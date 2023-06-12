Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci trafik kazası geçirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci trafik kazası geçirdi

12.06.2023 20:03

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Üyesi ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Muğla'da trafik kazası geçirdi. Ulu ilçesinde Zeybekci'nin içinde bulunduğu kamyonet yolun sağındaki şarampole yuvarlandı. Araçtan fırlayan Zeybekci ve yanındaki arkadaşı yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi ve Zeybekci ile arkadaşı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Üyesi ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Muğla'da trafik kazası geçirdi. Ulu ilçesinde Muğla'dan Denizli yönüne gitmekte olan eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci yönetimindeki 20 AGZ 623 plakalı kamyonet, yağmurun kayganlaştırdığı yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci trafik kazası geçirdi

ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Kontrolden çıkan pick-up tipi kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Araçtan fırlayan Zeybekci ve arkadaşı yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci trafik kazası geçirdi

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Kamyonetten kendi imkanlarıyla çıkan Zeybekci ve arkadaşı İbrahim Ünlü, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Zeybekci ve arkadaşının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İşte kaza yerinden görüntüler:

Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci trafik kazası geçirdi
Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci trafik kazası geçirdi
Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci trafik kazası geçirdi
Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci trafik kazası geçirdi
Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci trafik kazası geçirdi
Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci trafik kazası geçirdi
Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
  • Abdurrahman Genzileli: Birileri öldürmek istemiş olabilir Cevap Yaz 1 6 Yayından Kaldır
500

Nihat Zeybekci, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci trafik kazası geçirdi - Son Dakika


Son Dakika
21:08 Sarallar suç örgütü lideri İstanbul Havalimanı'nda yakalandı
21:07 Türk-İş, Asgari Ücret Pazarlığına Rest Çekti
21:06 Sarallar suç örgütü lideri Alaattin İlyas Saral tutuklandı
21:03 Türk-İş Başkanı asgari ücrette pazarlık başlamadan resti çekti: İşimize gelmeyen bir rakam olursa masadan kalkarız
20:22 Son Dakika: Fenerbahçe, Jorge Jesus'un ayrılmasından sonra Vincenzo Montella ile anlaşmaya vardı
20:18 Son Dakika: Fenerbahçe, Jorge Jesus'un ardından Vincenzo Montella ile anlaşmaya vardı
20:13 Luka Modric, Suudi Arabistan kulübünden gelen 80 milyon euro teklifi reddetti
20:09 Bambaşka bir karakter! Luka Modric, Suudi Arabistan ekibinin servet değerindeki teklifini elinin tersiyle itti
19:55 Yazar Pakize Başaran 102 yaşında hayata gözlerini yumdu
19:52 Yazar Pakize Başaran hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2023 21:23:17. #1.11#
SON DAKİKA: Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci trafik kazası geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement