Yurdun penceresinden düşerek ölen Mizgin'in son paylaşımı dikkat çekti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Yurdun penceresinden düşerek ölen Mizgin'in son paylaşımı dikkat çekti

Yurdun penceresinden düşerek ölen Mizgin\'in son paylaşımı dikkat çekti
25.11.2025 08:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Polatlı ilçesinde yer alan bir kız öğrenci yurdunun 4'üncü katından şüpheli şekilde düşerek 20 yaşında hayatını kaybeden Mizgin Ertekin'in ölmeden bir gün önce yaptığı paylaşım dikkat çekti. Psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edilen Ertekin'in paylaşımında, "Uğruna savaşılacak bir kadın değilmişim. Çiçek de alınmaz bana, bir çiçek konulur mezarıma, o da bana kokmaz" ifadeleri yer aldı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bulunan Necmettin Erbakan Bulvarı'ndaki kız öğrenci yurdunda 22 Kasım'da yaşanan olayda, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzellik Bölümü öğrencisi Mizgin Ertekin (20), kaldığı yurdun 4'üncü katından şüpheli şekilde düşerek ağır yaralandı. Ertekin, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi doğumlu olan Mizgin Ertekin'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından İstanbul'da defnedildi.

Yurdun penceresinden düşerek ölen Mizgin'in son paylaşımı dikkat çekti

ARKADAŞI LAVABOYA GİTTİKTEN SONRA AŞAĞI ATLADI İDDİASI

Ertekin'in son dönemde psikolojik sorunlar yaşadığı, olay sırasında arkadaşıyla konuştuğu ve arkadaşının lavaboya gittiği, ardından pencereye yöneldikten sonra kendisini aşağıya attığı ileri sürüldü.

Yurdun penceresinden düşerek ölen Mizgin'in son paylaşımı dikkat çekti

SON PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Mizgin Ertekin'in ölmeden bir gün önce, "Uğruna savaşılacak bir kadın değilmişim. Çiçek de alınmaz bana, bir çiçek konulur mezarıma, o da bana kokmaz" şeklinde paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

Yurdun penceresinden düşerek ölen Mizgin'in son paylaşımı dikkat çekti
Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Ankara, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Yurdun penceresinden düşerek ölen Mizgin'in son paylaşımı dikkat çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TBMM Plan ve Bütçe görüşmelerinde tartışma çıktı CHP’li vekilin üzerine yürüdü TBMM Plan ve Bütçe görüşmelerinde tartışma çıktı! CHP'li vekilin üzerine yürüdü
Düşen C-130 uçağında incelemeler sona erdi Düşen C-130 uçağında incelemeler sona erdi
Şehri ayağa kaldıran cinayet Öldürüp tuzlayıp halıya sarıp çekyatla atmışlar Şehri ayağa kaldıran cinayet! Öldürüp tuzlayıp halıya sarıp çekyatla atmışlar
Hülya Avşar ve Merve Taşkın hakkında suç duyurusu Hülya Avşar ve Merve Taşkın hakkında suç duyurusu
Yürüyüşü dikkat çeken Trump’ın sağlığı tartışma konusu oldu Yürüyüşü dikkat çeken Trump'ın sağlığı tartışma konusu oldu
Eskişehir’de feci trafik kazası: 2 kadın hayatını kaybetti Eskişehir'de feci trafik kazası: 2 kadın hayatını kaybetti
CHP’li vekiller bütçe görüşmelerine kasket takarak geldi CHP'li vekiller bütçe görüşmelerine kasket takarak geldi
Konuşma bahanesiyle evinden aldığı eski eşini silahla başından vurup öldürdü Konuşma bahanesiyle evinden aldığı eski eşini silahla başından vurup öldürdü
Makatına hava basılması sonucu ölen çocuk failiyle halay çekmiş Makatına hava basılması sonucu ölen çocuk failiyle halay çekmiş
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum

08:32
Motorine gece yarısı 2 lira 44 kuruş indirim geldi
Motorine gece yarısı 2 lira 44 kuruş indirim geldi
07:50
Canan Karatay’ın acı günü Eşi Ali Başak Karatay 78 yaşında hayatını kaybetti
Canan Karatay'ın acı günü! Eşi Ali Başak Karatay 78 yaşında hayatını kaybetti
07:37
1 Ocak’ta başlıyor Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem
1 Ocak'ta başlıyor! Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem
07:22
Avustralyalı senatörden provokatif eylem Kara çarşafla Meclis’e geldi
Avustralyalı senatörden provokatif eylem! Kara çarşafla Meclis'e geldi
01:09
Milyonlarca kadını ilgilendiren genelge Resmi Gazete’de
Milyonlarca kadını ilgilendiren genelge Resmi Gazete'de
00:29
Kenan İmirzalıoğlu’nu gözyaşlarına boğan olay Sinem Kobal bir an olsun elini bırakmadı
Kenan İmirzalıoğlu'nu gözyaşlarına boğan olay! Sinem Kobal bir an olsun elini bırakmadı
00:04
Kılıçdaroğlu’ndan eleştirilere yanıt geldi
Kılıçdaroğlu'ndan eleştirilere yanıt geldi
23:46
ABD, Maduro’yu terörist ilan edip başına ödül koydu
ABD, Maduro'yu terörist ilan edip başına ödül koydu
22:55
Fatih Tekke kötü haberi verdi: Ayağında kırık var
Fatih Tekke kötü haberi verdi: Ayağında kırık var
22:40
İstanbul’da skandal görüntü Otobüste herkesin içinde tuvaletini yaptı
İstanbul'da skandal görüntü! Otobüste herkesin içinde tuvaletini yaptı
21:33
Mide bulandıran iddia Kamerayı görünce apar topar kaçtılar
Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2025 09:09:43. #7.12#
SON DAKİKA: Yurdun penceresinden düşerek ölen Mizgin'in son paylaşımı dikkat çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.