Ödül törenine ünlü isimler akın etti! - Son Dakika

Ödül törenine ünlü isimler akın etti!

25.03.2021 07:54
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Engelsiz Yaşam Vakfı tarafından bu yıl 11'inci kez gerçekleştirilen "Yılın EN'leri" ödülleri, önceki akşam Yenibosna Pullman Istanbul Hotel'de düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Engelsiz Yaşam Vakfı tarafından bu yıl 11'inci kez gerçekleştirilen "Yılın EN'leri" ödülleri, önceki akşam Yenibosna Pullman Istanbul Hotel'de düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Engelsiz Yaşam Vakfı Başkanı Atilla Kaplakarslan'ın ev sahipliğinde, Tayyar Işıksaçan ve Ayça Kuru'nun sunuculuğunda gerçekleşen gecede sanat ve iş dünyasından birçok kişiye ödülleri takdim edildi.

Gecede, "yaşam boyu meslek ve onur ödülleri" İzzet Günay, Nevra Serezli, Tamer Karadağlı, Volkan Severcan, Elif Yıldız Kıratlı ve Serdar Ortaç'a verildi. Gecede, Hande Yener, Gülben Ergen, Yılmaz Morgül, Sarp Levendoğlu, Çoşkun Sabah, Sinan Akçıl, Aslı Hünel ödüle layık görülen isimler arasında yer aldı.

İŞTE ÖDÜLLER

Yılın en iyi sinema filmi: Çiçero Yılın en başarılı yönetmeni: Serdar Akar Yılın en iyi sinema kadın oyuncusu: Burcu Biricik Yılın en iyi sinema erkek oyuncusu: Erdal Beşikçioğlu Yılın en iyi kadın sanatçısı: Hande Yener/ Anı Yaşa Yılın en iyi erkek sanatçısı: Sinan Akçıl/ Piyanist Yılın en iyi Türk sanat müziği kadın sanatçısı: Aslı Hünel

Yılın en iyi Türk sanat müziği erkek sanatçısı: Yılmaz Morgül Yılın en iyi polisiye dizisi: Arka Sokaklar Yılın en iyi TV sohbet programı: Teke Tek Yılın en iyi tiyatro oyunu: Markopaşa Yılın en başarılı düeti: Coşkun Sabah ve Canan Çal/ Gönlümün Kıymetlisi Yılın en başarılı grubu: Kargalar Kafeste Yılın en başarılı sabah kuşağı programı: Demet ve Alişan ile Sabah Sabah Yılın en iyi kadın müzik sanatçısı: Demet Akalın Yılın en iyi erkek müzik sanatçısı: Alişan Yılın en iyi TV dizisi: Savaşçı Yılın en iyi dizi erkek oyuncusu: Murat Serezli – Sarp Levendoğlu Yılın en iyi TV dizi senaristi: Süleyman Çobanoğlu/ Savaşçı Yılın en iyi haber kanalı: CNN Türk Yılın en iyi kadın haber spikeri: Nazlı Çelik Yılın en iyi erkek haber spikeri: Deniz Bayramoğlu

Neşe Sapmaz ve Senem Çakır, "Neşeli Çocuklar" adlı projesi ile "jüri özel ödülü"nü aldı.

Sinan Akçıl, "Piyanist" albümüyle "yılın en iyi albümü erkek sanatçısı" ödülünün sahibi oldu.

Bir daha evlenmem

Sarp Levendoğlu, 'yılın en iyi dizi erkek oyuncusu' ödülünü Murat Serezli ile paylaştı. Aşk hayatıyla ilgili konuşmak istemeyen Levendoğlu, "Bir daha evlenir misiniz?" şeklindeki soruya "Yok" diye karşılık verdi. Levendoğlu, meslektaşı Birce Akalay ile evlenmiş, çift 2.5 yıl sonra evliliklerini sonlandırmıştı.

Aleyna Tilki'ye hayran kaldı

Nevra Serezli, ödülünü almaya oyuncu oğlu Murat Serezli'yle geldi. Şarkıcı Aleyna Tilki'yle birlikte rol alan Serezli, "Aleyna'nın disiplinine ve çalışkanlığına hayran kaldım. Aleyna, Türkiye'nin çok iyi bir müzikal oyuncusu da olabilir. Cemal Can da aşırı kabiliyetli bir çocuk" dedi.

Uzun zaman sonra modacıya gittim

Gülben Ergen, "Çocuklar Gülsün Diye" adlı projesiyle eğitime vermiş olduğu katkılardan dolayı ödüllendirildi. Ergen, "Uzun zaman sonra ilk defa modacıya gidip prova yaptım. Oldukça heyecan yaptım. Topuklu ayakkabı giydim. 'Ödül töreni var' dediler sormadım bile geldim" dedi.

"Son 10 yılın en iyi erkek oyuncusu" seçilen Oktay Kaynarca'nın ödülünü rol arkadaşı Yunus Emre Yıldırımer aldı.

Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği başkanı Meltem Kaya, "vakıf özel ödülü"nü aldı.

Salim Çam, Mustafa Kemal Atatürk'ün resminin bulunduğu 24 Mart 1923 yılında yayınlanmış Time dergisinin kapağını 25 bin liraya satın alarak vakfa bağışta bulundu.

Ödül törenine ünlü isimler akın etti!

Engelsiz Yaşam Vakfı, Murat Serezli, Yenibosna, İstanbul, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Ödül törenine ünlü isimler akın etti! - Son Dakika Magazin


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