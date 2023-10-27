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Oğluyla tartışan dini nikahlı eşini kalbinden bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika

Oğluyla tartışan dini nikahlı eşini kalbinden bıçaklayarak öldürdü

Son Güncelleme: 27.10.2023 02:08

Karaman'da bir kadın, ilk eşinden olan oğlu ile henüz bilinmeyen nedenle tartışan dini nikahlı eşini kalbinden bıçakladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan adam hayatını kaybederken, kadın verdiği ilk ifadede cinayeti itiraf etti.

Karaman'da Kamuran K. (42), ilk eşinden olan oğlu Kemal K. (22) ile henüz bilinmeyen nedenle tartışan dini nikahlı eşi Sedat Kurt'u (45) kalbinden bıçakladı. Sedat Kurt kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, polise verdiği ilk ifadesinde eşini öldürdüğünü itiraf eden Kamuran K. ile oğlu Kemal K. gözaltına alındı.

TARTIŞTIĞI EŞİNİ KALBİNDEN BIÇAKLADI

Olay, saat 23.00 sıralarında Ahmet Yesevi Mahallesi Şehit Ferhat Şarlak Caddesi'ndeki bir sitede yaşandı. 5 katlı apartmanın 3'üncü katından kavga sesleri geldiğini duyan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kalbinden bıçakla yaralanan Sedat Kurt'a ilk müdahaleyi evde yaptı. Müdahalenin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Sedat Kurt doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Oğluyla tartışan imam nikahlı kocasını kalbinden bıçakladı

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Cinayet büro ve olay yeri inceleme ekipleri evde inceleme yaptı. Kamuran K.'nın burada polise verdiği ilk ifadesinde ilk eşinden olan oğlu ile tartışan dini nikahlı eşi Sedat Kurt'u kendisinin bıçakladığını itiraf ettiği öğrenildi. İncelemelerini tamamlayan polis, Kamuran K. ve oğlu Kemal K.'yı gözaltına aldı. Aynı hastanede sağlık kontrolünden geçirilen anne ve oğlu sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Oğluyla tartışan imam nikahlı kocasını kalbinden bıçakladı
Oğluyla tartışan imam nikahlı kocasını kalbinden bıçakladı
Oğluyla tartışan imam nikahlı kocasını kalbinden bıçakladı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Oğluyla tartışan dini nikahlı eşini kalbinden bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oğluyla tartışan dini nikahlı eşini kalbinden bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
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