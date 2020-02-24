Öldürülen Türk vatandaşları için cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öldürülen Türk vatandaşları için cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika

Öldürülen Türk vatandaşları için cenaze töreni düzenlendi

7 saat önce

Almanya'nın Hanau kentinde ırkçı terör saldırısında öldürülen Gökhan Gültekin, Fatih Saraçoğlu ve Sedat Gürbüz için cenaze töreni düzenlendi.

Almanya'nın Hanau kentinde ırkçı terör saldırısında öldürülen Gökhan Gültekin, Fatih Saraçoğlu ve Sedat Gürbüz için cenaze töreni düzenlendi. Gültekin ve Saraçoğlu'nun naaşları, cenaze namazının kılınmasının ardından Türkiye'ye gönderildi.

Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubatta aşırı ırkçı Tobias Rathjen'in silahlı saldırısı sonucu öldürülen Gökhan Gültekin, Sedat Gürbüz ve Fatih Saraçoğlu'nun cenaze namazları Hanau'nun merkezindeki Marktplatz'da kılındı. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Başkanı Kazım Türkmen tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Cenaze duasını ise İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Genel Başkanı Kemal Ergün yaptı.

Cenaze törenine Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren katıldı.

İstanbul'a gönderilen Gökhan Gültekin'in naaşı yarın defnedilmek üzere önce memleketi Ağrı Eleşkirt'e gönderilecek. Fatih Saraçoğlu'nun naaşı ise Çorum İskilip'e gönderildi. Sedat Gürbüz ise Frankfurt yakınlarındaki Dietzenbach kasabasında toprağa verilecek.

Saldırıda öldürülen Türk vatandaşların cenaze masrafları Diyanet İşleri Türk İslam Birliği tarafından karşılandı.

Hanau kentinde 19 Şubat gecesi Heumarkt ve Kurt-Schumacher caddeleri üzerindeki iki nargile kafeye silahlı saldırı düzenlenmişti. Yaşları 21 ile 44 arasındaki 9 kişiyi öldüren 43 yaşındaki Tobias Rathjen, saldırının ardından evine giderek 72 yaşındaki annesi Gabrielle Rathjen'i ve daha sonra kendisini öldürmüştü. Saldırıda Ferhat Ünvar, Gökhan Gültekin, Fatih Saraçoğlu, Sedat Gürbüz adlı Türk vatandaşları ile Hamza Kurtovi (Bosnalı), Mercedes Kierpacz (Polonyalı), Kaloyan Velkov (Bulgar), Vili Viorel Pun (Romanyalı), Said Nasser El Hashemi (Afganistanlı) hayatını kaybetmişti.

(Mehmet Koca/İHA)

Öldürülen Türk vatandaşları için cenaze töreni düzenlendi

Hanau, Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 04:55 Kaynak: İHA
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