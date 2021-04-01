Ömer Erdoğan: Boupendza'nın son yapılan testi negatif çıktı

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan, Gabon Milli Takımı'nda koronavirüse yakalanan Aaron Boupendza'nın son yapılan testinin negatif çıktığını, Galatasaray maçında görev alıp almayacağının ise yapılan değerlendirmenin ardından maç günü belli olacağını söyledi.

Atakaş Hatayspor, Antakya Atatürk Stadı'nda gerçekleştirilen teknik ve taktik ağırlıklı antrenmanla cumartesi günü saat 19.00'da kendi evlerinde oynayacakları Galatasaray karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü. İlk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen antrenman öncesi teknik direktör Ömer Erdoğan, basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. Lige verilen aradan sonra bu hafta yeni başlangıç yapacaklarını aktaran Erdoğan, ara süresince maçları ve heyecanı özlediklerini söyledi. Takım olarak lige verilen arada kendilerini nasıl daha iyi geliştirebileceklerini ve eksiklerin nasıl telafi edileceği yönünde çalışmalar yaptıklarını dile getiren Erdoğan, "Çok şükür oyuncularımız maçın önemini biliyorlar. Çıkış maçı olarak görüyoruz. Çünkü son iki maçta aldığımız mağlubiyetten sonra yine bir çıkış yakalamamız lazım. Bu da bizim için iyi bir fırsat, Galatasaray'a karşı İnşallah burada daha önce Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzon maçlarında oynadığımız olumlu futbol çok gol pozisyonuna giren daha çok topa sahip olan bir görüntü vermiştik. Bu maçlarda yine bunun aynısını İnşallah bu hafta gerçekleştiririz. Dediğim gibi bizim için iyi bir fırsat olacak" dedi.

"CEZALI VE SAKAT OYUNCULARIMIZ VAR"Sakat ve cezalıların durumuyla da ilgili açıklama yapan Erdoğan, şöyle konuştu: "Kone cezalı biliyorsunuz. Alex Katranis'in de cezası devam ediyor, bu maçtan sonra cezaları bitmiş olacak. Billong'un da bir sakatlığı var, yaklaşık 10 gündür. Bu hafta da büyük olasılıkla aramızda olmayacak. Onun dışında sakat olarak Soner bizimle değil, Selim'i biliyorsunuz uzun zamandır yok. Tabii ki bunlar bizim için de sayısal anlamda biraz sıkıntılı ama mevcut oyuncularımızla çıkıp en iyi şekilde mücadele edip savaşımızı sahada vereceğiz.""BOPENDZA CUMARTESİ GELECEK"Aaron Bopendza'nın son testi negatif çıktığını, Türkiye 'ye döndüğünde yine negatif çıkması durumunda değerlendirme yapacaklarını kaydeden Erdoğan, "Aaron'un gelişi biraz sıkıntılı çünkü cumartesi sabah burada olacak. Çok uzun bir yolculuk yapacak. Kendisiyle birebir görüşüp, birlikte karar vereceğiz. Çünkü bundan sonraki süreçte de ona ihtiyacımız var. 14-15 saatlik bir yolculuk yapacak, gece yolculuğu. Buraya geliş saatini de tam olarak bilmiyoruz. Geldiği zaman hep birlikte birebir yaptığımız görüşmeden sonra alabilir miyiz kadroya, faydalanabilir miyiz onu açıkçası maç günü hep beraber göreceğiz" diye konuştu.Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı ise cumartesi günü çok önemli bir maça çıkacaklarını belirterek, şunları söyledi: "Sahamızda Galatasaray'ı ağırlayacağız. Galatasaray karşısında 3 puan almanın yollarına bakacağız. Elimizden gelen çabayı sarf edip, taraftarlarımızı mutlu edeceğiz inşallah. Galatasaray maçının hazırlıklarına devam ediyoruz. Atakaş Hatayspor'a yakışır bir futbolla buradan 3 puanla ayrılmayı bileceğiz."

Bordo beyazlıların başarılı oyuncularından David Akintola ise "Hatayspor için, Hatayspor camiası için, Hatayspor taraftarlar için çok önemli bir maça hazırlanıyoruz. Tabii ki bu 3 haftada kendimizi çok iyi hazırladık. Maça en iyi şekilde çıkacağımıza inanıyorum. Galatasaray ile daha önce bildiğiniz gibi bir maç oynadık ve mağlup olduk orada ama bu sürede çok şey değişti. Takımın özgüveni kendine geldi, defansif anlamda, ofansif anlamda kendimizi daha iyi geliştirdik ve sahaya 3 puan için çıkacağız" dedi.