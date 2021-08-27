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Son dakika haberleri: Ölümden dönen yaşlı çiftin, örnek proje olan yangına dayanıklı evi 15 günde bitti - Son Dakika

Son dakika haberleri: Ölümden dönen yaşlı çiftin, örnek proje olan yangına dayanıklı evi 15 günde bitti

27.08.2021 11:11

Son dakika gündem haberine göre ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında evleri yanan ve ölümden dönen İbrahim (80) ve Ayşe Deniz (80) çifti için 15 günde yeni bir ev inşa edildi.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında evleri yanan ve ölümden dönen İbrahim (80) ve Ayşe Deniz (80) çifti için 15 günde yeni bir ev inşa edildi. TOKİ tarafından örnek konut olarak projelendirilen, duvarları doğal taşlardan örülen, kapı, pencere ve çatısı yangına dayanıklı malzeme ile yapılan evi teslim alan İbrahim Deniz "Geceleri burada çalışan çocuklar, araçların içinde yattı. Onları öyle görünce yangını da yanan evimi de unuttum" dedi.

Manavgat'ta 28 Temmuz'da çıkan Akseki, İbradı ve Gündoğmuş ilçelerindeki ağaçlık alanlara da sıçrayan orman yangını, 10 günde söndürüldü. 8 kişinin yaşamını yitirdiği 75 bin dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü yangında 2 binin üzerinde ev de kullanılamaz hale geldi. Karaöz Mahallesi'ndeki yangında evleriyle birlikte ahırlarını da kaybeden İbrahim ve Ayşe Deniz çifti, alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtarıldı. Yangın sırasında felçli eşini sürükleyerek kapının önüne getiren, fakat gücü yetmediği için dışarıya çıkaramayan İbrahim Deniz, 'Sen git kendini kurtar' diyen Ayşe Deniz'i dinlemedi. Alevlerin arasında kalan yaşlı çifti, yangına müdahale eden itfaiye ekipleri fark edip kurtardı.

DENİZ ÇİFTİNE ÖZEL EVDeniz çiftinin evi kullanılamaz hale gelirken, bölgeyi ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yeni ev sözü verdi. Bunun üzerine hem bölgenin mimarisine uygun hem de yangına dayanıklı ev Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından projelendirildi. Proje daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu. Evin en kısa sürede yapılması için talimat veren Erdoğan, Deniz çiftinin evinin örnek konut projesi olmasını istedi. TOKİ tarafından yapımına başlanan ev, 15 günde tamamen bitti. Manavgat bölgesine ait doğal taşlardan duvarı örülen evin çatı, pencere ve kapıları yangına dayanıklı malzemelerden üretildi. Tek katlı 140 metrekarelik eve veranda da yapıldı. Çevresi çim kaplanan, zeytin, nar, limon, portakal ağaçları dikilen evin girişine ise engelli rampası yerleştirildi. Tekerlekli sandalyesi ile Ayşe Deniz'in evine ulaşması ve evin içindeki hareketinin kısıtlanmaması için eşiksiz düz zemin tercih edildi. Banyo ve tuvalette ise hareketi kolaylaştıracak tutamaçlar yerleştirildi.YENİ EVLERİNİ İLK KEZ GEZDİLERTemizliği de biten yeni evin eşyaları beklenirken, Deniz çifti yangın dayanıklı konutlarını ilk kez DHA ekibiyle gezdi. Gözyaşlarını tutmayan çift, evin en çok verandasını beğendiklerini söyledi.'OTOMOBİLDE YATTIKLARINI GÖRÜNCE HER ŞEYİ UNUTTUM'Kurtuluşlarının mucize olduğunu belirten İbrahim Deniz, evin yapımında emeği geçen herkese teşekkür ederek şunları söyledi:

"Allah, bize sahip çıkanlardan razı olsun. Devletimiz iyi ki var. Evimizi çok beğendik. Geceleri burada çalışan çocuklar, araçların içinde yattı. Onları öyle görünce yangını da yanan evimi de unuttum." Ayşe Deniz de yeni evinde kalan ömürlerini güzel ve rahat geçireceklerini belirterek mutlu olduğunu söyledi.


Son dakika haberleri: Ölümden dönen yaşlı çiftin, örnek proje olan yangına dayanıklı evi 15 günde bitti
Son dakika haberleri: Ölümden dönen yaşlı çiftin, örnek proje olan yangına dayanıklı evi 15 günde bitti
Son dakika haberleri: Ölümden dönen yaşlı çiftin, örnek proje olan yangına dayanıklı evi 15 günde bitti
Son dakika haberleri: Ölümden dönen yaşlı çiftin, örnek proje olan yangına dayanıklı evi 15 günde bitti
Son dakika haberleri: Ölümden dönen yaşlı çiftin, örnek proje olan yangına dayanıklı evi 15 günde bitti
Son dakika haberleri: Ölümden dönen yaşlı çiftin, örnek proje olan yangına dayanıklı evi 15 günde bitti
Son dakika haberleri: Ölümden dönen yaşlı çiftin, örnek proje olan yangına dayanıklı evi 15 günde bitti
Son dakika haberleri: Ölümden dönen yaşlı çiftin, örnek proje olan yangına dayanıklı evi 15 günde bitti
Son dakika haberleri: Ölümden dönen yaşlı çiftin, örnek proje olan yangına dayanıklı evi 15 günde bitti
Son dakika haberleri: Ölümden dönen yaşlı çiftin, örnek proje olan yangına dayanıklı evi 15 günde bitti
Son dakika haberleri: Ölümden dönen yaşlı çiftin, örnek proje olan yangına dayanıklı evi 15 günde bitti
Son dakika haberleri: Ölümden dönen yaşlı çiftin, örnek proje olan yangına dayanıklı evi 15 günde bitti
Son dakika haberleri: Ölümden dönen yaşlı çiftin, örnek proje olan yangına dayanıklı evi 15 günde bitti
Son dakika haberleri: Ölümden dönen yaşlı çiftin, örnek proje olan yangına dayanıklı evi 15 günde bitti
Son dakika haberleri: Ölümden dönen yaşlı çiftin, örnek proje olan yangına dayanıklı evi 15 günde bitti
Son dakika haberleri: Ölümden dönen yaşlı çiftin, örnek proje olan yangına dayanıklı evi 15 günde bitti
Son dakika haberleri: Ölümden dönen yaşlı çiftin, örnek proje olan yangına dayanıklı evi 15 günde bitti
Son dakika haberleri: Ölümden dönen yaşlı çiftin, örnek proje olan yangına dayanıklı evi 15 günde bitti
Son dakika haberleri: Ölümden dönen yaşlı çiftin, örnek proje olan yangına dayanıklı evi 15 günde bitti

İbrahim Deniz, Ayşe Deniz, Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Ölümden dönen yaşlı çiftin, örnek proje olan yangına dayanıklı evi 15 günde bitti - Son Dakika


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