ayrılacağız. Ama biraz evvel bahsettiğim gibi ilklerle buradan ayrılmak insanı hakikatten ölümsüz yapar."

"Burada daha evvel Tahran'da bulundum. ilk İran'da takım çalıştırma öyle başladım. Ama Tebriz'e ilgili bir anım var; Ben Tahran'da iken traktör takımı bir alt ligdeydi. Kupada eşleştik. Tebriz'e İlk o zaman geldim. Maç tek maç üzerinden oynanıyordu. Merak edip sormuştum, taraftarlar maça ilgi gösteriyorlar mı? Diye. Bana "işte Hocam onlar ikinci Lig'de maça 3-4 bin kişi gidiyor" dediler. Sonra maç günü stada bir geldim stat full... Sahaya çıktım başladılar "Mustafa Denizli" diye tezahürat yapmaya. Yani inanılmaz bir şeydi. Tahran'da yaşıyordum onları ama dışarıda... Sonradan sordum "Hani 3-4 bin kişi geliyordu demiştiniz." "Hocam onlar sizin için geldi. Takım için gelenler var ama asıl kalabalık sizin için geldi." Dediler. Tebriz O gün benim içimde farklı bir yerdeydi zaten ilk adımı orada attılar yani."


Mustafa Denizli, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 11:20 Kaynak: DHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Koronavirüse karşı İtalya'yı uyaran Profesör Ilaria Capua'dan Türk halkına mesaj: Koruma önlemlerine uyalım
Royal Antwerp, Aykut Kocaman'a talip oldu Leeds United, Larin için 6 milyon euroyu gözden çıkardı Ali Koç, Nazım için Antalyaspor Başkanı ile prensip anlaşmasına vardı Utku Yuvakuran transfer hikayesini anlattı: "Beşiktaşlı olduğumu Twitter'dan öğrendim" Türk Eczacıları Birliği: Devletin verdiği 5 maske yetersiz, satış yapılmalı Koronavirüs anketinden çıkan sonuç: Yüzde 77 sokağa çıkma yasağı istiyor Parasını alamayan Loris Karius sözleşmesini feshediyor Radamel Falcao evde çalışmalarını sürdürüyor Fatih Terim, Diagne ve Babel'i önümüzdeki sezon kadroda düşünmüyor Ajax, Altay Bayındır'ı transfer listesine aldı Koronavirüse yakalanan Rugani ve Matuidi iyileşti Juventus, İngiliz takımlarının istediği Merih Demiral'ı satmayacak Ronaldo, milli takımdan arkadaşlarıyla sağlık kuruluşları için yardım kampanyası başlattı İspanya basını, Obradovic'in Fenerbahçe Beko'daki geleceğinin belirsiz olduğunu yazdı
Türkiye'de koronavirüs salgınında zinciri kıran filyasyon sisteminin ayrıntıları netleşti Türkiye'de koronavirüs salgınında zinciri kıran filyasyon sisteminin ayrıntıları netleşti         
17:58
Radamel Falcao evde çalışmalarını sürdürüyor Radamel Falcao evde çalışmalarını sürdürüyor         
17:51
Fatih Terim, Diagne ve Babel'i önümüzdeki sezon kadroda düşünmüyor Fatih Terim, Diagne ve Babel'i önümüzdeki sezon kadroda düşünmüyor         
17:40
Gün içinde iki kere sallanan Hatay'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu Gün içinde iki kere sallanan Hatay'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu         
17:32
Fahiş fiyat uygulayanların cezası 100 bin TL'ye, stokçuluk yapanların cezası ise 500 bin TL'ye çıkacak Fahiş fiyat uygulayanların cezası 100 bin TL'ye, stokçuluk yapanların cezası ise 500 bin TL'ye çıkacak         
17:27
Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi         
17:25
Parasını alamayan Loris Karius sözleşmesini feshediyor Parasını alamayan Loris Karius sözleşmesini feshediyor         
17:18
BTP Genel Başkanı Haydar Baş son yolculuğuna uğurlandı BTP Genel Başkanı Haydar Baş son yolculuğuna uğurlandı         
17:09
Koronavirüs, İstanbul Boğazı'ndaki yunus popülasyonunu artırdı mı? Konunun uzmanı açıklık getirdi Koronavirüs, İstanbul Boğazı'ndaki yunus popülasyonunu artırdı mı? Konunun uzmanı açıklık getirdi         
17:08
Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2 bin 410 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2 bin 410 kişi hayatını kaybetti         
17:06
TEM bağlantı yolunda iki tır kaza yaptı! Kilometrelerce kuyruk oluştu TEM bağlantı yolunda iki tır kaza yaptı! Kilometrelerce kuyruk oluştu         
17:04
Vahşi doğada ölüm kalım savaşı! Martı, tavşanı tek lokmada yuttu Vahşi doğada ölüm kalım savaşı! Martı, tavşanı tek lokmada yuttu         
16:59
Ajax, Altay Bayındır'ı transfer listesine aldı Ajax, Altay Bayındır'ı transfer listesine aldı         
16:57
ABD'de sanayi üretimi Mart'ta yüzde 5,4 azalarak 74 yılın en sert düşüşünü kaydetti ABD'de sanayi üretimi Mart'ta yüzde 5,4 azalarak 74 yılın en sert düşüşünü kaydetti         
16:54
DSÖ'ye ödemeleri donduran Trump'a tepki yağıyor: İnsanlığa karşı işlenen bir suç DSÖ'ye ödemeleri donduran Trump'a tepki yağıyor: İnsanlığa karşı işlenen bir suç         
16:47
Sahibi koronavirüsü atlatan papağan: Evden çıkma, evde kal Sahibi koronavirüsü atlatan papağan: Evden çıkma, evde kal         
16:38
ABD'li bilim insanlarından sosyal mesafe araştırması: 2022'ye kadar aralıklarla sürdürülebilir ABD'li bilim insanlarından sosyal mesafe araştırması: 2022'ye kadar aralıklarla sürdürülebilir         
16:35
Dolar son 1,5 yılın en yüksek seviyesinden işlem görüyor! İşte son durum Dolar son 1,5 yılın en yüksek seviyesinden işlem görüyor! İşte son durum         
16:30
Fatih Portakal'ın yorumlarından dolayı RTÜK, FOX TV'ye program durdurma cezası verdi Fatih Portakal'ın yorumlarından dolayı RTÜK, FOX TV'ye program durdurma cezası verdi         
16:25
Suriye uyruklu şahıs, 7 aylık hamile eşini dövüp cam kırığıyla yaraladı Suriye uyruklu şahıs, 7 aylık hamile eşini dövüp cam kırığıyla yaraladı         
16:21
Tahliyesine hükmedilen Ergenekon'un eski savcılarından Dalkuş hakkında yeniden tutuklama kararı çıktı Tahliyesine hükmedilen Ergenekon'un eski savcılarından Dalkuş hakkında yeniden tutuklama kararı çıktı         
16:15
Kümeste gündüz vakti çıkan yangında 12 bin tavuk telef oldu Kümeste gündüz vakti çıkan yangında 12 bin tavuk telef oldu         
16:15
IMF'den IMF'den "mali dengelerin kötüleşeceği" uyarısı: Salgın tüm ülkelerin ekonomisini etkileyecek         
16:14
Erdoğan'ın isteğiyle AK Parti'den istifa eden Yeneroğlu: İnfaz yasasının AYM tarafından iptal edileceği aşikar Erdoğan'ın isteğiyle AK Parti'den istifa eden Yeneroğlu: İnfaz yasasının AYM tarafından iptal edileceği aşikar         
16:01
5 ay önce çıplak poz vermeme yemini eden Kim Kardashian, yarı çıplak kamera karşısına geçti 5 ay önce çıplak poz vermeme yemini eden Kim Kardashian, yarı çıplak kamera karşısına geçti         
16:00
Yolanthe G.Saray'ı unutamıyor! Taraftara verdiği yanıt duygulandırdı Yolanthe G.Saray'ı unutamıyor! Taraftara verdiği yanıt duygulandırdı         
15:58
Koronavirüse yakalanan Rugani ve Matuidi iyileşti Koronavirüse yakalanan Rugani ve Matuidi iyileşti         
15:54
Koronavirüs anketinden çıkan sonuç: Yüzde 77 sokağa çıkma yasağı istiyor Koronavirüs anketinden çıkan sonuç: Yüzde 77 sokağa çıkma yasağı istiyor         
15:51
Kapadokya bölgesini bu yıl 322 bin 894 turist ziyaret etti Kapadokya bölgesini bu yıl 322 bin 894 turist ziyaret etti         
15:36
14 ildeki 41 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırıldı 14 ildeki 41 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırıldı         
15:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2020 18:15:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mustafa Denizli: Tüylerimi diken diken eden başarılarımdan hangisini söyleyeyim! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]