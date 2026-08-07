'Örümcek Adam: Yepyeni Bir Gün'ün hasılatı inanılmaz: 6 günlük kazanç dudak uçuklatır - Son Dakika
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'Örümcek Adam: Yepyeni Bir Gün'ün hasılatı inanılmaz: 6 günlük kazanç dudak uçuklatır

\'Örümcek Adam: Yepyeni Bir Gün\'ün hasılatı inanılmaz: 6 günlük kazanç dudak uçuklatır
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Sinema tarihinin en çarpıcı finansal başarısına imza atıldı. 'Örümcek Adam: Yepyeni Bir Gün', ilk 6 günde küresel çapta 1 milyar 155 milyon dolar hasılat elde etti. Yapımcılarına günde ortalama 59 milyon dolar brüt kâr bırakan yapımın hasılatının, Türkiye'de son 10 yılda gösterime giren 1288 Türk filminin toplam hasılatından 1,5 kat daha fazla olması ekonomik büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Sinema dünyası son yılların en çarpıcı finansal başarılarından birine tanıklık ediyor. 'Örümcek Adam: Yepyeni Bir Gün', vizyonunun ilk 6 gününde küresel ölçekte 1 milyar 155 milyon dolar hasılat elde etti. Yapım, bu başarıyla yapımcılarına inanılmaz bir kazanç sağladı.

'Örümcek Adam: Yepyeni Bir Gün'ün hasılatı inanılmaz: 6 günlük kazanç dudak uçuklatır

TÜM ZAMANLARIN GİŞE REKORU

Tüm zamanların gişe rekorunu 2 milyar 923 milyon dolarla 2009 yapımı 'Avatar' elinde tutarken, 'Avatar'ın elde ettiği hasılatın günümüzdeki karşılığı ise 4 milyar 550 milyon dolar seviyesinde. 'Örümcek Adam: Yepyeni Bir Gün'ün yakaladığı ivme, bu tahtın sarsılabileceğinin en büyük göstergesi oldu.

'Örümcek Adam: Yepyeni Bir Gün'ün hasılatı inanılmaz: 6 günlük kazanç dudak uçuklatır

GÜNLÜK KÂRI İNANILMAZ

Yaklaşık 225 milyon dolar bütçeyle çekilen 'Örümcek Adam: Yepyeni Bir Gün'ün, 6 gündeki brüt kârı sinema salonlarının payı çıktıktan sonra 352 milyon dolar. Ünlü yapım şirketleri Columbia Pictures, Marvel Studios ve Pascal Pictures, günde 59 milyon dolar kâr elde etti. Columbia Pictures, Marvel Studios ve Pascal Pictures ortaklığıyla çekilen film, yapımcılarına adeta para basıyor.

 'Örümcek Adam: Yepyeni Bir Gün'ün hasılatı inanılmaz: 6 günlük kazanç dudak uçuklatır

İlk 6 günde elde edilen karın büyüklüğü hayrete düşürürken, filmin hasılatının büyüklüğünü daha somut bir boyuta taşımak için Türkiye sinema sektörüyle yapılan karşılaştırma, hasılatın büyüklüğünü daha net bir şekilde gözler önüne seriyor.

SON 10 YILDA GÖSTERİME GİREN TÜRK FİLMLERİNİN TOPLAM HASILATI

• 2016: 350.833.282 TL (Günümüz karşılığı 4.258.752.530 TL)

• 2017: 473.617.957 TL (Günümüz karşılığı 5.137.623.742 TL)

• 2018: 544.780.356 TL (Günümüz karşılığı 4.905.583.919 TL)

• 2019: 532.711.165 TL (Günümüz karşılığı 4.366,635.984 TL)

• 2020: 235.262.644 TL (Günümüz karşılığı 1.661.150.011 TL)

• 2021:. 55.167.157 TL (Günümüz karşılığı 652.075.795 TL)

• 2022: 631.941.258 TL (Günümüz karşılığı 4.745.878.847 TL)

• 2023: 1.199.254.489 TL (Günümüz karşılığı 3.417.875.294 TL)

• 2024: 2.526.622.667 TL (Günümüz karşılığı 4.453.793.639 TL)

• 2025: 2.915.173.210 TL (Günümüz karşılığı 3.495.275.316 TL)

'Örümcek Adam: Yepyeni Bir Gün'ün hasılatı inanılmaz: 6 günlük kazanç dudak uçuklatır

TÜRK YAPIMLARININ 10 YILDA ELDE ETTİĞİ HASILATIN 1.5 KAT FAZLASI

Son 10 yılda Türkiye'de 1288 Türk filmi gösterime girdi. Bu filmlerin TÜFE Genel Enflasyon oranlarına göre güncel toplam hasılatı ise 37 milyar 94 milyon 645 TL (779 milyon 386 dolar)

'6 günde elde ettiği 1 milyar 155 milyon dolarlık hasılatın, Türkiye'de 10 yıl boyunca 1288 Türk filminin toplamda elde ettiği 779 milyon dolarlık hasılatından 1,5 kat daha yüksek olması filmin ekonomik büyüklüğünü gözler önüne seriyor.

2026'DA 1 MİLYAR DOLAR HASILATI GEÇEN FİLMLER

• Örümcek Adam: Yepyeni Bir Gün; 1.155.469.617 dolar (6 günde)

• Oyuncak Hikâyesi 5; 1.069.518.777 dolar (47 günde)

• Michael; 1.016.068.388 dolar (103 günde)

• Süper Mario Galaksi Filmi; 1.012.203.331 dolar (126 günde)

Türkiye, Marvel, Finans, Sinema, Son Dakika

Son Dakika Sinema 'Örümcek Adam: Yepyeni Bir Gün'ün hasılatı inanılmaz: 6 günlük kazanç dudak uçuklatır - Son Dakika

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