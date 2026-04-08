Netanyahu\'dan ateşkese hem destek hem de şerh

08.04.2026 06:50
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırılarla ilgili duyurduğu 2 haftalık ateşkese ilişkin ilk açıklamasını yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "İsrail, ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik saldırılarını 2 haftalık süreyle askıya almasını Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nı açması ve ateşkes yapması koşuluyla destekliyor" ifadelerini kullandı. Ancak Netanyahu, ateşkesin Lübnan'ı kapsamadığını savundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırılarla ilgili duyurduğu 2 haftalık ateşkese ilişkin ilk açıklamasını yaptı. 

HEM DESTEK VERDİ HEM DE ŞERH KOYDU

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Netanyahu, İran'la 2 haftalık ateşkese ilişkin Trump'ın duyurduğu karara destek verdi.

İran'la 2 haftalık ateşkesin Lübnan'ı kapsamadığını savunan Netanyahu, "İran'ın nükleer silaha sahip olmamasının yanı sıra İsrail, ABD, Körfez ve dünya ülkelerini füzelerle tehdit etmemesi yönünde ABD'nin sarf ettiği çabaları desteklediklerini" belirtti.

Netanyahu, "İsrail, ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik saldırılarını 2 haftalık süreyle askıya almasını Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nı açması ve ateşkes yapması koşuluyla destekliyor." ifadelerini kullandı.

NE OLDU?

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, İran'a tanıdığı sürenin dolmasına saatler kala Pakistan'ın arabuluculuğunda yapılan görüşmelere ilişkin önemli bir duyuru yaptı. Trump, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir'in öncülüğünde, iki ülke arasında yürütülen müzakerelerin olumlu sonuç verdiğini belirtti.

ABD Başkanı, Pakistan'ın bu gece olası saldırıların durdurulması ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasını kapsayan önerisini kabul ettiğini ifade ederek, "İran'a yönelik bombardıman ve saldırıları iki haftalık süre için askıya almayı kabul ediyorum. Bu, iki taraflı bir ateşkes olacaktır." ifadelerini kullandı.

İran'daki askeri hedeflerini zaten gerçekleştirdiğini savunan ve İran'la "uzun vadeli" bir barış konusunda anlaşmaya yakın olduklarını belirten Trump, "İran'dan 10 maddelik bir teklif aldık ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğuna inanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Geçmişte ABD ile İran arasındaki ihtilafların neredeyse tamamının mutabakat ile sonuçlandığını kaydeden Trump, "Bu iki haftalık süre, anlaşmanın son halini almasına ve tamamlanmasına imkan verecektir." ifadesini kullandı. Trump ayrıca, Orta Doğu'daki ülkeleri temsilen "uzun vadeli bir sorunun çözülmesinin" kendisi için bir onur olacağını sözlerine ekledi.

İSRAİL VE İRAN DA KABUL ETTİ

ABD’nin ardından İsrail ve İran'ın da ateşkesi kabul ettiği bildirildi. Adı açıklanmayan Beyaz Saray yetkilisi, İran ve İsrail’in de ABD Başkanı Donald Trump’ın duyurduğu İran’la 2 haftalık ateşkesi bir parçası olduğunu ve İsrail'in müzakereler sürerken saldırıları askıya almayı kabul ettiğini belirtti. İran'ın ateşkesi kabul etmesi için Çin'in son anda devreye girdiği öğrenilirken, Pekin'in Tahran'dan esneklik göstermesini istediği belirtildi.

PAKİSTAN BAŞBAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ülkesinin arabuluculuğunda ABD, İsrail ve İran arasında sağlanan geçici ateşkes ile ilgili açıklama yaptı. Şerif, "İran ile ABD'nin müttefikleriyle birlikte, Lübnan da dahil olmak üzere her cephede geçerliliği an itibariyle başlayan derhal bir ateşkese vardıklarını duyurmaktan büyük memnuniyet duyuyorum" dedi.

Her iki ülkenin liderine ateşkese vardıkları için en derin şükranlarını sunduğunu ifade eden Şerif, "Tüm anlaşmazlıkları kesin biçimde çözüme kavuşturacak kapsamlı bir anlaşmaya varmak üzere her iki tarafın heyetlerini 10 Nisan 2026 Cuma günü İslamabad'a davet ediyorum" dedi.

Kaynak: AA

Lübnan, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Panama’daki dehşet anları Alevler köprüye sıçradı Panama’daki dehşet anları! Alevler köprüye sıçradı
Ulaş Tuna Astepe’den Deniz Baysal’a özel seçim hediye Ulaş Tuna Astepe’den Deniz Baysal’a özel seçim hediye
Kadın öğretmenin videosunu izleyenler Bakan Tekin’i etiketledi Kadın öğretmenin videosunu izleyenler Bakan Tekin'i etiketledi
IKBY’nin Erbil kentinde bir eve İHA isabet etti: 2 ölü IKBY'nin Erbil kentinde bir eve İHA isabet etti: 2 ölü
Hikmet Tuğsuz’dan olay Survivor yorumu: Yakında patlayacak Hikmet Tuğsuz’dan olay Survivor yorumu: Yakında patlayacak
Nisan ayında kar sürprizi Bir şehrimiz beyaza büründü Nisan ayında kar sürprizi! Bir şehrimiz beyaza büründü
Barcelona kadın futbol takımı oyuncusu kornerden gol attı Barcelona kadın futbol takımı oyuncusu kornerden gol attı
Batman merkezli 6 ilde ’yasa dışı bahis’ operasyonu 16 tutuklama Batman merkezli 6 ilde 'yasa dışı bahis' operasyonu; 16 tutuklama
“İstanbul’a geliyorum, icraatlara devam“ diye video paylaşan hırsız yakalandı "İstanbul'a geliyorum, icraatlara devam" diye video paylaşan hırsız yakalandı
Polisan Holding el değiştiriyor Alıcı Süper Lig kulübü başkanı Polisan Holding el değiştiriyor! Alıcı Süper Lig kulübü başkanı

06:32
Ateşkesin ardından altında yükseliş
Ateşkesin ardından altında yükseliş
02:43
İran, Hürmüz Boğazı’nı iki hafta süreyle açtı
İran, Hürmüz Boğazı'nı iki hafta süreyle açtı
02:10
Trump’ın ardından İran ve İsrail de iki haftalık ateşkesi kabul etti
Trump'ın ardından İran ve İsrail de iki haftalık ateşkesi kabul etti
02:08
Trump’ın ateşkes açıklamasının ardından brent petrol fiyatı düştü
Trump'ın ateşkes açıklamasının ardından brent petrol fiyatı düştü
01:36
Trump, İran’la iki haftalık ateşkesi kabul etti
Trump, İran'la iki haftalık ateşkesi kabul etti
00:19
Eskişehir’de Günyüzü Kaymakamı Kurt kaza geçirdi: 1 ölü, 2 yaralı
Eskişehir’de Günyüzü Kaymakamı Kurt kaza geçirdi: 1 ölü, 2 yaralı
00:16
Uyuşturucu soruşturmasında serbest bırakılan Mustafa Ceceli’den ilk açıklama
Uyuşturucu soruşturmasında serbest bırakılan Mustafa Ceceli'den ilk açıklama
00:01
Sele kapılan araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti
Sele kapılan araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti
23:42
Brent petrolün varil fiyatında yüzde 3 düşüş
Brent petrolün varil fiyatında yüzde 3 düşüş
23:41
Basra’da Kuveyt Konsolosluğu’na gece yarısı baskını: Öfkeli kalabalık bayrağı indirdi
Basra'da Kuveyt Konsolosluğu’na gece yarısı baskını: Öfkeli kalabalık bayrağı indirdi
23:40
Husiler: ABD ve İsrail’e karşı her seçeneğe hazırız
Husiler: ABD ve İsrail'e karşı her seçeneğe hazırız
