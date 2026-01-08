Nusaybin'de Kız Kardeşler Öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Nusaybin'de Kız Kardeşler Öldürüldü

Nusaybin\'de Kız Kardeşler Öldürüldü
08.01.2026 13:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki kız kardeş silahla vurularak öldürüldü, bir kişi tutuklandı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde evde silahla vurulmuş halde ölü bulunan iki kız kardeşin ölümüne ilişkin 1 şahıs tutulandı.

Olay, 5 Ocak günü 8 Mart Mahallesi Aram Sokak'ta meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Süheyla Özdaş (44) ile kız kardeşi Sümeyye Khaled Abira'yı (41) silahla vurulmuş halde hareketsiz şekilde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde iki kardeşin hayatını kaybettiği belirlendi. Kardeşlerin cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğünce oluşturulan özel ekip tarafından kimliği tespit edilen şahıs M.B. yakalanarak gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Sümeyye Khaled Abira'nın dini nikahlı eşi olduğu öğrenilen şahıs, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MARDİN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Nusaybin, 3-sayfa, Cinayet, Mardin, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Nusaybin'de Kız Kardeşler Öldürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PKKYPG, Halep’te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor PKK/YPG, Halep'te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor
İlkin Aydın’ın Galatasaray’daki geleceği belli oldu İlkin Aydın'ın Galatasaray'daki geleceği belli oldu
ABD’li senatörden açık mesaj: Venezuela’dan sonra sıra Küba ve Nikaragua’da ABD'li senatörden açık mesaj: Venezuela'dan sonra sıra Küba ve Nikaragua'da
Trabzonspor, Chibuike Nwaiwu’yu renklerine bağladı Trabzonspor, Chibuike Nwaiwu'yu renklerine bağladı
Konya’da soba faciası: 30 yaşındaki genç hayatını kaybetti Konya'da soba faciası: 30 yaşındaki genç hayatını kaybetti
O ihtimal gerçekleşirse Ergin Ataman Panathinaikos’tan ayrılacağını açıkladı O ihtimal gerçekleşirse Ergin Ataman Panathinaikos'tan ayrılacağını açıkladı

15:34
Fenerbahçe ayrılığı açıkladı: Başarılı bir sezon dileriz
Fenerbahçe ayrılığı açıkladı: Başarılı bir sezon dileriz
14:51
Bayhan’ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var
Bayhan'ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var
14:14
Yalova’da arabalı feribot fırtınada sürükleniyor Yolcular 2 saattir mahsur
Yalova'da arabalı feribot fırtınada sürükleniyor! Yolcular 2 saattir mahsur
14:13
İstanbul’u fırtına vurdu Dev dalgalar tekneyi oyuncak gibi savurdu
İstanbul'u fırtına vurdu! Dev dalgalar tekneyi oyuncak gibi savurdu
14:10
YPG’ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
13:20
Suriye’de tansiyon çok yüksek Canlı yayında patlama ve çatışma sesleri
Suriye'de tansiyon çok yüksek! Canlı yayında patlama ve çatışma sesleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 15:44:20. #7.11#
SON DAKİKA: Nusaybin'de Kız Kardeşler Öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.