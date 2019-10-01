Son Dakika Haberleri: Nevşehir Belediyesi makale, öykü ve kompozisyon yarışma sonuçlandı
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Nevşehir Belediyesi makale, öykü ve kompozisyon yarışma sonuçlandı

1 saat önce

Gençleri yazmaya teşvik edilmesi ve genç yeteneklerin keşfi amacıyla Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen makale, öykü ve kompozisyon yarışması sonuçlandı.

Nevşehir Belediyesi makale, öykü ve kompozisyon yarışma sonuçlandı, System.String[]

Gençleri yazmaya teşvik edilmesi ve genç yeteneklerin keşfi amacıyla Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen makale, öykü ve kompozisyon yarışması sonuçlandı. Yarışmaya Türkiye'nin çeşitli illerinden yüzlerce genç yazar katıldı.


Nevşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Müdürlüğü tarafından, gençlerin kültür, sanat ve edebiyat gibi alanlarda düşüncelerini ortaya koyabilmelerine katkı sağlamanın yanı sıra, özellikle edebi sanatlara ilgisi olan gençlerin keşfedilmesi amacıyla düzenlenen yarışmada dereceye giren genç yazarlar belli oldu. Nevşehir Milli Eğitim Müdürlüğü'nün katkıları ile oluşturulan komisyon tarafından yapılan değerlendirme sonucunda; 'Kavuşma' başlıklı yazısıyla Nevşehir'den Mustafa Torun birinci, 'Mütebessim Vecheler' adlı yazısıyla Kocaeli'nden Zeynep Şahin ikinci ve 'Türk-Ermeni sorununun Tarihsel Süreç İçerisinde Diplomatik ve Toplumsal Yeri' adlı yazısıyla İstanbul'dan Burhan Kerem Özdemir üçüncü oldu. Yarışmaya Elazığ'dan katılan Burak Çakır ise 'Milenyum Sanatçılarının Sancıları' adlı yazısıyla mansiyon ödülüne layık görüldü.


Yarışma sonunda dereceye giren eser sahiplerine plaket ve ödülleri, tarihi önümüzdeki günlerde açıklanacak olan tören ile Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından verilecek. - NEVŞEHİR

Nevşehir, Edebiyat, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 03:12 Kaynak: İHA
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