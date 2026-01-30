Öğretmen Fırat'ın Dolandırıcılık Davası: Yargıtay'dan Beraat - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Öğretmen Fırat'ın Dolandırıcılık Davası: Yargıtay'dan Beraat

30.01.2026 10:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özgür Fırat, dolandırıcılık mağduru olarak 7 yıl süren adalet mücadelesinde Yargıtay'dan beraat etti.

ANTALYA'da, kredi için internetten bankaya başvuran beden eğitimi öğretmeni Özgür Fırat'ı (45) arayan dolandırıcılar, kredi notu yeterli olmadığı için hesabına para giriş çıkışı yapılacağını söyledi. Giriş-çıkışların ardından Eskişehir ve Kocaeli'de yaşayan 2 kişi, kendilerini dolandırdığı iddiasıyla Fırat'tan şikayetçi oldu. Eskişehir'deki davada ceza alıp 14 ay hapis yatan ve meslekten ihraç edilen Fırat, Kocaeli'deki davada beraat etti. Eskişehir'deki mahkemenin verdiği kararın Yargıtay tarafından bozulduğunu söyleyen Fırat, "Mesleğimi, insanlara güvenimi kaybettim. Eşimden, çocuğumdan ayrıldım" dedi.

Antalya'da bir devlet okulunda beden eğitimi öğretmeni olan Özgür Fırat, 2016'da kredi çekmek için bankaya internetten başvuru yaptı. Ardından kendisini arayan dolandırıcılar, Fırat'a kredi puanının düşük olduğunu, artırmak için hesabına para giriş çıkışı yapacaklarını söyledi. Kabul eden Fırat, hesabından para çıkışları için gelen kısa mesajları banka görevlisi sandığı kişilerle paylaştı. Hesaba gönderilen para, Fırat'ın cep telefonuna gelen SMS şifresiyle dolandırıcılar tarafından ATM'den çekildi. Hemen ardından arayan banka çalışanları, Fırat'a hesabıyla ilgili şikayet olduğunu söyledi. Fırat, hesabına parayı gönderen Eskişehir'de yaşayan K.H.'nin, dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi olduğunu öğrendi. Özgür Fırat bunun üzerine hesabını kapatıp, polis merkezine giderek ifade verdi ve dolandırıcılardan şikayetçi oldu.

OKULA GİDERKEN GÖZALTINA ALINDI

K.H.'nin şikayeti sonrası hakkında dava açılan ve 'Banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçlamasıyla yargılanan Fırat, dolandırıcı değil, mağdur olduğunu, olayın yaşandığı gün polis merkezine gidip şikayetçi olduğunu, ayrıca bankayla da konuya ilişkin görüşme yaptığını söyledi. Mahkeme, Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne ve bankaya yazı yazarak, Fırat'ın şikayetçi olduğuna dair belge olup olmadığı ile görüşme yapılıp yapılmadığını sordu. Ancak Emniyet Müdürlüğü, Fırat'ın şüpheli olarak alınan beyanı dışında müşteki sıfatıyla beyanının alınmadığı, banka ise görüşme yapılmadığına yönelik yazı gönderdi. Bunun üzerine Özgür Fırat suçlu bulunarak 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezadan haberi olmayan Fırat, bir süre sonra okula giderken polis çevirmesinde aranması olduğu gerekçesiyle gözaltına alınıp, cezaevine götürüldü.

AİLESİ DAĞILDI

Aldığı ceza nedeniyle öğretmenlikten de ihraç edilen Özgür Fırat, 14 ay cezaevinde kaldı. Bu süreçte boşanan, avukat masrafları nedeniyle anne ve babasına ait evi satmak zorunda kalan Fırat, zor günler yaşadı. Özgür Fırat ve avukatı, emniyetin mahkemeye 'yok' dediği yazıyı da emniyete giderek buldu. Halen taksicilik yaparak geçimini sağlamaya çalışan Fırat'a, bir süre sonra aynı konuyla ilgili başka bir kişi tarafından Kocaeli'de dava açıldı. Duruşmaya katılan Fırat, konuyla ilgili şikayetçi olduğu yazıyı mahkemeye delil olarak sundu. Mahkeme, Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne belgenin doğru olup olmadığını sordu.

EMNİYETİN 'YOK' DEDİĞİ EVRAK ÇIKTI

Emniyet bu kez, belgenin doğru olduğunu, Özgür Fırat'ın şikayetçi sıfatıyla ifade verdiğini mahkemeye iletti. Bunun üzerine mahkeme, Fırat'ın telefon arama kayıtlarının geçmişe dönük incelenmesini istedi. Bankanın 'görüşme yapılmamıştır' cevabının aksine HTS kayıtlarında bankayla Özgür Fırat arasında olayın yaşandığı gün 11 görüşme yapıldığı ortaya çıktı. Kocaeli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Fırat'ın beraatına karar verdi.

YARGITAY KARARI BOZDU

Eskişehir'de aynı suçla açılan ve cezaevine girmesine neden olan davadaki kararı onanan Özgür Fırat, Yargıtay'a başvurdu. Adalet Bakanlığı'nın ilettiği dosyayı inceleyen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, hakkında aynı suçlarla açılan davalardan beraat eden Fırat'a verilen cezanın kanun yararına bozulmasını istedi. Dosyayla ilgili görüşen Yargıtay 11'inci Ceza Dairesi, Eskişehir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin 'Yargılamanın yenilenmesi talebinin reddine' dair verdiği kararı bozup, yeniden yargılamanın yolunu açtı. Fırat daha önce beraat ettiği suçlamadan, tekrar beraat edip öğrencilerine kavuşmayı bekliyor.

Yargıtay'ın verdiği kararla çok mutlu olduğunu söyleyen Özgür Fırat, "7 yıl oldu bu olay yaşanalı. Yargıtay kanun yararına bozma ile yeniden yargılama kararı verdi. Ortaya yeniden deliller çıktığı için mahkumiyetin bozulduğunu belirtmişler. Hemen sicil kaydımı temizleyip görevime dönebilmek için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulundum. 7 yıldır öğretmenlik görevimi yapamıyorum. Öğretmenliğe dönebilmek için mahkemenin vereceği kararı bekliyorum" dedi.

'MESLEĞİMİ ÇOK ÖZLEDİM'

Bu süreçte yanında olan herkese teşekkür eden Fırat, "Üzerimdeki leke silinmiş oldu. Benim gibi birçok mağdur var. Dosyamın örnek olacağını düşünüyorum. 7 yılda hayatımda çok şey değişti. Annem ve babamın çalışıp alabildiği evimizi avukat masrafları nedeniyle kaybettik. Mesleğimi, insanlara güvenimi, her şeyi kaybettim. Eşimden, çocuğumdan ayrıldım. Bir insanın başına daha ne gelebilir? Hayatımda karakol yüzü görmemişken, okula giderken bir anda kendimi cezaevinde buldum. Hakim, savcı görmeden cezaevine girdim, hakim, savcı görmeden cezaevinden çıktım" diye konuştu.

Öğretmenliğe döneceği günü iple çektiğini söyleyen Özgür Fırat, "9 yaşında spora başladım, öğretmen olarak başarı belgelerim var. Bu süreçte taksicilik yaparak geçimimi sağladım. Ailemin desteğiyle bu zamana geldim. Göreve Muş'ta başlamıştım. Aynı o heyecanı yaşıyorum şu an. Öğrencilerimi, öğretmen arkadaşlarımı, mesleğimi çok özledim. Onlara kavuşmayı çok istiyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Dolandırıcılık, İnsan Hakları, Yargıtay, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğretmen Fırat'ın Dolandırıcılık Davası: Yargıtay'dan Beraat - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o davada tutuklu kalmadı Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o davada tutuklu kalmadı
9 ay sonra ilk bakış Anne böyle gözyaşı döktü: Hayatımı mahvettiler 9 ay sonra ilk bakış! Anne böyle gözyaşı döktü: Hayatımı mahvettiler
Çin, mafya ailesinin 11 üyesini idam etti Çin, mafya ailesinin 11 üyesini idam etti
Nereden nereye Düğünlerin vazgeçilmezi çeyrek altının fiyatı dudak uçuklatıyor Nereden nereye! Düğünlerin vazgeçilmezi çeyrek altının fiyatı dudak uçuklatıyor
Sinan Engin Galatasaray maçından sonra canlı yayında verdi veriştirdi Sinan Engin Galatasaray maçından sonra canlı yayında verdi veriştirdi
Böyle anne olmaz olsun Para için küçük kızını canlı yayında dans ettirdi Böyle anne olmaz olsun! Para için küçük kızını canlı yayında dans ettirdi
YPGSDG’liler güvence peşinde O belge için kuyruğa girdiler YPG/SDG'liler güvence peşinde! O belge için kuyruğa girdiler
Herkes bu hamburgerciyi konuşuyor Yarım litrelik suya istedikleri fiyata bakın Herkes bu hamburgerciyi konuşuyor! Yarım litrelik suya istedikleri fiyata bakın
112 yıllık koca çınar Altay’ın 6 puanı silinecek 112 yıllık koca çınar Altay'ın 6 puanı silinecek
Görüntü İstanbul’dan Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı Görüntü İstanbul'dan! Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı
Türk askeri bölgeden çekildi mi MSB kaynaklarından açıklama var Türk askeri bölgeden çekildi mi? MSB kaynaklarından açıklama var
Korkulan oluyor Tahran savaş sığınakları kurmak için düğmeye bastı Korkulan oluyor! Tahran savaş sığınakları kurmak için düğmeye bastı

11:04
Alarmlar kurun Milyonları ilgilendiren kura bugün çekilecek
Alarmlar kurun! Milyonları ilgilendiren kura bugün çekilecek
11:03
ABD silahlı kuvvetlerinin 1 numarası: Ordu İran’a karşı harekata hazır
ABD silahlı kuvvetlerinin 1 numarası: Ordu İran'a karşı harekata hazır
10:45
Oğlunu oyuna alan Robin van Persie’ye çifte şok
Oğlunu oyuna alan Robin van Persie'ye çifte şok
10:16
Boğaz’daki tarihi yalı icradan satılık İşte istenen rakam
Boğaz'daki tarihi yalı icradan satılık! İşte istenen rakam
10:05
Pep Guardiola’nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor
Pep Guardiola'nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor
10:05
Videoyu izlemeniz lazım Khamzat Chimaev’i karşısında gören dövüşçü süt dökmüş kedi gibi oldu
Videoyu izlemeniz lazım! Khamzat Chimaev'i karşısında gören dövüşçü süt dökmüş kedi gibi oldu
09:54
Avrupa ülkesini sarsan skandal Cumhurbaşkanının evli danışmanı ile yasak aşkının görüntüleri sızdı
Avrupa ülkesini sarsan skandal! Cumhurbaşkanının evli danışmanı ile yasak aşkının görüntüleri sızdı
09:47
Ederson’dan Galatasaray’a gönderme
Ederson'dan Galatasaray'a gönderme
09:32
Babasını dövdüğü görüntüleri amcasına yolladı: Gelin bunu buradan alın
Babasını dövdüğü görüntüleri amcasına yolladı: Gelin bunu buradan alın
09:24
Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için ’’O olmasaydı maç farka giderdi’’ diyor
Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için ''O olmasaydı maç farka giderdi'' diyor
08:59
Deniz İbişler 6 gündür her yerde aranıyordu Korkutan haber geldi
Deniz İbişler 6 gündür her yerde aranıyordu! Korkutan haber geldi
08:34
60 ilde sarı alarm İstanbul’a kar geliyor
60 ilde sarı alarm! İstanbul'a kar geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 11:15:26. #7.11#
SON DAKİKA: Öğretmen Fırat'ın Dolandırıcılık Davası: Yargıtay'dan Beraat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.