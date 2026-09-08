Alevlerle dev mücadele! Orman yangınlarında son durum açıklandı - Son Dakika
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Alevlerle dev mücadele! Orman yangınlarında son durum açıklandı

Alevlerle dev mücadele! Orman yangınlarında son durum açıklandı
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Türkiye'nin farklı noktalarında çıkan orman yangınlarına karşı ekiplerin mücadelesi sürüyor. Orman Genel Müdürlüğü, Antalya Serik, Adana Karaisalı ile Kayseri Yahyalı-Adana Feke hattındaki yangınların kontrol altına alındığını açıkladı. Antalya Aksu ve Adana Kozan'daki yangınlara ise 7 uçak, 22 helikopter, 188 arazöz, 8 iş makinesi ve 1000 personelle havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Orman yangınlarında ekiplerin yoğun mücadelesi devam ederken son durum açıklandı. Üç noktadaki yangınlar kontrol altına alınırken Antalya Aksu ve Adana Kozan'da alevlerle mücadele sürüyor.

3 NOKTADAKİ YANGINLAR KONTROL ALTINDA

Orman Genel Müdürlüğü'nün verdiği bilgilere göre Antalya'nın Serik, Adana'nın Karaisalı ilçeleri ile Kayseri Yahyalı-Adana Feke hattındaki yangınlar kontrol altına alındı. Söz konusu yangınların orman dışı alanlarda başladığını belirten Orman Genel Müdürlüğü, ekiplerin bölgelerdeki soğutma çalışmalarına devam ettiğini açıkladı. Açıklamada, "Orman dışı alanlarda başlayan yangınları kontrol altına aldık. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Alevlerle dev mücadele! Orman yangınlarında son durum açıklandı

AKSU VE KOZAN'DA MÜCADELE SÜRÜYOR

Kontrol altına alınan yangınlardan gelen iyi haberin ardından gözler Antalya'nın Aksu ve Adana'nın Kozan ilçelerindeki yangınlara çevrildi. Her iki noktada da ekipler alevlerin kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor. Orman Genel Müdürlüğü, "Antalya Aksu ve Adana Kozan’da meydana gelen yangınlara havadan ve karadan müdahale ediyoruz." açıklamasını yaptı.

Alevlerle dev mücadele! Orman yangınlarında son durum açıklandı

7 UÇAK VE 22 HELİKOPTER HAVADAN MÜDAHALE EDİYOR

Yangınlarla mücadele için geniş çaplı bir operasyon yürütülüyor. Orman Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre devam eden müdahalelerde 7 uçak ve 22 helikopter görev alıyor. Karadan ise 188 arazöz ve 8 iş makinesi yangın bölgelerinde çalışmalarını sürdürüyor. Alevlerle mücadelede görev yapan personel sayısı da 1000'e ulaştı. Böylece Antalya Aksu ve Adana Kozan'daki yangınların kontrol altına alınması için hem havadan hem de karadan yoğun müdahale gerçekleştiriliyor.

1000 PERSONEL SAHADA

Yangınların büyümesini önlemek ve kontrolü sağlamak amacıyla 1000 personel sahada görev yapıyor. Hava araçları alevlere yukarıdan müdahale ederken arazözler ve iş makineleri de karadaki çalışmalara destek veriyor. Orman Genel Müdürlüğü, devam eden mücadeleye ilişkin, "Yangınların bir an evvel kontrol altına alınması için mücadelemiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Alevlerle dev mücadele! Orman yangınlarında son durum açıklandı

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Son Dakika Orman Yangını Alevlerle dev mücadele! Orman yangınlarında son durum açıklandı - Son Dakika

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