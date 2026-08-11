Ocağınıza dikmeyin ama... Dalında 150 lira, kurutulunca servet değerinde - Son Dakika
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Ocağınıza dikmeyin ama... Dalında 150 lira, kurutulunca servet değerinde

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Mersin'in Mut ilçesinde incir hasadı başladı. Aroması, iriliği ve dayanıklılığıyla tercih edilen ürünler dalında kilosu 150-200 liradan alıcı buldu. Kurutulunca kilosu 800 liraya kadar ulaşan incir, yaklaşık 10 bin dekar alanda üretiliyor ve bu yıl 90 bin ton rekolte bekleniyor.

İlçede geçen yıl coğrafi işaret tescili için başvuruda bulunulan incirde hasat başladı. Yaklaşık 10 bin dekar alanda üretilen incirde bu yıl 90 bin ton rekolte beklendiği belirtildi. Üreticiler tarafından bahçelerden toplandıktan sonra kasalara konulup, kamyonlara yüklenen incirler Türkiye'nin dört bir yanına gönderildi. Aroması, iriliği ve dayanıklılığıyla tercih edilen ürünler, dalında kilosu 150-200 liradan alıcı buldu.

Ocağınıza dikmeyin ama... Dalında 150 lira, kurutulunca servet değerinde

YAĞIŞLAR VERİMİ ETKİLEDİ

Dere Mahallesi'ndeki üreticilerden Seher Sarıbaz, bazı bölgelerde hava durumu nedeniyle ürünlerin olgunlaşma aşamasında dökülmesinden dolayı verim kaybı yaşandığını ancak yine de verimden memnun olduklarını kaydetti. Sarıbaz, Hasadımıza başladık. Çok şükür verimler güzel. Sabah erken saatte geliyoruz, saat 05.00 gibi kalkıyoruz. 05.30'da bahçedeyiz. Çünkü güneş doğmadan incirleri toplamamız gerekiyor. Eğer güneşe kalırsak incirin sütü ve tozu fena bir şekilde kaşındırıyor. O yüzden erken geliyoruz, işlerimizi erken hallediyoruz. Daha sonra da normal hayatımıza devam ediyoruz. Fiyatlar şu an için uygun" dedi.

Ocağınıza dikmeyin ama... Dalında 150 lira, kurutulunca servet değerinde

KURUTULUNCA DEĞERİ ARTIYOR

Üreticilerden Tuba Çabuk ise yaş incirleri kurutarak katma değeri yüksek ürün elde ettiğini kaydetti. 15 yıldır kuru incir sattığını anlatan Çabuk, "İlk başladığım yıllarda 100-200 kiloyla başlamıştım, şimdilerde ise 1,5 ton kuru incir üretiyorum. Hedefim 2 tona çıkarmak. 5 kilo yaş incirden 1 kilo kuru incir elde ediliyor. Fiyatlar da kilosu ortalama 800 liradan başlıyor" diye konuştu.

Ocağınıza dikmeyin ama... Dalında 150 lira, kurutulunca servet değerinde

İncir tüccarı Özge Yerlikaya da sabahın erken saatlerinden itibaren geldikleri iş yerinde köylülerin getirdiği incirleri paketleyip yurt genelindeki kentlere gönderdiklerini anlattı.

Ocağınıza dikmeyin ama... Dalında 150 lira, kurutulunca servet değerinde

COĞRAFİ İŞARETTE SONA GELİNDİ

Öte yandan, Mut Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Türk Patent Enstitüsüne 'Mut İnciri' adıyla 31 Ekim 2025 tarihinde C2025/00432 nolu coğrafi işaret başvurusunda 90 günlük ilan sürecinin başladığı belirtildi. Süreç sonunda Mut İnciri coğrafi işaretine kavuşmuş olacak.

Ocağınıza dikmeyin ama... Dalında 150 lira, kurutulunca servet değerinde


Kaynak: DHA

Mersin, Mut, Son Dakika

Son Dakika Mersin Ocağınıza dikmeyin ama... Dalında 150 lira, kurutulunca servet değerinde - Son Dakika

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