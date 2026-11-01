Netanyahu'dan ABD'deki ara seçimlerin ardından İran'a saldırı düzenlemesi için Trump'a baskı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Netanyahu'dan ABD'deki ara seçimlerin ardından İran'a saldırı düzenlemesi için Trump'a baskı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Netanyahu\'dan ABD\'deki ara seçimlerin ardından İran\'a saldırı düzenlemesi için Trump\'a baskı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump'tan 3 Kasım'daki ara seçimlerin hemen ardından İran'a yeni bir saldırı düzenlemesini istediği öne sürüldü. İki lider arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin zorlu geçtiği iddia edilirken, Netanyahu'nun ABD ile İran arasındaki müzakerelerin devam ettiği süreçte askeri müdahale için Trump'a baskı yaptığı belirtildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump'a İran'a yeni bir saldırı düzenlemesi yönünde baskı yaptığı öne sürüldü.

ARA SEÇİMLERİN HEMEN ARDINDAN “SALDIRI” İSTEDİ

Amerikan Axios haber platformunun ABD'li ve İsrailli kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Trump ile Netanyahu dün telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, ABD'nin İran ile yürüttüğü müzakerelerin seyri ve tarafların yeniden çatışmaya girme ihtimali ele alındı.

Kaynaklar, Netanyahu'nun görüşme sırasında Trump'a 3 Kasım'daki ara seçimlerin hemen ardından İran'a yönelik yeni bir saldırı düzenlemesi için baskı yaptığını iddia etti.

İsrailli kaynak, görüşmenin "zorlu" geçtiğini söylerken, ABD'li kaynak ise görüşmeyi "doğrudan" olarak nitelendirdi.

Beyaz Saray ve İsrail Başbakanlık Ofisi, henüz görüşmeye ilişkin yorum yapmadı.

Netanyahu'dan ABD'deki ara seçimlerin ardından İran'a saldırı düzenlemesi için Trump'a baskı

TRUMP, YENİ SALDIRI HAZIRLIKLARININ OLABİLECEĞİNE İŞARET ETMİŞTİ

Florida eyaletinin Palm Beach bölgesinde kendisine ait Mar-a-Lago malikanesinde gazetecilere konuşan Trump, ABD'nin askeri operasyonlarının İran'ın silahlı kuvvetlerini ve nükleer altyapısını ciddi şekilde zayıflattığını savunmuştu.

Trump, "Halen ilgilenmemiz gereken, bir ya da iki tesis diyebilirim. Ancak bunu 10 dakika içinde yapabiliriz. Yani elimizde böyle bir plan var." demişti.

Washington ile Tahran arasında Katar'ın arabuluculuğunda olası müzakereler hakkında görüşü sorulan Trump, yeni askeri eylemlere yönelik hazırlıkların olabileceğine işaret etmişti.

Trump, ABD'nin İran'a karşı askeri operasyonlara gelecek hafta içinde yeniden başlayıp başlamayacağına ilişkin soruya, yanıt vermekten kaçınmıştı.

Müzakerelerdeki ilerlemeye ilişkin Trump, "İyi gidiyorlar ama pek güvenilir değiller. Bir anlaşma yapıyorlar, sonra vazgeçiyorlar." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Netanyahu'dan ABD'deki ara seçimlerin ardından İran'a saldırı düzenlemesi için Trump'a baskı

DOHA'DAKİ GÖRÜŞMELER ÜÇÜNCÜ GÜNÜNDE

Öte yandan İran ve Katar heyetleri arasında savaşın sona erdirilmesine yönelik Doha'da yürütülen görüşmeler üçüncü gününde devam ediyor.

Katarlı arabulucuların, ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner ile de doğrudan temaslarını sürdürdüğü öne sürüldü.

Beyaz Saray ve İsrail Başbakanlık Ofisi'nden söz konusu iddialara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA/ İHA

İran: ABD ile doğrudan müzakereler Türkiye'de yapılabilirİran: ABD ile doğrudan müzakereler Türkiye'de yapılabilir "Savaşa dönecek misiniz" sorusu Trump’ı çileden çıkardı! Muhabire sert tepki"Savaşa dönecek misiniz" sorusu Trump’ı çileden çıkardı! Muhabire sert tepki
Amerika Birleşik DevletleriBinyamin NetanyahuDonald TrumpCep TelefonuABD BaşkanıİsrailGündemGüncelDünyaİranSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran: ABD ile doğrudan müzakereler Türkiye’de yapılabilir İran: ABD ile doğrudan müzakereler Türkiye'de yapılabilir
Paraya para demiyordu Yasin Cengiz’in son hali ortaya çıktı Paraya para demiyordu! Yasin Cengiz'in son hali ortaya çıktı
30 milyon Euro Arda Güler Fenerbahçe’ye kazandırmaya devam ediyor 30 milyon Euro! Arda Güler Fenerbahçe'ye kazandırmaya devam ediyor
Okul önündeki park kavgasında veliyi bacağından vuran bekçi tutuklandı: Vurulma anı güvenlik kamerasında Okul önündeki park kavgasında veliyi bacağından vuran bekçi tutuklandı: Vurulma anı güvenlik kamerasında
Mahalle muhtarı uyuşturucu sevkiyatı yaparken yakalandı Mahalle muhtarı uyuşturucu sevkiyatı yaparken yakalandı
Fenerbahçe’de Liverpool maçı öncesi sakatlık depremi Fenerbahçe'de Liverpool maçı öncesi sakatlık depremi
Giresun Alucra’da define kazısı için ÇED tamamlandı, arayıcı yüzde 50 alacak Giresun Alucra'da define kazısı için ÇED tamamlandı, arayıcı yüzde 50 alacak
Yağmurda feci son 30 yaşındaki motosikletli hayatını kaybetti Yağmurda feci son! 30 yaşındaki motosikletli hayatını kaybetti
Yalan ihbarlarla bir adamın hayatını kararttı Kendini bıçaklayıp suçu ona attı Yalan ihbarlarla bir adamın hayatını kararttı! Kendini bıçaklayıp suçu ona attı
Sert şutu minik taraftarın yüzüne isabet etti, gönlünü formasını hediye ederek aldı Sert şutu minik taraftarın yüzüne isabet etti, gönlünü formasını hediye ederek aldı
Galatasaray-Fenerbahçe derbisine damga vuran tezahürat Galatasaray-Fenerbahçe derbisine damga vuran tezahürat
23:34
Kırmızı kart gerekir mi Ünlü hakem, tartışmalı pozisyonlara son noktayı koydu
Kırmızı kart gerekir mi? Ünlü hakem, tartışmalı pozisyonlara son noktayı koydu
22:58
Fenerbahçe tribün liderine suikast hazırlığı 5 kişi gözaltına alındı
Fenerbahçe tribün liderine suikast hazırlığı! 5 kişi gözaltına alındı
22:57
Fenerbahçe’de yapılan son toplantıda 3 isim öne çıktı İşte o teknik direktörler
Fenerbahçe'de yapılan son toplantıda 3 isim öne çıktı! İşte o teknik direktörler
22:15
Vincenzo Italiano’dan flaş itiraf: Bunu düzeltmemiz lazım
Vincenzo Italiano'dan flaş itiraf: Bunu düzeltmemiz lazım
21:52
Uşakov, Zelenskiy’i Moskova’ya çağırdı, ararsa Putin’in telefonu açacağını söyledi
Uşakov, Zelenskiy'i Moskova'ya çağırdı, ararsa Putin'in telefonu açacağını söyledi
20:55
Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında 2-0’lık üstünlüğünü koruyamadı
Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında 2-0'lık üstünlüğünü koruyamadı
20:15
İstanbul’da kan donduran dava: Öz kızını istismara götüren anneye 30 yıl hapis
İstanbul'da kan donduran dava: Öz kızını istismara götüren anneye 30 yıl hapis
19:03
Tribünde koltuk yüzünden kötü muameleye uğrayan baba-oğula Vali Yardımcısı Aydın sahip çıktı
Tribünde koltuk yüzünden kötü muameleye uğrayan baba-oğula Vali Yardımcısı Aydın sahip çıktı
17:55
Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevine vekaleten Atila Türeli getirildi
Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevine vekaleten Atila Türeli getirildi
17:48
Altın için korkutan senaryo Ünlü ekonomist rakam vererek açıkladı
Altın için korkutan senaryo! Ünlü ekonomist rakam vererek açıkladı
16:49
BBP lideri Mustafa Destici’den emeklilere seyyanen zam çağrısı
BBP lideri Mustafa Destici'den emeklilere seyyanen zam çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2026 00:07:37. #.0.2#
SON DAKİKA: Netanyahu'dan ABD'deki ara seçimlerin ardından İran'a saldırı düzenlemesi için Trump'a baskı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android