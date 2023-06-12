Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci trafik kazası geçirdi

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Üyesi ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Muğla'da trafik kazası geçirdi. Ulu ilçesinde Muğla'dan Denizli yönüne gitmekte olan eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci yönetimindeki 20 AGZ 623 plakalı kamyonet, yağmurun kayganlaştırdığı yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Kontrolden çıkan pick-up tipi kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Araçtan fırlayan Zeybekci ve arkadaşı yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Kamyonetten kendi imkanlarıyla çıkan Zeybekci ve arkadaşı İbrahim Ünlü, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Zeybekci ve arkadaşının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İşte kaza yerinden görüntüler: